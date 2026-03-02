Cuánto cuesta ampliar una cocina en marzo 2026

En un mercado inmobiliario que volvió a moverse pero con costos de construcción todavía exigentes, ampliar o refaccionar una cocina en marzo de 2026 implica tener en cuenta números importantes. La buena noticia: los valores en dólares dejaron de escalar al ritmo de años anteriores. La mala: en pesos, el desembolso sigue siendo alto.

Según el último relevamiento de Reporte Inmobiliario, refaccionar una cocina estándar de 5,6 m² demanda hoy una inversión de $9.236.697, equivalentes a US$6220 a valores de febrero. En los últimos 12 meses, el costo en pesos subió 15,83%, mientras que en dólares bajó 4,83%.

El presupuesto incluye demolición, recambio completo de cañerías de agua y gas, nueva mesada de granito, muebles bajo mesada y alacenas, grifería monocomando, instalación eléctrica, revestimientos cerámicos, luminarias y pintura general.

Si la reforma suma también el baño, el desembolso asciende a $17.513.630, unos US$11.793. En dólares, prácticamente el mismo nivel que un año atrás.

Ampliar e integrar la cocina es hoy una decisión muy importante pensando en los costos que conlleva Shutterstock

Remodelación con ampliación

Ahora bien, cuando se habla de ampliar, significa ganar metros, integrar ambientes o avanzar sobre un patio, la variable clave ya no es solo el equipamiento sino el costo de construcción. Y ahí el contexto cambia.

En enero de 2026, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) del Gran Buenos Aires elaborado por el INDEC aumentó 2,3% mensual en pesos. La suba estuvo impulsada por alzas del 1,4% en materiales, 3,1% en mano de obra y 2,2% en gastos generales. Según reportes privados, el costo por metro cuadrado ya superaba los $2.000.000 para esa fecha.

Mientras que, medido en dólares, el costo de construcción subió 0,2% en enero. Desde las elecciones presidenciales de octubre de 2023 acumula un aumento de 104%. Construir hoy cuesta tres veces más que en octubre de 2020 (el mínimo de la serie) y está 29% por encima del promedio 2012-2025, de acuerdo con datos de Zonaprop.

En otras palabras: ampliar una cocina implica entrar de lleno en esta estructura de costos. Dependiendo de la complejidad, el presupuesto puede escalar entre 20% y 40% respecto de una refacción estándar.

Frente a este escenario, el crédito volvió a posicionarse como una herramienta clave para enfrentar una remodelación. De los bancos que hoy ofrecen préstamos hipotecarios UVA, siete cuentan con líneas específicas para refacción. El esquema es similar: plazos largos, tasas más competitivas que un préstamo personal y cuotas que no pueden superar, en general, el 25% del ingreso familiar.

Los bancos que tienen créditos para refacción

Banco Ciudad

La entidad de la Ciudad de Buenos Aires, financia hasta el 100% del presupuesto de obra, el cual no puede superar el 50% del valor de tasación del inmueble. El plazo máximo es de 10 años, con una tasa del 16% + UVA. La cuota no puede superar el 20% de los ingresos del solicitante.

Banco Nación

El Banco Nación presta el 75% del presupuesto de obra y el plazo del préstamo puede ser de 5, 10 o 15 años, con un plazo de obra de hasta 12 meses. A su vez, el monto máximo a prestar es de 157.500 UVAs con una tasa del 6% o de 210.000 UVAs con una tasa del 12%.

Banco Galicia

El banco Galicia financia hasta el 50% sobre el valor de tasación del inmueble, con un plazo máximo de 10 años. La tasa es del 7% para clientes con cuenta sueldo y del 9% para quienes no la poseen.

Banco ICBC

El ICBC ofrece la línea de remodelación financiando hasta el 100% del presupuesto de obra, siempre y cuando no supere el 50% de la tasación de la propiedad y con un tope de $180 millones; con previa presentación de presupuesto de obra, planos y firma de arquitectos. El plazo máximo es de 20 años, con una tasa del 11% para clientes con cuenta sueldo y del 12% para el resto.

