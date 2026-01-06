Alquileres en NYC bajo la lupa: Mamdani va contra los propietarios que cobren tarifas ocultas y amenacen con desalojos

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el lanzamiento de una serie de audiencias públicas que tendrán el objetivo de proteger a los inquilinos. Según lo que presentó la administración demócrata, las autoridades buscarán obtener un reporte de la situación de los alquileres y de prácticas de los propietarios que perjudican a los arrendatarios.

Mamdani prometió una “ofensiva contra las estafas en el alquiler” en Nueva York

A días de su asunción como alcalde de la Gran Manzana, el mandatario anunció una medida dirigida a auditar la situación de los inquilinos.

El mensaje de Zohran Mamdani sobre audiencias para encontrar incumplimientos en los alquileres de Nueva York Captura

Mediante un posteo en su cuenta de X, Mamdani apuntó contra ciertas prácticas que considera que sufren quienes alquilan viviendas en la ciudad. “Demasiados neoyorquinos están siendo estafados, pagando alquileres exorbitantes por departamentos que incumplen las normas básicas de salud y seguridad”, comenzó.

Además, dijo que, en la práctica, cuando los inquilinos buscan denunciar estos problemas, “los propietarios amenazan con desalojarlos”. En ese sentido, prometió medidas: “Eso se acaba ya. Hoy lanzamos una ofensiva en toda la ciudad contra las estafas en el alquiler, como la negligencia de los propietarios y las tarifas exorbitantes”.

Qué son las “audiencias por estafas de alquiler” que anunció Mamdani en Nueva York

Más allá del mensaje del alcalde en redes sociales, la medida se comunicó a través de una publicación en el sitio web oficial del gobierno de la Gran Manzana.

Mamdani anunció medidas para detectar incumplimientos en los alquileres de Nueva York Eduardo Munoz Alvarez� - FR171643 AP�

Las acciones se enmarcan en la orden ejecutiva N°8 de Mamdani, que indica la realización de “rental ripoff hearings” para conocer la situación de inquilinos en Nueva York que sufren por malas prácticas de propietarios. Las claves de la medida son:

Las audiencias públicas se realizarán en los cinco condados para que arrendatarios reporten malas condiciones de vivienda y abusos.

para que arrendatarios reporten malas condiciones de vivienda y abusos. Deben llevarse a cabo durante los primeros 100 días de gestión .

. Aunque no hay limitaciones de temáticas específicas, el gobierno de Mamdani menciona que en este espacio se pueden reportar tarifas ocultas, falta de mantenimiento, cobros excesivos por servicios y otras tácticas engañosas.

y otras tácticas engañosas. El objetivo de la audiencia es recabar información para luego accionar y corregir rápidamente las violaciones a los códigos de vivienda.

Las medidas que tomará Nueva York con la información de las audiencias de estafa en el alquiler

La orden ejecutiva de Mamdani también detalló cuáles serán los pasos a seguir en una etapa posterior.

Las medidas del gobierno de Nueva York tendrán como objetivo detectar prácticas ilegales de los propietarios Shutterstock

Según especifica el documento, dentro de los 90 días posteriores a la última audiencia, las autoridades de Nueva York deberán elaborar un informe donde se detallen los principales problemas hallados.

Además, tendrán que crear un plan para fortalecer la aplicación de las leyes de vivienda. Tanto la realización de las audiencias como estas medidas posteriores serán tarea de la Oficina del Alcalde para Proteger a los Inquilinos, que estará a cargo de Cea Weaver.

Por su parte, en un esfuerzo para obtener un abordaje amplio de la problemática, participarán otras áreas. Mamdani determinó que los departamentos de Vivienda, Edificios y Protección al Consumidor y al Trabajador también tendrán roles en este proceso.