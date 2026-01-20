Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: estas son las 12 partes comunes del edificio

Los amenities dejaron de ser un valor agregado para convertirse en un factor importante a la hora de elegir una vivienda. Ya no basta con encontrar un departamento luminoso, o renovado: hoy el edificio, y sus zonas comunes, traccionan cada vez más.

Sin embargo, más allá de los agregados, todos los inmuebles multifamiliares comparten espacios y “cosas” comunes según la ley. En la Argentina, la regulación de la Propiedad Horizontal comenzó en 1948 con la sanción de la ley 13.512, pionera en esta área, que estableció reglas comunes para organizar la vida en los edificios.

La ley definía de qué manera se organizan los inmuebles compuestos por unidades independientes Daniel Basualdo

A través de 20 artículos publicados en el Boletín Oficial se definía de qué manera se organizan y funcionan los inmuebles compuestos por unidades independientes.

Entre sus disposiciones, la ley establecía que los distintos departamentos podían pertenecer a propietarios diferentes; que cada dueño sería titular exclusivo de su propiedad y copropietario sobre el terreno y los espacios comunes del edificio, entre otros puntos.

Aunque esta normativa estableció las bases de vivir en conjunto, fue derogada con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, que unificó el derecho civil y el comercial, y fue aprobado por la ley 26.994, el 8 de octubre de 2014.

La primera ley de Propiedad Horizontal fue derogada con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación

La legislación más reciente, no se opone a la anterior: sigue su misma línea e incorpora soluciones prácticas que ya se aplicaban en códigos procesales y en leyes locales.

En ese marco, el artículo 2041 del Código Civil y Comercial de la Nación, enumera las “cosas y partes necesariamente comunes”. Es decir, los espacios y estructuras que pertenecen a todos los propietarios y son indispensables para la seguridad y funcionamiento del edificio. Las partes son:

El terreno

Los pasillos, vías o elementos que comunican unidades entre sí y a éstas con el exterior

Los techos, azoteas, terrazas y patios solares

Los cimientos, columnas, vigas portantes, muros maestros y demás estructuras, incluso las de balcones, indispensables para mantener la seguridad

Los locales e instalaciones de los servicios centrales

Las cañerías que conducen fluidos o energía en toda su extensión, y los cableados, hasta su ingreso en la unidad funcional

La vivienda para alojamiento del encargado

Los ascensores, montacargas y escaleras mecánicas

Los muros exteriores y los divisorios de unidades entre sí y con cosas y partes comunes

Las instalaciones necesarias para el acceso y circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, externas a la unidad funcional, y las vías de evacuación alternativas para casos de siniestros

Todos los artefactos o instalaciones existentes para servicios de beneficio común

Los locales destinados a sanitarios o vestuario del personal que trabaja para el consorcio.

Los ascensores y montacargas son algunas de las "cosas y partes" necesariamente comunes de los edificios Unsplash

Pero, no son las únicas. Algunos edificios también gozan de “cosas y partes comunes no indispensables”, que están definidas en el artículo número 2042:

La piscina

El solárium

El gimnasio

El lavadero

El salón de usos múltiples

Según el artículo 2042 la pileta se enmarca dentro de “cosas y partes comunes no indispensables” Archivo

Por último, el artículo 2043 define las “cosas y partes propias”, es decir todo aquello que está dentro del departamento y que no afecta la estructura del edificio, como puertas, ventanas y revestimientos.

Un dato importante, es que también pueden ser consideradas partes propias algunos espacios fuera de la unidad funcional. Para que esto suceda, el reglamento del edificio debe decir, de manera expresa, que son de uso exclusivo, como una cochera asignada o una baulera.