Banco Supervielle

Este banco ofrece préstamos con un plazo de hasta 10 años y una tasa del 15%. El ingreso mínimo del solicitante debe ser de $5 millones y no tiene tope máximo a prestar, financiando hasta el 50% de la tasación del inmueble.

Banco Patagonia

El préstamo financia hasta el 25% del valor de la propiedad, con las mismas características que el crédito para adquisición, es decir: una tasa del 14%, exclusiva solo para clientes con cuenta sueldo en la entidad. Se puede devolver hasta en 30 años.

Banco Comafi

El banco Comafi financia hasta el 50% del valor de la vivienda permanente, con un tope de $250 millones y plazos de 5 o 10 años. La entidad exige demostrar los planos de obra, presupuesto y cronograma suscripto por un profesional. La tasa es del 12,5% o del 10,5% si se tiene cuenta sueldo. Se debe tener un ingreso mínimo neto de $3.000.000.

Banco del Chubut

Financia hasta el 100% del presupuesto de obra sin superar el 35% del valor de la garantía actual, hasta un total de $75 millones. El plazo máximo es de 10 y el mínimo de 5 años y la tasa es del 10%.

Las medidas ideales para renovar una cocina

Especialistas en interiorismo y arquitectura coinciden en que una cocina bien resuelta no se improvisa: se proyecta en función del uso real y de quienes la habitan.

Antes de definir materiales o colores, es necesario analizar la superficie total disponible y la altura real del techo. A partir de esos datos se diseña el espacio teniendo en cuenta las instalaciones desde las tomas eléctricas, gas, desagües y la ventilación.

Una cocina bien resuelta no se improvisa: se proyecta en función del uso real y de quienes la habitan Shutterstock

Las medidas estándar siguen siendo una referencia clave. El bajo mesada suele ubicarse a 90 centímetros de altura y 60 centímetros de profundidad, proporciones que permiten trabajar con comodidad. En cuanto al zócalo, por su parte, se recomienda que lleve entre 10 y 15 centímetros, mientras que las alacenas tradicionales se resuelven entre 70 y 90 centímetros de ancho y 30 centímetros de profundidad para dejar libre el espacio de mesada y poder trabajar cómodamente.

La fluidez en los pasillos es otro aspecto central. La cocina requiere de espacios fluidos, en tanto que el paso mínimo funcional es de 90 cm.

Los especialistas recomiendan dejar al menos 40 centímetros libres junto a la heladera para apoyar elementos y facilitar la descarga de compras. Estas son previsiones simples que, integradas en la etapa de proyecto, optimizan la dinámica diaria.

Por otra parte, en términos de disposición funcional, la llamada “regla del triángulo” continúa siendo un principio organizador. Se trata de vincular tres zonas: almacenamiento (alacena o heladera), preparación (mesada y bacha) y cocción (anafe o cocina). Cada lado del triángulo debería contar con al menos 120 centímetros, lo que garantiza recorridos cómodos y eficientes.

Aunque las tipologías actuales incorporan islas y configuraciones abiertas, la lógica del triángulo persiste como base para asegurar fluidez. La integración con el living comedor, cada vez más habitual, no elimina la necesidad de una estructura funcional clara; por el contrario, la vuelve más necesaria.

El cambio cultural derivó en una transformación paulatina de este espacio que hoy es protagonista. La cocina dejó de ser un ámbito oculto para convertirse en parte del área pública del hogar. Por ejemplo, hoy las islas representan un recurso que facilita la conversación o el encuentro ya sea a nivel familiar o con amigos, se integra al estar, se incorpora la TV o área de sillones. Esa integración favorece la incorporación de materiales de mayor sofisticación y detalles asociados al confort.

De esta manera, en un mercado que empieza a recuperar márgenes y dinamismo, cada metro cuadrado nuevo se analiza como inversión. Y la cocina, hoy, es uno de los activos más visibles dentro de la casa.