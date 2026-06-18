Toy Story 5: la película que une generaciones llega a las estaciones de servicio
Shell lanzó una colección exclusiva de Toy Story 5 de Disney y Pixar a través de Shell Box con cuatro productos canjeables por puntos, disponible en todas sus estaciones del país desde el 18 de junio.
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Hay franquicias que trascienden el tiempo. Toy Story es una de ellas. Desde que Woody y Buzz Lightyear aparecieron por primera vez en pantalla en 1995, pasó algo especial: una película se convirtió en el primer recuerdo cinematográfico de toda una generación. Esos chicos que miraban boquiabiertos cómo los juguetes cobraban vida son hoy padres que llevan a sus hijos a ver la quinta entrega de la saga. Esa es la magia particular de Toy Story: no envejece, se reinventa, y cada película nueva encuentra la manera de emocionar tanto a los que la descubren por primera vez como a los que la vienen siguiendo hace tres décadas.
Con el estreno de Toy Story 5 de Disney y Pixar en los cines, Shell decidió sumarse a la celebración con una propuesta pensada exactamente para ese espíritu intergeneracional.
La colección que querés tener
A través de Shell Box, la marca lanzó una promoción exclusiva para socios con cuatro productos de colección inspirados en la franquicia de Disney y Pixar:
- Figura articulada de Woody
- Figura articulada de Jessie
- Frazada XL
- Buzo con capucha
Para conseguir cualquiera de estos artículos, los socios Shell Box deben acceder presentando su DNI o a través de la app. Tienen tres opciones de canje: 8.000 puntos Shell Box, 4.000 puntos más $21.250, o 100 puntos más $42.500. La colección ya está disponible en todas las estaciones de servicio Shell del país.
Carolina Wood, Directora de Marketing de Raízen Argentina, dice: “Estamos muy felices de llevar, una vez más, el maravilloso universo de Toy Story a nuestras estaciones. Una colección exclusiva, pensada para fans de todas las edades, que acerca a nuestros clientes a una aventura muy especial”.
Shell ya lo había hecho antes con el fenómeno Star Wars. De esta manera, vuelve a confirmar el compromiso con sus clientes al darles no solo un servicio de calidad, si no una experiencia para conectar con clásicos que atraviesan generaciones, emociones y pasiones.
¿De qué trata Toy Story 5?
La nueva entrega centra su historia en Bonnie, ahora de ocho años, quien está completamente fascinada con una tablet llamada Lillypad que desplaza a sus juguetes tradicionales. Cuando Woody, Buzz, Jessie y el resto de la pandilla conocen a un recién llegado desarrollado con alta tecnología, sus aventuras dan un giro inesperado mientras compiten por demostrar que los juguetes más valiosos de la vida no se limitan a códigos y chips. Jessie asumirá un rol protagónico central en esta entrega, con el reencuentro de Woody y Buzz como uno de los momentos destacados de la trama.
Como siempre, Toy Story nos entretiene pero también nos invita a cuestionar cuestiones que nos atraviesan como sociedad. ¿La tecnología reemplaza a los juguetes? ¿Cambió para siempre el juego de la infancia? ¿Cómo se reinventa el momento lúdico con la aparición de nuevos estímulos?
Toy Story 5 ya está en los cines, al igual que sus personajes se encuentran esperándote en cualquier estación de servicio Shell.
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