¿Qué contiene una lata de pintura y por qué algunas son tan caras?

Una capa de pintura fresca, accesible y casi inmediatamente gratificante, es quizás la manera más sencilla de cambiar el aspecto de una habitación. Pero saber qué tarro de pintura comprar no es tan fácil, incluso sin tener en cuenta la dificultad de elegir el tono.

En Estados Unidos, los consumidores tienen una amplia gama de opciones, desde latas básicas de alrededor de US$15 en grandes almacenes hasta versiones de diseño de más de US$165 que se venden en tiendas especializadas. A diferencia de una caja de cereales, las etiquetas de la pintura de látex para interiores no revelan los ingredientes del complejo cóctel químico que contiene el envase, lo que dificulta distinguir entre el marketing y el valor real.

En la Argentina, el precio de un pote de pintura de 20 litros varía ampliamente según la calidad y marca, oscilando entre aproximadamente $31.000 y más de $186.000 para opciones látex. Mientras que las opciones de gama alta o especiales pueden superar los $270.000. Las latas pequeñas de 1 litro rondan los $8.000 a $35.000.

Además, en Estados Unidos los precios de la pintura subieron en general. Desde principios de 2020 hasta 2026 aumentaron más del 43%, según la Oficina de Estadísticas Laborales de ese país, lo que significa que un tarro de pintura que quizás se usó en un dormitorio al comienzo de la pandemia ahora cuesta un 25% más.

Las etiquetas de la pintura de látex para interiores no revelan los ingredientes del complejo cóctel químico que contiene el envase, como pasa con un alimento

Esto es lo que hay que saber para sacar el máximo partido a la próxima lata de pintura que vayas a comprar.

¿Qué contiene una lata de pintura?

Steve Waterman, jefe de investigación y desarrollo de Behr (un proveedor de pintura en Estados Unidos y Canadá), explica la composición de cuatro litros de pintura con el acrónimo SPAM: disolventes, pigmentos, aditivos y materiales. Los fabricantes ajustan las proporciones de estos componentes para equilibrar el rendimiento y el precio.

Independientemente de la marca, los elementos más pesados ​​y costosos en una lata son los pigmentos y materiales, que incluyen los aglutinantes y resinas que determinan el rendimiento de la pintura, como la adherencia, la durabilidad y la resistencia a las manchas. Cada litro de pintura látex para interiores utiliza agua como disolvente principal para mantener los demás ingredientes en estado líquido y viscoso. La cuestión del valor a menudo se reduce a la cantidad de agua que contiene ese embase.

“Si compras una lata de pintura y el volumen de sólidos es del 25% o 30%, estás comprando principalmente agua, mientras que si el volumen de sólidos se acerca al 50%, estás obteniendo más material diseñado para mejorar el rendimiento de la pintura”, dijo Shelby Kellogg, gerente de laboratorio de la división de recubrimientos arquitectónicos de la empresa química BASF.

En general, cuanto más pigmento contiene una lata de pintura, mejor es su color y opacidad, lo que los pintores denominan “cubrir”, algo especialmente importante al cubrir una superficie oscura y saturada con un tono más claro. El dióxido de titanio, un mineral extraído de minas, es el pigmento de mayor calidad y más caro que se utiliza actualmente (sustituyó al plomo como principal colorante en 1978).

¿Qué características definen una pintura de primera calidad?

Si dejamos de lado el marketing, las marcas de pintura de alta gama se distinguen principalmente por su rendimiento y color. Al aplicarlas con rodillo, suelen cubrir con una sola capa, y muchas están formuladas como imprimación y capa final en una sola, lo que permite terminar el trabajo más rápido. Pueden destacar su resistencia a las manchas de aceite y agua, y son lo suficientemente duraderas como para soportar el frotamiento.

Cuando un fabricante convierte su selección de colores en un argumento de venta, suele ofrecer una gama de tonos más reducida. Farrow & Ball, cuyos precios parten de los US$149 por galón (casi cuatro litros), ofrece actualmente 132 colores, mientras que Behr, Glidden, Sherwin-Williams y Benjamin Moore cuentan cada una con más de 1000 colores, a distintos precios.

Algunos propietarios consideran que tener menos opciones es una ventaja, ya que les permite evitar tener que revisar cientos de muestras de color. Tanto las marcas nuevas como las ya establecidas están adoptando este tipo de selección de colores. Clare, una empresa con ocho años de trayectoria con sede en Nueva York, cobra alrededor de US$77 por lata y ofrece aproximadamente 76 colores. Hace más de una década, Benjamin Moore presentó Color Stories, una paleta más reducida de aproximadamente 240 tonos complementarios disponibles en varias calidades de pintura, con precios que oscilan entre US$50 y US$109.

