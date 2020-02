Cuánto cuesta comprar un departamento en el Waldorf Astoria

Lucila Martí Garro SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de febrero de 2020

Por primera vez, los magnates podrán ser dueños de su departamento en una de las propiedades más icónicas de Manhattan

Cuando el Waldorf Astoria New York abrió sus puertas en 1931, fue el hotel más grande y alto del mundo en aquel momento. Con radio en todas sus habitaciones, era además el más lujoso. La marca había establecido un precedente a nivel mundial en la industria hotelera: fue el primer hotel en tener electricidad en cada piso, un baño en cada habitación, servicio 24hrs y fue el escenario para la creación de platos tan clásicos como la ensalada Waldorf y el pastel Red Velvet.

Pero este ícono de Nueva York cerró sus puertas en 2017, para afrontar una renovación y conversión.

"Estamos convirtiendo una porción del hotel en residencias privadas, y rediseñando completamente el hotel remanente en una experiencia sin rival para nuestros huéspedes. Aproximadamente 1.400 habitaciones de hotel se convertirán en 375 residencias privadas y 375 habitaciones de hotel", cuenta a La Nación Andrew Miller, CEO de Dajia US. La compañía es dueña y desarrolladora del Waldorf Astoria New York y es una rama del inversor chino Dajia Insurance Group. La propiedad fue adquirida por el grupo en US$ 1.950 millones en 2015, mientras su refacción lleva absorbidos otros US$ 1.000 millones.

"Estamos alineándonos con los estándares de lujo contemporáneos mientras agregamos condominios por primera vez. El edificio siempre alojó huéspedes de largo plazo en las torres arriba del hotel, incluyendo presidentes y celebridades. Pero hoy por primera vez podrán ser dueños de un pedazo del Waldorf" cuenta Miller, mientras aporta que los condominios con servicios de hotel se están volviendo más comunes, ya que un número cada vez mayor de compradores cosmopolitas demandan atención las 24 horas.

Así, en los espacios donde se alojaron Frank Sinatra, Cole Porter, Winston Churchill, Grace Kelly, los Duques de Windsor, o la Reina Elizabeth II, ahora ofrecerá a sus residentes gimnasio de última generación, spa, salón principal con librería y salas de degustación, salón de juegos, comedores privados, espacios de trabajo y oficinas, teatro, y cavas.

La venta está prevista para empezar en marzo de 2020. Los primeros residentes se mudarán durante 2022. Desde estudios, o monoambientes, hasta penthouse, las propiedades allí arrancarán en US$ 1,7 millones. "Hay residencias de más de

550 metros cuadrados, con lugar de entretenimiento y espaciosas terrazas. A esas aun no les hemos puesto precio aun", cuenta Miller.

Este producto para una elite ya atrajo según el empresario, el interés de muchos locales y extranjeros, tanto para usar como propiedad vacacional como para vivienda primaria. "La marca globalmente reconocida del Waldorf Astoria New York atrae compradores de todos lados. Hay espacios patrimoniales selectos, como el Grand Ballroom, Peacock Alley y el lobby de Park Avenue, por ejemplo, que ahora son puntos de referencia designados y serán restaurados a su antigua gloria. Será una revelación", aporta Miller. Los ambientes se llevarán al diseño original creada por los arquitectos Schultze & Weaver hace más de 90 años. Los espacios se sentirán nuevos, pero su diseño se basa en una profunda investigación sobre la historia del edificio, integrado con todas las modernizaciones de los sistemas de construcción de un hotel completamente nuevo.

Desde que el grupo compró la propiedad en 2014, algunas condiciones de mercado han cambiado. El mansión tax, una tasa fija del 1% a la compra de propiedades mayores a US$ 1 millón subió el año pasado a 1,25% con una escala progresiva hasta llegar al 3,9%. Las unidades salen a la venta en momentos en que el negocio está frenado. "Pese a haber una sobreoferta en el mercado residencial de lujo de Nueva York, tenemos confianza en que las Torres de Waldorf Astoria son únicas. Es incomparable la oportunidad de adueñarse de uno de los edificios más famosos de todos los tiempos. La gente aprecia la estabilidad y la permanencia del Waldorf Astoria como nombre y edificio" remató Miller.