Cuánto cobra un pintor para dejar lista una casa de dos habitaciones

Los especialistas en decoración aseguran que es conveniente renovar la pintura del hogar cada cinco a siete años aproximadamente. En este contexto, es importante saber los precios, duración del proceso y las precauciones a tener en cuenta antes de iniciar con esta actividad.

Es conveniente renovar la pintura del hogar cada cinco a siete años Gentileza Sui Color

Los procedimientos varían según el tipo de inmueble. Si se tiene en cuenta un departamento de dos ambientes, Alejandro Sembinelli, dueño de Wolfcolors, empresa que se dedica a pintar y refaccionar, afirma que el precio promedio varía entre US$2000 y US$2500. En cambio, si el departamento es de tres ambientes el precio asciende a US$3000 y US$3500.

Aunque el tiempo de duración de la obra es relativo, ya que depende de diferentes factores, como si el inmueble está habitado o no, “en promedio el proceso dura entre cinco y 10 días”, indica Sembinelli, y agrega que suelen ser dos personas las que trabajan.

El precio promedio para pintar un departamento de dos ambientes ronda entre US$2000 y US$2500 Gentileza Sui Color

El profesional destaca un punto importante antes de comenzar a pintar: “Cuando la propiedad es nueva se suele hacer el plastificado del piso antes, pero en realidad siempre se tiene que trabajar del techo hacia abajo”. De esa manera, no se arruina el piso.

¿Cuánto sale pintar una casa completa de 100m2?

En cambio, si en vez de departamentos se tiene en cuenta las casas, Guillermo Ortega, gerente de la red Sui Color, explica que, en la Argentina, no existe un precio único para pintar una propiedad completa, ya que el valor depende de la mano de obra, el tipo de pintura, la preparación de las superficies y la ubicación.

Sin embargo, como referencia, asegura que el costo promedio para pintar una vivienda de 100 m², incluyendo interiores y exteriores, actualmente se ubica entre $850.000 y $970.000, teniendo en cuenta solamente los materiales y considerando el uso de una marca de pintura de calidad media. A eso se debe sumar la mano de obra profesional. Pero advierte que ese valor puede incrementarse si se requieren arreglos importantes, trabajos de enduido, tratamiento de humedades o el uso de pinturas premium o revestimientos texturados.

El costo promedio para pintar una vivienda de 100 m², incluyendo interiores y exteriores se ubica entre $850.000 y $970.000 zonaprop.com

Para pintar una casa de 100 m² se estima una duración de entre cinco a ocho días, contemplando el trabajo de dos pintores. El tiempo del secado, según el Ortega, se puede dividir en:

Al tacto: una a dos horas

Para una segunda mano: cuatro a seis horas

Secado completo: 24 horas aproximadamente

También hay que tener en cuenta que en la actualidad hay pinturas que secan en minutos. “A diferencia de lo que sucedía en años anteriores, el tiempo de secado disminuyó, beneficiando así al cliente”, comenta Ortega.

Para pintar una casa de 100 m² se estima una duración de entre cinco a ocho días Realtor

Los colores del año

Aunque hay colores clásicos, que nunca pasarán de moda para pintar los diferentes ambientes, como el blanco y el gris, Pantone -el estándar universal del color utilizado para reproducir colores exactos en el mundo- lanzó su ranking y las tendencias del 2026.

El premio máximo del color, llamado Pantone Color of the Year, fue otorgado al Cloud Dancer. Esta tonalidad es descripta por la empresa como “un blanco sublime que sirve como símbolo de influencia calmante en una sociedad que redescubre el valor de la reflexión calmada“. Esta tonalidad se contrapone con el color del 2025, el Moccha Mousse, al que la empresa denominó como: ”Una cálida tonalidad marrón imbuido de una riqueza inherente que transmite la deliciosa calidad del cacao, el chocolate y el café, apelando a nuestro deseo de bienestar“.

El premio máximo del color, llamado Pantone Color of the Year, fue otorgado al Cloud Dancer, “un blanco sublime" Federico German Paul - Federico Paul

“Las tendencias esta temporada son los neutros claros, porque agrandan visualmente los ambientes", agrega Ortega. Entre los más demandados se destacan el blanco roto, beige claro, gris claro, arena, tostado suave, verde oliva suave y terracota claro (muy usado en exteriores).

A su vez, explica que en 2026 se ven muchas paletas naturales y cálidas vinculadas al diseño minimalista y mediterráneo. En esta línea, concluye que los colores relacionados con la naturaleza, como los tierra, verdes y tonalidades del cielo, cobran cada vez más protagonismo.