Las marcas de pintura de alta gama se distinguen principalmente por su rendimiento y color Shutterstock

No todos los fabricantes de pintura producen los colores exactos que se envasan en las tiendas. Algunas marcas suministran bases y pigmentos en envases de un galón a las tiendas, donde las máquinas mezclan únicamente sus colores patentados para garantizar la uniformidad. Otros fabricantes envían una base blanca o blanquecina a gris-marrón que se tiñe en el mostrador con los pigmentos del minorista, de modo que los rojos, amarillos y azules se comparten entre diferentes líneas de pintura.

La mayoría de las pinturerías ofrecen un servicio de igualación de color, y puede resultar tentador intentar replicar el color de una pintura de alta gama con una marca más económica, pero los resultados pueden ser decepcionantes.

A diferencia de la producción de un color estándar, que se realiza casi por completo mediante una máquina una vez que un empleado introduce el número de la muestra, lograr una igualación exitosa suele depender de la experiencia del mezclador. “Cuando recibo muestras, el promedio es de seis a ocho intentos”, comentó Don Easton, un contratista de pintura que restaura casas históricas cerca de Woodland, California, sobre su índice de éxito al intentar conseguir el color perfecto. “Es un arte, y mezclar pintura requiere paciencia y práctica”.

¿Cómo se puede saber si una pintura es realmente de alta calidad?

Para comprender mejor la pintura y comparar el valor de latas de precio similar, los consumidores pueden consultar la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica (FT) de cada fabricante, que están a disposición de los consumidores.

Los fabricantes indican la cantidad de dióxido de titanio, el pigmento principal de la pintura látex para interiores, como un rango en la ficha de datos de seguridad (FDS) para proteger sus fórmulas patentadas. En ocasiones, utilizan aditivos, como carbonato de calcio o arcilla de caolín, para mejorar la capacidad de la pintura para cubrir imperfecciones.

“El dióxido de titanio es lo que proporciona esa cobertura y la mejor opacidad”, señaló la Sra. Kellogg. “Si la proporción de estos otros aditivos es mucho mayor que la del dióxido de titanio, la formulación podría ser de menor costo y menor calidad”, comentó refiriéndose a algunos colores claros que dependen de una base blanca.

Frank Kiss, gerente técnico de Pittsburgh Paints Co., dijo que el rango podría ser de “alrededor del 10% al 12% para una pintura de nivel básico hasta el 20% o más para una pintura de primera categoría”.

Gareth Hayfield, jefe de investigación y desarrollo de Farrow & Ball, afirmó que esperaría encontrar entre dos y tres veces más dióxido de titanio en un galón de pintura de alta gama en comparación con una opción más económica.

La ficha técnica (TDS) es en parte una hoja de especificaciones y en parte un manual del propietario. En ella se indica la cantidad de componentes que contiene la pintura. Los fabricantes especifican el porcentaje de sólidos en el envase, tanto en peso como en volumen. En ambos casos, cuanto mayor sea el porcentaje, mejor, y menos agua se paga. “Lo que distingue al porcentaje de sólidos en volumen, y por lo que me centraría en él”, explicó el Sr. Kiss, “es que se correlaciona con el grosor de la película seca, por lo que un mayor porcentaje de sólidos en volumen puede resultar en una mayor durabilidad”.

Un mayor porcentaje de sólidos en volumen puede resultar en una mayor durabilidad

La ficha técnica también indica el tipo de resina que utiliza la pintura, generalmente acrílica o vinílica; la primera se considera la opción de mayor calidad debido a su mejor resistencia al frote. La viscosidad, medida en unidades Krebs (KU), indica el espesor de la pintura, importante para evitar salpicaduras al usar un rodillo. Una pintura de interior de buena calidad suele tener una viscosidad de entre 95 y 110 KU; cualquier valor inferior probablemente corresponda a una pintura más diluida, de calidad profesional, que puede funcionar mejor con una pistola pulverizadora.

La ficha técnica (TDS) también puede ser útil para evaluar el grado de brillo de la pintura. Si bien existe un método estándar para medir ambos aspectos (el brillo se mide de frente y el lustre se refiere al brillo visto desde un ángulo), un acabado semibrillante de un fabricante puede ser más parecido al brillante de otro.