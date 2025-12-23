Cuáles son los 3 edificios high-end más top de Nordelta

Desde sus comienzos, Nordelta ha sido la gran referencia de Zona Norte en lo que a tendencias residenciales se refiere. Primero con sus barrios y lotes y luego con el gran desarrollo comercial y las construcciones en altura. Pero, en el último tiempo, la aparición de edificios high end es la que está marcando el tempo de esta gran ciudad. Respondiendo a una demanda creciente tanto de inversores como de residentes de la zona, estos emprendimientos privilegian la calidad constructiva, los amenities y las vistas, es decir que la experiencia cotidiana es en ellos el verdadero atributo de valor.

“Nordelta cumplió 25 años y ello trajo aparejado un crecimiento de la población que busca departamentos high end, es decir con buenas terminaciones, con buenas vistas y con buenos tamaños de ambientes”, comenta Alice Pfeiffer, Gerente de la Sucursal Nordelta de Achaval Cornejo.

Dentro de esta tendencia, hay proyectos high end en distintas etapas de obra, lo que abre un abanico de alternativas de acceso y financiación. Oceana Nordelta, ya finalizado, ofrece la posibilidad de ingresar de manera inmediata; Indigo, con entrega próxima, se posiciona como opción intermedia para quienes buscan asegurar su unidad en el corto plazo; mientras que So Riverie, con la obra en proceso plantea un horizonte más largo y esquemas de pago escalonados. Todos ellos son comercializados por Achaval Cornejo.

Oceana

Ubicado en un punto estratégico, Oceana Nordelta se erige en el cruce entre el nuevo centro de Nordelta y el tradicional paisaje de casas y jardines, todo a orillas del gran lago central. La localización no solo garantiza cercanía a servicios urbanos de primer nivel, sino también una conexión directa con la naturaleza y con la actividad náutica del lago como telón de fondo. Este equilibrio entre modernidad y entorno natural refuerza la identidad del proyecto como un verdadero punto de encuentro entre ciudad y paisaje.

El concepto detrás de Oceana responde a la visión de Consultatio de crear desarrollos residenciales donde el agua y el arte son protagonistas. Con antecedentes exitosos en Bal Harbour y Key Biscayne, y presencia en Puerto Madero, la propuesta en Nordelta reafirma estándares de calidad high-end y criterios de sustentabilidad. El diseño arquitectónico, con curvas y transparencias que privilegian la luz y la ventilación natural, busca redescubrir la experiencia de habitar, ofreciendo espacios permeables y abiertos que dialogan con el lago y los jardines circundantes.

La oferta de amenities marca un diferencial claro: muelle privado y mirador hacia el lago, pileta climatizada cubierta y solárium exterior, gimnasio de última generación, salón de yoga y spa, lounges y senderos peatonales rodeando el agua. Las residencias, en una planta o dúplex, retoman la escala y el carácter de las casas de Nordelta, con galerías, jardines y piletas propias. Unidades pasantes con vistas este/oeste, terrazas semicubiertas y materiales de primera calidad completan una propuesta que combina privacidad, confort y diseño contemporáneo, consolidando a Oceana como el emblema de esta nueva etapa high end en Nordelta.

Indigo

Indigo, por su parte, se presenta como un proyecto que redefine la calidad de vida en Nordelta, integrando diseño contemporáneo, naturaleza y vistas abiertas al agua. Conformado por cinco edificios rodeados de 300 metros de costa sobre la bahía y el canal mayor del Río Luján, invita a habitar un entorno vivo donde el agua, la vegetación y el cielo abierto son protagonistas. Sus unidades de dos y tres dormitorios en suite, con terrazas, parrilla y opción de piscina privada, están pensadas para acompañar un estilo de vida conectado, funcional y sofisticado, en el que cada detalle suma a la experiencia cotidiana.

Los amenities refuerzan esta propuesta diferencial: piscina cubierta climatizada de 25 metros, piscina social descubierta sobre el río, gimnasio, SUM, parrilla y cocina, salas de masajes y relax, vestuarios, muelle con posibilidad de amarra y un gran parque sobre el río. Todo está diseñado para que el confort se extienda tanto en invierno como en verano, ofreciendo espacios que combinan deporte, bienestar y socialización en un entorno seguro y previsible.

“Desde SomosNXT buscamos desarrollar proyectos únicos y diferenciales. Indigo Nordelta es uno de ellos; y lo materializamos sobre 3 pilares claves: diseño y confort en todas sus plantas; calidad y terminaciones premium; y vistas únicas, con 180 grados al agua, hacia la bahía y el canal mayor. Creemos que es una propuesta ideal, que combina confort urbano y conexión con la naturaleza, y donde buscamos que la arquitectura, el diseño y el arte se hagan presentes en cada detalle”, señala Paula Fernández, Gerente Comercial y Marketing de SomosNXT.

So Riverie

Por último, So Riverie marca el desembarco de la serie The So Concept en Nordelta, con un enclave de residencias en altura ubicado sobre el Canal Mayor, frente al Barrio El Yacht y sobre el Río Luján. Su localización estratégica, próxima a la Bahía Grande y al Centro Comercial Nordelta, asegura acceso inmediato a propuestas gastronómicas, tiendas y servicios, además de actividades recreativas y deportivas que potencian la vida al aire libre. Con dos volúmenes —Edificio Río y Edificio Bahía— que suman 27.600 m² y más de 250 metros de costa, el proyecto integrará espacios verdes, pileta central y solárium, bicisenda y parque lineal público, en un diseño urbano que prioriza la conexión con la naturaleza y la calidad de vida.

La propuesta se completa con 1.200 m² de amenities que incluyen amarras, guardería náutica, gimnasio, sala de yoga, coworking, wine lounge bar y espacios de relax, junto a servicios on-demand y opciones gastronómicas. Sus 86 unidades, de 1 a 4 dormitorios y superficies que van de 90 a 730 m², ofrecen tipologías diversas con jacuzzis, piscinas privadas, jardines y dúplex con terrazas y quinchos en los pisos superiores. Bajo la impronta de Azcuy, compañía con más de tres décadas de trayectoria en real estate, So Riverie se presenta como una experiencia integral que fusiona diseño, sustentabilidad y entorno, consolidando una nueva forma de habitar Nordelta.

“Desde Achaval Cornejo nos complace comercializar estos tres emprendimientos, que seguramente se convertirán en emblemas de Nordelta”, concluye Alice Pfeiffer. ________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.