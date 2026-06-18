Toy Story 5: la película que une generaciones llega a las estaciones de servicio

Hay franquicias que trascienden el tiempo. Toy Story es una de ellas. Desde que Woody y Buzz Lightyear aparecieron por primera vez en pantalla en 1995, pasó algo especial: una película se convirtió en el primer recuerdo cinematográfico de toda una generación. Esos chicos que miraban boquiabiertos cómo los juguetes cobraban vida son hoy padres que llevan a sus hijos a ver la quinta entrega de la saga. Esa es la magia particular de Toy Story: no envejece, se reinventa, y cada película nueva encuentra la manera de emocionar tanto a los que la descubren por primera vez como a los que la vienen siguiendo hace tres décadas.

Con el estreno de Toy Story 5 de Disney y Pixar en los cines, Shell decidió sumarse a la celebración con una propuesta pensada exactamente para ese espíritu intergeneracional.

La colección que querés tener

A través de Shell Box, la marca lanzó una promoción exclusiva para socios con cuatro productos de colección inspirados en la franquicia de Disney y Pixar:

Figura articulada de Woody

Figura articulada de Jessie

Frazada XL

Buzo con capucha

La figura articulada de Woody ya la encontrás en las estaciones de servicio Shell.

Para conseguir cualquiera de estos artículos, los socios Shell Box deben acceder presentando su DNI o a través de la app. Tienen tres opciones de canje: 8.000 puntos Shell Box, 4.000 puntos más $21.250, o 100 puntos más $42.500. La colección ya está disponible en todas las estaciones de servicio Shell del país.

Carolina Wood, Directora de Marketing de Raízen Argentina, dice: “Estamos muy felices de llevar, una vez más, el maravilloso universo de Toy Story a nuestras estaciones. Una colección exclusiva, pensada para fans de todas las edades, que acerca a nuestros clientes a una aventura muy especial”.

Carolina Wood, Directora de Marketing de Raízen Argentina.

Shell ya lo había hecho antes con el fenómeno Star Wars. De esta manera, vuelve a confirmar el compromiso con sus clientes al darles no solo un servicio de calidad, si no una experiencia para conectar con clásicos que atraviesan generaciones, emociones y pasiones.

¿De qué trata Toy Story 5?

La nueva entrega centra su historia en Bonnie, ahora de ocho años, quien está completamente fascinada con una tablet llamada Lillypad que desplaza a sus juguetes tradicionales. Cuando Woody, Buzz, Jessie y el resto de la pandilla conocen a un recién llegado desarrollado con alta tecnología, sus aventuras dan un giro inesperado mientras compiten por demostrar que los juguetes más valiosos de la vida no se limitan a códigos y chips. Jessie asumirá un rol protagónico central en esta entrega, con el reencuentro de Woody y Buzz como uno de los momentos destacados de la trama.

Como siempre, Toy Story nos entretiene pero también nos invita a cuestionar cuestiones que nos atraviesan como sociedad. ¿La tecnología reemplaza a los juguetes? ¿Cambió para siempre el juego de la infancia? ¿Cómo se reinventa el momento lúdico con la aparición de nuevos estímulos?

Toy Story 5 ya está en los cines, al igual que sus personajes se encuentran esperándote en cualquier estación de servicio Shell.

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