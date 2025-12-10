La final del Abierto de Palermo desde el balcón más top de la ciudad de Buenos Aires

La Natividad-La Dolfina cumplió su sueño, con Adolfo Cambiaso una vez más coronado campeón y una nueva generación de la familia que lo acompañó en esta temporada: su hijo y sus sobrinos
Un año más en el que la final de la Triple Corona del Abierto de Palermo que se jugó en el Campo Argentino de Polo el domingo pasado, reunió a los mejores jugadores del mundo, a las mujeres más elegantes de la Argentina y a los fanáticos de este deporte en una fiesta única.
La Natividad-La Dolfina era el dream team desde el comienzo de la temporada. El equipo que reúne a los dos grandes clubes de Cañuelas con el mejor polista de la historia, Adolfo Cambiaso a sus 50 años, y a su hijo “Poroto”, de 20, y sus sobrinos Bartolomé (h.) y Camilo Castagnola, de 24 y 22, se impuso por 17-13 a Ellerstina-Indios Chapaleufú en una final que terminó dominando holgadamente, aunque el equipo de los Pieres y los Heguy dio batalla.
El campeón quedó invicto en los 12 compromisos del circuito y levantó las tres copas: The Ayrshire, del Abierto de Hurlingham; Emilio de Anchorena, del de Tortugas, y The Championship Cup, del de Palermo.
La final en la cancha 1 del Campo Argentino de Polo, fue presenciada por el presidente de La Nación, Javier Milei, quien fue corriendo a abrazarse con Cambiaso al terminar el partido y le entregó la copa.
La mejor ubicación para disfrutar del partido a pasos del césped y el punto de encuentro de las celebrities, fue el showroom de Decó Polo furnished by Armani/Casa frente al Campo de Polo. Un proyecto creado por ABV, la desarrolladora con más de 60 emprendimientos realizados en 35 años de trayectoria que ha instalado el lujo europeo a Buenos Aires. El espacio se transforma cada diciembre en uno de los lugares más buscados para vivir el partido decisivo del calendario nacional.
Entre los invitados estuvieron Mónica Antonópulos, Sabrina Garciarena, Bárbara Lombardo, Sofía Zámolo, Natalia Lobo, María Susini, Laurita Fernández, Dario Turovelzky, María Campos, Ariel Rodríguez Palacios y Benicio Gravier, entre otros.
La experiencia buscó mostrar de manera concreta la lógica del proyecto, la vida cotidiana atravesada por la cercanía con puntos estratégicos de la ciudad, la amplitud visual hacia el verde y un nivel de confort que los asistentes pudieron vivenciar durante toda la tarde.
“Este desarrollo representa una oportunidad en la Ciudad. La relación directa con el verde del campo de polo, la vista al río y el lujo contemporáneo que redefine la manera de habitar Buenos Aires”, expresó el arquitecto Javier Vilamowski, socio y co-director de ABV.
La propuesta de Decó Polo incluye dos torres de 30 pisos, residencias de 160 m² a 890 m², más de 6500 m² de amenities, un parque público que se integrará al trazado urbano y áreas comunes desarrolladas en alianza con Armani/Casa.
Ubicado en la manzana delimitada por Clay, Báez, Dorrego y el Campo de Polo, en el “corazón” de Las Cañitas, el proyecto tendrá un lobby de doble altura, tres subsuelos, un basamento de planta baja, primer piso y segundo piso.
“El proyecto se transformó en uno de los más sofisticados de Buenos Aires, es muy aspiracional, supera los parámetros de lo premium en el real estate argentino y tuvo una aceptación muy buena de la demanda desde que comenzó la venta”, contó Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades, la empresa que lo comercializa, y adelantó que la inauguración se espera para mediados de 2027.
La cercanía al Campo Argentino de Polo, eje de la jornada, permitió dimensionar de manera concreta la vinculación entre el proyecto y su ubicación privilegiada.
“Nuestro objetivo fue crear un hito que eleve los estándares de la vida urbana. Proponemos una silueta distintiva, vistas ininterrumpidas y un parque que transforma el paisaje del entorno”, señaló el arquitecto. Ioram Amsel, socio y co-director de ABV.
La experiencia de esa tarde cargada de adrenalina, permitió ver de forma directa la relación entre arquitectura, ubicación y estilo de vida que se propone, en un marco distendido que incluyó deporte, social, música, cócteles y el atardecer sobre la cancha.
Mientras se celebraba la victoria de La Natividad-La Dolfina, el encuentro funcionó como un punto de observación del crecimiento del barrio y de los proyectos que lo impulsan.
