Neuquén se consolida como epicentro de inversión inmobiliaria y organiza un evento clave para el real estate

Neuquén trascendió su rol tradicional como base operativa ligada al petróleo y al gas, para consolidarse como polo de transformación urbana y económica.

El impulso de Vaca Muerta trajo consigo un boom de viviendas destinadas a alojar a directivos y profesionales de las compañías energéticas, con edificios que incorporan terminaciones de calidad y un nivel de demanda sostenida. En este escenario, la ciudad será sede de la tercera edición del encuentro clave para el real estate del sur.

El Congreso Patagónico de Inversión y Desarrollo Inmobiliario (COPIP) desembarca en la capital neuquina, en el Centro de Convenciones Domuyo, luego de pasar por San Martín de los Andes y Bariloche -en sus primeras ediciones-.

El encuentro se realizará el 6 y 7 de noviembre. La cita reunirá a desarrolladores e inversores en un momento clave para la expansión del mercado en el sur del país. La Patagonia no es solo un escenario natural, sino una región en expansión donde la inversión inmobiliaria converge con proyectos de turismo, energía y desarrollo económico, impulsados por Vaca Muerta.

“La Patagonia es un territorio de oportunidades estratégicas. COPIP busca ser el espacio donde los líderes puedan conectar desarrollos con la inversión energética y planificación territorial. Es ahí donde se cruzan real estate y visión de futuro”, enfatiza Daniela Aiello, fundadora del Congreso.

El Domuyo en Neuquén donde se desarrollará COPIP

“Neuquén es una plaza muy fuerte y muy grande. El desafío es que los inversores se acerquen y puedan ver, en un solo espacio, un abanico de proyectos inmobiliarios de toda la región”, agrega Aiello.

De acuerdo a su creadora, el diferencial de COPIP es que no se limita a conferencias y paneles: combina charlas con un espacio de exposición interactivo.

Durante la mañana, los asistentes participan de debates y workshops en auditorio; por la tarde, se abre el área de exhibición, donde se presentan los principales desarrollos inmobiliarios de Neuquén, Añelo, Bariloche, Villa La Angostura y el corredor de los Siete Lagos.

“No son stands tradicionales, sino espacios de trabajo donde los desarrolladores muestran directamente sus proyectos. Es un mano a mano con quienes llevan adelante las iniciativas”, detalla Aiello.

La expansión de Vaca Muerta, el desarrollo de infraestructura energética y el crecimiento sostenido de ciudades como Neuquén posicionan a la Patagonia como un terreno demandado para la inversión inmobiliaria.

“COPIP apunta a conectar el real estate con la planificación territorial y las inversiones estratégicas de la región. En la Patagonia se cruzan turismo, energía y urbanismo, y el congreso busca poner ese futuro en discusión”, resume Aiello.

El evento pondrá el foco en desarrollos que reflejan la inversión y proyección del sector en la Patagonia. Son proyectos que representan no solo arquitectura y urbanismo, sino también la convergencia de capital privado, infraestructura y oportunidades vinculadas al desarrollo regional.

Desarrollos inmobiliarios en Vaca Muerta

Los ejes del debate

Entre los ejes de debate, se abordarán tendencias de mercado, innovación y nuevas tecnologías. Paneles de referentes, incluyendo a Carlos Spina (AEV), Damián Tabakman (CEDU), Mali Vázquez (CEDU), Martín Boquete (Toribio Achával), Lucas Salvatore (Idero), Pablo Apajou (Safiar), Beltrán Briones (Estudio Kohon), Federico Gonzalez Rouco (Economista) y Leandro Soldati (Soldati), entre muchos otros, ofrecerá su visión.

Uno de los debates centrales será sobre el impacto de la inteligencia artificial en la generación de valor en proyectos inmobiliarios, un tema que empieza a permear incluso en un mercado históricamente tradicional.

Pero también, el evento prepara un intercambio intensivo de know-how. Así, un panel entre Beltrán Briones, Carlos Spina y Mali Vázquez se centrará en la innovación y las tendencias del mercado inmobiliario en la Patagonia.

El cierre estará a cargo de Juan Bautista Segonds, conferencista y emprendedor, con una propuesta que busca salir de la lógica corporativa y abrir la reflexión hacia perspectivas más amplias.

La tercera edición contará con respaldo institucional y participación de importantes actores. IRSA, empresa líder, acompañará el evento como sponsor. Entre las novedades, un desarrollador de Ushuaia presentará su proyecto, lo que amplía la oferta.

Los desarrollos que reflejan la inversión y proyección del sector en la zona de Vaca Muerta, en Patagonia

Pero también, en la puerta del Domuyo, Idero exhibirá dos casas modulares, ilustrando innovaciones constructivas. Además, para los asistentes, se sorteará una estadía en el icónico Hotel Llao Llao, cortesía de los desarrolladores de Bariloche del Este.

COPIP pondrá el foco en desarrollos que reflejan la inversión y proyección del sector, proyectos que convergen capital privado, infraestructura y desarrollo. El evento fue declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de Neuquén, de Interés Turístico por el Ministerio de Turismo de la Provincia, e Interés Legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Neuquén y recientemente de interés del Poder Legislativo de la Provincia de Neuquén.

Todos los que quieran participar del encuentro inmobiliario, pueden inscribirse y conocer toda la información a través de www.copip.com.ar.