Se construirá en Madrid el rascacielos más alto de Europa

La capital de España será la ubicación de Madrid Nuevo Norte, el desarrollo urbanístico donde convivirán viviendas, oficinas, comercios, zonas verdes y equipamientos. El megaproyecto cambiará por completo la zona norte del Paseo de la Castellana.

Se estima que el proyecto generará más de 200.000 puestos de trabajo durante su desarrollo, además de otros 146.000 asociados a la actividad futura de oficinas y locales comerciales.

La Torre Madrid Norte, destinada a convertirse en el edificio más alto de España, tendrá hasta 330 metros de altura y superará los dos millones de metros cuadrados de superficie.

Con esas dimensiones, encabezará el ranking de los rascacielos más altos del país, junto a otras cinco torres:

Torre de Cristal: 249 metros

249 metros Torre Cepsa: 248 metros

248 metros Torre PwC: 236 metros

236 metros Torre Emperador Castellana: 224 metros

224 metros Torre Caleido: 173 metros

No solo superará a todas las construcciones de España, sino que también sobrepasará en altura a la Varso Tower de Varsovia (310 m) y a The Shard de Londres (306 m), lo que la convertirá en el edificio más alto de Europa Occidental. A su alrededor se levantarán otras dos torres que figurarán entre las 10 más elevadas de Madrid, redefiniendo para siempre su silueta urbana y consolidando a la capital de España como uno de los grandes centros financieros del continente.

Será uno de los más modernos de Europa y contará con 33.000 metros cuadrados

Si todo avanza según lo previsto, las obras iniciales comenzarían en 2026 y los primeros edificios estarían listos entre 2028 y 2029. Un estudio de la Universidad Complutense y PwC estima que cada euro invertido generará un retorno tres veces mayor hasta 2050, con €17.000 millones de inversión directa y más de €52.000 millones de impacto total en la economía local.

Entre las infraestructuras que promete este nuevo espacio se encuentra un intercambiador de transportes de 33.000 metros cuadrados que permitirá conexiones con colectivos, trenes, subterráneo y el aeropuerto de Barajas.

Según los desarrolladores el proyecto fue impulsado bajo un principio claro: construir un distrito libre de gases de efecto invernadero, tanto en la utilización de los materiales como en la movilidad interna del barrio.