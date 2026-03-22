Los universos que te esperan en los departamentos de Experiencia Living Remeros Beach 2026

Desde una gamer de 40 años hasta un perfumista que cultiva aromáticas en el balcón: primer vistazo a las unidades de la muestra en Remeros Beach y a los personajes imaginarios que les dieron forma.

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Del 19 de marzo al 19 de abril, la cuarta edición de Experiencia Living ocupa 14 departamentos de Remeros Beach, el emprendimiento de Vizora en Camino de los Remeros 1585, Tigre.

La feria de arquitectura, decoración y diseño curada por la revista Living y organizada por La Nación está abierta de martes a domingo, de 12 a 20 (con la excepción del lunes 23 de marzo, que estará abierta, y el miércoles 25, que permanecerá cerrada).

En la cocina del espacio "Nexo", de Sara Plazibat, isla con mesada de mármol Fior Di Pesco, muebles en melamina Jade (Faplac) y nicho con mesada y alsada de mármol Silver Galaxy, horno empotrado, nicho retroiluminado. Jonathan Reiccholz

Como en ediciones anteriores, el diferencial de la muestra es que cada profesional interviene un departamento completo, lo que permite recorrer unidades similares en versiones radicalmente distintas. Este año, 14 estudios presentan sus propuestas frente a la Crystal Lagoon de Remeros Beach, un entorno que le suma al recorrido la escala y la luz natural de un paisaje único.

Te mostramos algunos rincones de las unidades que podés recorrer en la muestra.

El balcón terraza del departamento diseñado por Leti Rocco, con imponentes vistas a la laguna de Remeros Beach. DENISE GIOVANELI

001. “Entre notas”

La familia que habita este departamento diseñado por JS Estudio de Arquitectura (Julia Saramaga y Cristela Caviglia) para Patagonia Flooring está atravesada por la música. Sofía, violonchelista, vive con Javier, pianista que no se limita a un solo instrumento, y con Benicio, su hijo adolescente, volcado a la música electrónica y los géneros urbanos.

El living-comedor del espacio "Entre notas": mesa de madera maciza y sillas (El Camino) con centro de mesa de flores (Susana Giner), banquetas en terciopelo camel junto a la barra de cocina en mármol. Pisos de Patagonia Flooring en espiga. Jonathan Reiccholz

El espacio funciona como lugar de creatividad, expresión y reunión: los tres reciben amigos y familiares con sesiones de música improvisadas frente a la laguna.

002. “Pied-à-terre”

Pía Magri y Design Gurú retoman la historia que se presentó en Experiencia Living 2025. La protagonista es una mujer profesional que, a los 50 años, decidió adoptar una hija. “Me quedé muy enganchada con la historia”, explicó Magri. “El departamento que tomo este año es más grande, así que hablar de evolución resulta natural”.

En el living de "Pied-à-terre", muro revestido en madera con obras de arte de gran formato (Diderot.art), credenza y sofá blanco (Fontenla Furniture). Arte curado por Consu Carranza. Jonathan Reiccholz

El espacio crece con su personaje y le da forma a una segunda etapa, más asentada, donde la convivencia entre madre e hija ya no es novedad sino vida cotidiana.

102. “Live & Play SHE”

El departamento diseñado por Claudio Wertheim y Virginia Ortiz para Zurich Argentina fue pensado para una mujer de 40 años, exitosa, para la cual los videojuegos constituyen una forma de bajar el ruido del trabajo y conectarse con una pasión que no tiene nada que ver con su vida profesional.

La impronta femenina de su protagonista redefine el carácter habitual de los espacios gamer y lo acerca al universo deco.

A la izquierda, la barra del departamento gamer: mesada con banquetas metálicas doradas y estantería de bebidas. A la derecha, la zona de juego en modo nocturno: LED perimetral magenta, pantalla LG, volante de simulación de carreras (MEXX Gamers), butacas de cuero (Lumare), mesa baja de madera y cortinas (Darlux). Living

Lo más llamativo es la doble vida del departamento: durante el día, el ambiente está inundado de luz natural y tiene vista franca a la laguna; al caer la tarde, las cortinas mecanizadas descienden, la luz natural se repliega y emergen líneas LED vibrantes. Las pantallas cobran protagonismo y el espacio se transforma en una experiencia inmersiva donde diseño y juego conviven sin concesiones.

103. “Fellow Travellers”

Un arqueólogo y un psiquiatra se conocieron durante un viaje a Xi’an, China, y no se separaron más. Después de recorrer el mundo juntos, eligieron las afueras de Buenos Aires para vivir gran parte del año. El departamento diseñado por Sandy Cairncross Estudio refleja esa vida compartida.

