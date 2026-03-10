Cuánto cuesta alquilar un dos y un tres ambientes y cuánto aumentó en el último mes

En un mercado de alquileres hasta ahora estable, el precio medio de los nuevos contratos subió un 3,5% en el segundo mes del año. El inicio de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires muestra una aceleración en los precios, tras el cierre de 2025 con aumentos más moderados.

De manera interanual, los alquileres de los nuevos contratos subieron un 34,8% por encima de la inflación, que fue del 32,4% hasta enero, y levemente por encima del ajuste ICL que fue del 33,9% en enero.

De manera interanual, los alquileres de los nuevos contratos subieron un 34,8% por encima de la inflación Daniel Basualdo

La brecha promedio entre tipologías es cada vez más marcada: mientras que la diferencia entre un monoambiente por $680.000 y un dos ambientes por $790.801, es del 16%, la distancia se amplía al 34% al comparar un dos ambientes con un tres ambientes por un promedio de $1.060.751.

Los aumentos por barrio

Las tres zonas que registraron la suba de los precios de los alquileres más alta de manera interanual son:

Lugano: 51,30%

Villa Pueyrredón: 42,19%

Mataderos: 39,02%

En el otro extremo, hay tres barrios que fueron los que evidenciaron un aumento menor:

Parque Avellaneda: 25,24%

San Telmo: 26,60%

San Cristóbal: 26,98%

San Telmo registró uno de los aumentos más bajos con un 26,60% Ricardo Pristupluk

Cuánto cuesta alquilar en los diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires

En la categoría de dos ambientes, Puerto Madero supera la línea del millón y lidera el ranking de los barrios más caros, con un valor promedio de $1.322.428. Los siguen, con precios aproximadamente 33% inferiores:

Palermo: $891,258

Núñez: $878,433

En la categoría de dos ambientes Puerto Madero, supera la línea del millón y lidera el ranking de los barrios más caros Hugo Mouján

Dónde hay alquileres por menos de $700.000

En el otro extremo, con valores $600.000 más bajos que Puerto Madero, se ubican:

Liniers: $679,318

Floresta: $674,060

Lugano: $643,142

Si se compara el barrio con la oferta más cara, Puerto Madero, con el de la oferta más barata, Lugano, la diferencia es de $679.286. El primer barrio mencionado es un 105,6% más caro que el segundo.

¿Hay más o menos departamentos en alquiler?

Desde la pandemia, la oferta de alquileres disminuyó de manera sostenida, hasta alcanzar un mínimo histórico en febrero 2023. El punto de inflexión se produjo en enero del 2024, tras la derogación de la Ley de Alquileres, que ocasionó que la oferta de departamentos en la ciudad porteña aumentara un 62% respecto del mes previo.

Desde entonces el crecimiento de la oferta se moderó hasta enero 2026 cuando volvió a caer un 7,7% mensual. En febrero la caída fue del 6,1%. Aún así, el volumen actual es 2,7 veces superior al registrado en el mínimo (febrero 2023).

Cuál es la rentabilidad que deja una propiedad en alquiler

La relación alquiler/precio en febrero se ubica en 5,33% bruto anual. En este contexto, se necesitan 18,8 años de alquiler para recuperar la inversión, un 2.3% más de lo que se necesitaba hace un año, según Leandro Molina, director de Zonaprop.

La renta, barrio por barrio

Los barrios más atractivos para los inversores que buscan renta son:

Lugano: 9,6%

Nueva Pompeya: 8%

La Boca: 7,5%

La Boca es uno de los barrios más atractivos para los inversores que buscan renta Ricardo Pristupluk

En contraste, los barrios con los alquileres más caros son también los de menor rentabilidad: