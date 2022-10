Feng Shui: todo lo que hacemos mal en la decoración de un dormitorio que no nos permite dormir bien

El Feng Shui, un conjunto de principios que tienen su origen en la antigua China, se utiliza para logar un equilibrio en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Esta técnica puede aplicarse al hogar, pensando cómo debería ser la disposición y el contenido de los espacios que habitan las personas. Y, dentro de la casa, pensar un dormitorio de Feng Shui puede ser clave para mejorar el entorno y lograr un descanso más relajado.

Para Cliff Tan, influencer de TikTok y autor de Feng Shui Modern “se trata de aplicar el sentido común y el instinto haciéndolo lo más óptimo posible para su propio desempeño en los diversos aspectos de su vida”.

La idea es crear en el dormitorio una especie de santuario del mundo exterior y recargar energías, lejos de los problemas y tareas de la rutina. Para lograrlo, el autor plantea siete elementos de Feng Shui fáciles de implementar para traer energía al dormitorio.

El lugar de la cama

Sin dudas la cama es el elemento central de la habitación, deberá ubicarla en una posición desde la cual se pueda ver la puerta (pero no esté en línea directa con ella), con una pared sólida detrás. “[En el Feng Shui] la posición de mando satisface una necesidad muy natural de protección y, como su nombre indica, un deseo de dominar el espacio que te rodea”, dice Tan. En este sentido, el autor explica que se las cosas que no podemos ver o no podemos controlar las asociamos con riesgos. Entonces, si su cama no está en la posición de comando de la habitación, es posible sentirse expuesto o vulnerable y generar un sueño menos profundo.

Otro consejo de Feng Shui es que la cama tenga cabecera, ya que representa estabilidad.

La cabecera en la cama es clave para dar sensación de estabilidad Max Burkhalter/Stanley Whitney

La mesa de luz y los cajones

Es sabido que el desorden de cualquier ambiente de la casa genera estrés en las personas y atenta contra la energía. Por eso es importante eliminar cualquier desorden innecesario. Uno de los espacios más descuidados y abarrotas en los hogares y particularmente en las habitaciones son los cajones. Todos los artículos y necesidades más pequeñas deben tener un lugar, ya sea un armario, un cajón o un contenedor.

Se trata, simplemente, de “no meter todo debajo de la cama” (o adentro de un cajón). Y, en caso de que haya almacenamiento, que sean artículos relacionados con el sueño, como almohadas y mantas, pero nada “cargado emocionalmente” como equipaje, fotos o cartas.

Simetría

La simetría promueve el equilibrio y la energía armoniosa y se complementa con el uso de pares, como dos apliques a cada lado de la cama o cerca de las dos mesitas de noche. En caso de no contar con dos muebles o artículos iguales se pueden usar otros elementos para crear equilibrio. Por ejemplo, cuando solo hay espacio para una silla de lectura en el dormitorio, usar una planta más alta o arte en las paredes para equilibrar el espacio frente a la silla.

La simetría promueve el equilibrio y la energía armoniosa y se complementa con el uso de pares Adam Murphy

Colores calmos

Los colores y patrones más originales y jugados es mejor dejarlos para otros espacios y preservar en el cuarto colores claros que promueven el descanso. Los neutros y los verdes y azules pálidos son tonos curativos, mientras que los amarillos pálidos pueden traer el elemento tierra. También el rosa o el melocotón que aportan suavidad.

Líneas horizontales

Una forma de darle una sensación de estabilidad y calma a tu habitación es usar líneas horizontales. Esto podría ser en forma de rayas o una alfombra de forma cuadrada o rectangular. Incluso las obras de arte, colocadas en modo horizontal en lugar de vertical, pueden tener un efecto relajante.

Es preferible omitir piezas de arte dispersas al azar e intentar organizar los objetos en una fila. La cerámica y las piezas pesadas juegan aún más con el elemento tierra del feng shui.

Los colores y patrones más originales y jugados es mejor dejarlos para otros espacios y preservar en el cuarto colores claros que promueven el descanso. Thomas Loof

La tecnología, afuera

Esta es, quizás, uno de los consejos más difíciles de cumplir porque ya es un hábito muy arraigado tener televisión en la habitación o celular en la mesa de luz. Pero es preferible evitar artículos cargados como televisores, computadoras y teléfonos inteligentes en el dormitorio. En cambio, elegir dispositivos analógicos en lugar de las comodidades modernas, como una bolsa de agua caliente en lugar de una manta eléctrica para mantenerse templado.

La creación de zonas

Para aquellos que tienen la suerte de tener un dormitorio grande, el espacio puede sentirse agradable a la vista, pero puede ser abrumador para ocuparlo. Si tu habitación es demasiado grande, deberías considerar crear zonas. Usar alfombras para anclar cada área, como el espacio para dormir, sentarse y relajarse.