Muro en verde intenso con dos textiles africanos tipo Kuba enmarcados. Sofá curvo blanco en bouclé (Harturo), alfombra (Alsina). Objetos (Desde Asia). JONATHAN REICCHOLZ

Los objetos recolectados durante décadas de viajes representan su interés por el arte de distintas culturas y funcionan como disparadores de conversación cada vez que reciben visitas.

104. “Showroom de Era Carlota”

Este espacio, diseñado por Marianela Guzmán Vercellesi para Grupo (a)2, se sale del formato residencial: es el showroom de Era Carlota, una marca de indumentaria y accesorios que necesitaba integrar exhibición, venta y asesoramiento en una única locación.

Interior del showroom de Era Carlota. Gran mural con colibrí, fauna y flora sobre la pared principal. Escritorios blancos y sillas ergonómicas en tonos rosados (Grupo a2). Iluminación lineal suspendida. Jonathan Reiccholz

El proyecto fue concebido como un entorno de trabajo colaborativo y sofisticado, con fuerte presencia del color y las estampas. Cada sector responde a una función específica: exhibición de producto, venta directa y cierre de operaciones mayoristas, lo que garantiza una experiencia integral para clientes minoristas y compradores profesionales.

105. “Nexo”

Jacinta es cocinera e influencer, vive sola y trabaja desde su casa. Este departamento proyectado por Sara Plazibat para San Lorenzo Design responde a una dinámica híbrida entre lo privado y lo público: integra hogar, producción de contenido y experiencias gastronómicas compartidas.

Rincón de trabajo de Jacinta, resuelto en el pasillo que va del estar al dormitorio, con escritorio curvo empotrado de melamina Gris Tapir (Faplac), banco "Ronda" (Par en Par), alacena en melamina Terracota (Faplac) y revestimiento de porcelanato Cesky Ivory (San Lorenzo Design) sobre la pared. Jonathan Reiccholz

El diseño acompaña esa dualidad con una organización flexible que permite transformar el ambiente según la ocasión sin perder el carácter residencial. Para Plazibat, que participa por tercera vez en Experiencia Living, la muestra fue un punto de inflexión profesional desde su primera edición en 2023.

201. “El refugio de un alquimista”

El habitante del departamento de C’est Moi de Gaby López Monsón es un perfumista de 40 años que no concibe su vida separada del oficio. Crear una fragancia es para él un acto de introspección y memoria. El corazón del hogar es su atelier, un ámbito de exploración constante entre libros, morteros, frascos y resinas.

Pasillo de acceso al departamento del perfumista. Paredes en bordó profundo, estantería de madera con libros, objetos de mármol, velas y vegetación. Sillones Brønz (Barn). Jonathan Reiccholz

Pero la casa entera acompaña sus días: tras una jornada de búsqueda, se retira a su cuarto o a la sala de TV, concebidos como espacios de silencio. En el balcón cultiva aromáticas, su jardín privado y laboratorio vivo, donde germina la chispa de su próxima creación.

202. “Vértice”

Leti Rocco concibió este espacio como la casa de un arquitecto: un laboratorio doméstico donde el protagonista experimenta con materiales y contrastes.

Barra-cocina del espacio "Vértice" con gran arco estructural (Artefacto BA) que marca el acceso a la cocina, revestida integralmente en cerámicos Flow Cosmic Blue (San Lorenzo Design). Mesada de Cuarcita Matarazzo (De Stefano 1913, ejecutada por Artecnia). Banquetas altas tapizadas en terciopelo azul. Jonathan Reiccholz

Superficies pulidas contra texturas cálidas, gestos futuristas contra detalles artesanales, volúmenes claros y decisiones precisas. La idea rectora es el vértice como punto donde las líneas se encuentran y una forma empieza a existir.

203. “Departamento 203”

El departamento proyectado por Halesa Estudio, de Paola Dockhorn y Milena Gerhardt, es una puesta en escena para el final del día. Su habitante es un experto en finanzas que necesita apagar la adrenalina de los mercados.

En el dormitorio del espacio de Halesa, la pared revestida con melamina Merlot (Faplac) tiene arcos calados retroiluminados que dejan ver un empapelado con motivos de abanicos (Tintachini, aplicado por Empapelarte). Cabecera de cama en terracota y almohadones en tonos oliva. Jonathan Reiccholz

A través de un manejo teatral de la iluminación, la presencia de las piedras y la calidez envolvente de la madera oscura, el diseño se convierte en el telón de fondo para sus pasiones fuera de la oficina: el buen whisky, los deportes y la música.

