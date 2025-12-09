La dueña de Quartier se quedó con un terreno clave de Bajo Belgrano

La carrera por los terrenos del Estado sigue sumando capítulos. Esta vez, la protagonista fue Argencons. La desarrolladora fundada por Miguel Camps se quedó con el predio de casi 10.000 m² que la AABE subastó este lunes en Belgrano, tras una puja que terminó con tres jugadores en disputa. “Estamos exultantes”, definió Carlos Spina, director comercial de la compañía, apenas cerrada la operación.

El terreno de casi una manzana, que estaba bajo jurisdicción de la Policía Federal Argentina (PFA), -ubicado entre Echeverría, Cazadores, Juramento y Artilleros- partía de una base de US$21,3 millones. Sobre el final quedaron tres oferentes y la pelea se estiró hasta que la empresa dueña de la marca Quartier cerró la compra por US$46.568.000, más del doble del precio base.

Spina anticipó que allí realizarán un desarrollo 100% residencial de alta gama. “Es un producto premium que probablemente se llame Quartier Residence. Van a ser unidades grandes, de tres y cuatro dormitorios, todas con vista a un jardín central de 3000 m². Unidades amplias, mucha naturaleza, amenities modernos y un perfil ultra residencial para la gente de la zona”, explicó a LA NACION.

Para Argencons, esta compra también marca un hito simbólico: será el primer proyecto que desarrollen en la nueva etapa de Argencons con Consultatio, luego de que Eduardo Costantini adquiriera el 51% de la compañía a mediados de 2025. “Cuando la gestión anterior de la AABE nos mostró el total de los terrenos disponibles, miramos Quartier del Bajo y dijimos ‘es este’, y fue un éxito. Ahora, cuando vimos el abanico otra vez, volvimos a decir: es este”, señaló Spina.

La subasta, contó, fue más áspera de lo que imaginaban: “Estuvo muy peleado. Era el momento en que creímos que iba a seguir subiendo, pero nos lo quedamos”. La ventaja estratégica del lote es clara: “La zona no permite unificar terrenos. Entonces, un predio grande y con tanto atractivo tiene una relevancia sustancial”, afirmó.

Mientras avanza el diseño del nuevo proyecto, la empresa sigue comercializando Quartier Barra 30, en Punta del Este, y mantiene un flujo activo en un mercado residencial tanto argentino como uruguayo.

Spina ya conoce la zona: construye Quartier Bajo Belgrano, el emprendimiento de más de US$100 millones de inversión ubicado en el predio delimitado por las calles Pampa, Monroe, Libertador y Figueroa Alcorta.

Carlos Spina (Argencons) junto a Gonzalo de la Serna (Consultatio), en el Summit de Real Estate de La Nación Fabián Malavolta

Qué funcionaba en el terreno

El terreno combina sectores descubiertos usados hoy como playa de estacionamiento con una estructura de tipología fabril sobre la calle Cazadores: 4322 m² cubiertos, 201 m² semicubiertos y más de 5500 m² abiertos.

Su ubicación es uno de los principales activos: a 300 metros de la avenida del Libertador, a 600 de la estación Belgrano C del Mitre y a 800 de los Lagos de Regatas. Un enclave residencial de baja densidad que en los últimos años empezó a convivir con edificios en altura de perfil alto. A su vez, cabe destacar que era utilizado por la Policía Federal Argentina como taller de reparación de vehículos de infantería, división de bomberos y división de Brigada Forestal.

El Ministerio de Seguridad Nacional había solicitado la reubicación de estas dependencias. En respuesta, la AABE ya reasignó a la PFA dos sectores de un inmueble en la calle Zepita Nº 3102, en el barrio de Barracas, para destinarlo a los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos pesados y al asiento de la Banda de Música de Cadetes.

Una vez concretada la asignación del nuevo predio en Barracas, el Ministerio de Seguridad (del cual depende la PFA) “puso a disposición” el inmueble de Belgrano y prestó conformidad para su desafectación.