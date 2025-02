Las nuevas medidas del Gobierno para impulsar un sector de la economía que todavía no repunta

Los números de la gestión del actual Gobierno muestran que la actividad económica se va recuperando y anticipan buenos augurios para el 2025. En números concretos, creció 5,5% en diciembre de 2024, respecto del mismo mes de 2023; además, tuvo un alza de 0,5% en comparación con noviembre, según datos del Indec, en su informe Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE). Aún así, los números de un sector específico, siguen sin mostrar mejoras: el rubro de la construcción.

Efectivamente, las cifras muestran que los costos de construcción en dólares acumulan un aumento del 107% desde octubre de 2023, según números del portal inmobliario Zonaprop. Muchos rubros de la economía subieron en el último año, pero lo alarmante para el sector de la construcción es que los precios de los inmuebles no acompañaron el aumento en los costos. “Desde fines del Gobierno anterior, los costos de construcción en dólares subieron, en promedio, el doble respecto de fines del Gobierno anterior, pero los precios de las propiedades crecieron tan sólo un 10%”, explica Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos.

En este sentido, una reciente medida del Gobierno de Javier Milei, difundida ayer por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, en su red social X representaría un alivio para este sector del mercado inmobiliario. Su mensaje, en concreto, asegura: “Quiero resaltar la Disposición 1/25 del Secretario de Comercio @emarzoratiok de hace unos días que liberó el comercio de cemento. Y la Resolución 915/25 de @Mariolugones_ar de hoy que elimina engorrosos testeos para la importación de pinturas (los tests eran, a su vez, una farsa: según los que conocían como se hacían, resulta que no había test alguno sino que se transcribía lo que decía la etiqueta del producto)”.

Los costos de construcción en dólares acumulan un aumento del 107% desde octubre de 2023 PATRICIO PIDAL/AFV

Se trata de dos medidas publicadas en el boletín oficial (la del cemento y la de la pintura) que buscan generar una economía más abierta, tomando medidas que vuelven la importación de materiales un proceso más ágil y que ayudarían a que el sector de la construcción empiece a despegar. En palabras del ministro, la economía fue creciendo, pero “un sector que queda rezagado en el conjunto es el de la construcción”. En ese sentido, agrega que “es un buen momento para empezar a abrir la economía generando una presión a la baja y mejorando las opciones en materiales para la construcción”.

De esta forma, se abre un camino nuevo para poder importar insumos del exterior, sin contar con las trabas que existían anteriormente. “Las cementeras locales tenían el monopolio, pero ahora se podrán conseguir productos de afuera sin tanta burocracia, para un producto (cemento) que representan un costo grande a la hora de construir un inmueble”, opina Tabakman. Además, explica que, con el Gobierno anterior, no estaba prohibido importar, pero existían “trabas paraancelarias”, que incluían testeos o requisitos que, en la práctica volvían muy burocrática la importación y los desarrolladores inmobiliarios preferían comprar en la Argentina, para evitar esas trabas. “Estamos felices con la medida, hace que las empresas compitan con una economía más abierta y accesible”, agrega Tabakman.

“Si la apertura de importaciones en pintura y cemento generan una caída en los precios del 25% en esos rubros, por cuánto implican esos materiales en el costo de construcción total de un inmueble (sin tener en cuenta los impuestos o el valor de un terreno) te generaría una baja del costo total de entre el 5% y el 8%, por lo que estamos hablando de un alivio muy relevante”, explica Federico González Rouco, economista especialista en vivienda y miembro de la consultora Empiria.

¿Por qué la construcción no creció como otros sectores de la economía?

A la hora de explicar el crecimiento de los sectores de la economía y el rezago en el alza del mercado de la construcción, Sturzenegger señala en X: “Una hipótesis es que quedó con precios escalados en 2023 anticipando un escenario macro que luego no se materializó. En algunos rubros, como acero, hubo luego una caída importante de precio. Pero en otros no”.

La economía argentina creció 5,5% en diciembre de 2024, respecto del mismo mes de 2023 Freepik

Expertos del sector explican que, a lo que alude el ministro de Desregulación habría que agregar otros motivos. En el último año, la economía argentina en su conjunto se encareció en dólares, algo que también vivió el mundo de la construcción. Y dado que los precios subieron en pesos por la inflación y el dólar se mantuvo bastante estable a lo largo del 2024, cada vez se necesitaban más dólares para comprar lo mismo.

Sumado a esa situación, si nos trasladamos un año atrás, se recordará que el dólar oficial subió abruptamente y se achicó la brecha con el blue, que anteriormente era muy alta. Para los productos de la construcción que eran importados, esto implicó un golpe fuerte. “Aunque el dólar billete estaba a $1300, estabas comprando algo que se había importado a $300. Pero, cuando desaparece la brecha en el tipo de cambio, se empezó a pagar algo que se importaba al nuevo valor del oficial, es decir, aproximadamente $1000, por lo que los costos subieron fuertemente″, explica Federico González Rouco.

Sumado al tema dólar, estaba la dificultad para importar debido a los requisitos y condiciones que se imponían a las empresas que querían comprar insumos afuera y traerlos al país. “Los materiales necesarios para una obra residencial tenían cada uno su propio ´curro´. Yo estuve en China en marzo del 2024, cuando los costos se dispararon en la Argentina, y un porcelanato me costaba la mitad de lo que valía acá y era de mejor calidad. Pero si quería importarlo, tenía que viajar a la empresa china alguien del INTI de la Argentina, a quien tenía que pagarle el pasaje para que vaya a la fábrica y revise el porcelanato. Si había otro material que me interesaba en otra fábrica tenía que pagar el viaje a otra persona. Todos estos trámites hacían que cada insumo te terminara costando el doble que en la Argentina. Además, corrías el riesgo de pagar la verificación y que no te lo aprobaran. Ahora, con esto que liberan, asumimos que lo que hacen en China está bien y no hay nada que chequear. Y si el producto llega a ser malo, termina siendo responsabilidad del desarrollador que lo compra, que se hará cargo de las consecuencias.”, cuenta Juan Manuel Tapiola, CEO de la desarrolladora Spazios. Y agrega: “Otro caso es el de las industrias más oligopólicas, como el cemento, donde entre dos o tres ponen las reglas de juego. En el caso de ese material, necesitabas certificados nacionales para poder importar, que tomaban meses y meses hasta que los otorgaban. Ahora este certificado nacional ya no será necesario”.

En resumen, los costos de la construcción, tanto de los materiales como de la mano de obra tuvieron un aumento fuerte, pero, además, el mercado inmobiliario es un sector que tradicionalmente responde lento a los cambios de precios. El real estate está mostrando signos de mejora, pero a un ritmo más incipiente, ya que los valores de los inmuebles no suben de un día al otro, sino que se caracterizan por tener un aumento más escalonado.