301. “Territorio privado”

Alexander Voss tiene 42 años. Es un empresario internacional que consolidó su posición a través de inversiones en tecnología, real estate de alta gama y movimientos precisos en mercados volátiles. Carismático y elegante por naturaleza, hoy elige una vida sin estructuras rígidas, priorizando experiencias.

Su departamento, obra de Adriana Randazzo Arquitecta, lo refleja: una pieza de diseño donde todo está calibrado para la comodidad de alguien que ya no necesita demostrar nada.

Living de "Territorio privado" con vista directa a la laguna. Sofás y sillones (Poltron Interiors) y mesa baja (Gris Dimensión). Alfombra (Design Carpets), luminarias (Fábrica de Luz). Jonathan Reiccholz

302. “La orilla”

La habitante de la unidad de Woodmarket e Iván Nahas tiene 28 años, es diseñadora gráfica freelance, independiente y relajada, con una conexión fuerte con la playa y el estilo de vida al aire libre.

En el comedor de "La orilla", mesa redonda blanca con base oval y sillas "Arco" tapizadas (Woodmarket). Lámpara colgante de estructura circular. Vista al balcón con paisajismo de Joseph Paisajismo. Jonathan Reiccholz

Surfera, viajera, le gusta cerrar el día con una copa de vino frente al agua. Su estilo es natural y sofisticado con una mirada sensible y contemporánea. El departamento le ofrece la luminosidad y la calma que necesita para combinar trabajo y descanso.

304. “Nosotras dos”

Clara es pintora y tiene una hija adolescente, Juanita. Su vida estaba pensada y proyectada de a tres, no de a dos. Después de una pérdida enorme, comprendieron que el arte de vivir es la transformación y que las casas tienen alma.

El revestimiento Patagonia Gold (Purastone) domina la cocina de la unidad diseñada por Loly Albasini. Jonathan Reiccholz

El encargo que interpretó Loly Albasini fue diseñar un nuevo hogar solo para ellas: espacios que las acunen, les traigan paz y les den lugar a sus deseos individuales. Sobre todo, un hogar donde la ausencia vaya mutando en recuerdos alegres de tantas historias compartidas.

También participan de la muestra los espacios “Crucero”, de Línea Neta Interiorismo (Carolina Tencaioli y Leandro Abate), inspirado en la historia de amor de dos personas profundamente conectadas con la naturaleza; y “Lo esencial entre capas”, de Rob Ortiz, para una pareja de un cocinero y abogada devenida artista que volvieron a Argentina después de vivir en Tulum.

Durante la muestra podés sacarte una foto frente a la tapa gigante de Living y arrobarnos @revistalivingarg para que la compartamos. DENISE GIOVANELI

Dónde, cómo, cuándo y cuánto

Dónde: Remeros Beach. Camino de los Remeros 1585, Tigre, Buenos Aires.

Cuándo: Desde el jueves 19 de marzo al 19 de abril, de 12:00 a 20:00. Todos los días menos los lunes, que está cerrado. Como excepción, el lunes 23 de marzo (no laborable) la feria estará abierta, mientras que el miércoles 25 permanecerá cerrada.

Web: Encontrá toda la información actualizada de la expo en experiencialiving.com.ar.

Estacionamiento: Gratis.

Entrada: $20.000 en boletería o anticipadas online (click acá para ir directamente a Entrada Uno).

Experiencia Living Remeros Beach 2026 es un plan de todo el día: además de la recorrida por los departamentos, el programa incluye food trucks, shows en vivo y actividades en los stands.

Promociones y descuentos

Tanto por la web como de modo presencial, los miembros de Club LA NACION tienen acceso a un 2x1 en la compra de entradas de martes a jueves, excepto feriados y días no laborables.

Los viernes, fines de semana y feriados el descuento de Club LA NACION es de un 20% en el valor de la entrada, por la web o de modo presencial.

Los clientes de Banco Macro (main sponsor del evento) tendrán un reintegro del 50% en la compra de entradas todos los días y sin tope, por la web o de modo presencial.

En la compra por boletería se aplican los siguientes descuentos:

Jubilados: 20% de descuento de martes a viernes (excepto feriados) presentando carnet y DNI.

20% de descuento de martes a viernes (excepto feriados) presentando carnet y DNI. Estudiantes universitarios: 20% de descuento de martes a viernes (excepto feriados) mostrando libreta universitaria o certificado de estudiante y DNI.

20% de descuento de martes a viernes (excepto feriados) mostrando libreta universitaria o certificado de estudiante y DNI. Personas con discapacidad: Gratis con certificado único de discapacidad; el acompañante abona según lo que indique el CUD.

Gratis con certificado único de discapacidad; el acompañante abona según lo que indique el CUD. Menores de 15 años: Gratis, hasta dos menores por persona.

Los descuentos no son acumulativos.