El animal que genera buena energía y protección en la casa y le encanta a Antonela Roccuzzo

Las lagartijas y salamanquesas son habituales en ciertas épocas del año y es común verlas en los balcones, patios y fachadas. Estos pequeños reptiles, que en ocasiones se cuelan dentro de las viviendas, generan reacciones diversas.

Algunas personas les tienen miedo, mientras que otras los observan o incluso interactúan con estos animales. Más allá de la simpatía o el rechazo que puede provocar, en algunas culturas tiene un signo positivo.

De acuerdo con el Feng Shui, la aparición de esta lagartija en las casas se interpreta con la llegada de un ser espiritual que brinda protección.

Es común que aparezcan las lagartijas en las paredes y rincones del hogar FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

Patricia Traversa, creadora del Método Feng Shui con Decodificación Ambiental y directora del Centro Feng Shui Profesional, explicó: “No hay motivos para temerles a las lagartijas. Actúan como insecticidas naturales, ya que su dieta incluye mosquitos, arañas, polillas e incluso cucarachas”.

De acuerdo con la información de la experta, estos reptiles habitan en la península ibérica, donde es habitual encontrarlos conviviendo con humanos, especialmente en entornos rurales.

¿Qué significa encontrar lagartijas en la casa?

“Desde lo espiritual, la lagartija tiene también buena reputación; se la ha asociado desde la antigüedad con la serenidad y la fertilidad del hogar, así como con el poder de renovación hacia algo mejor”, afirmó Traversa.

A lo largo de la historia, algunas civilizaciones han desarrollado creencias y supersticiones en torno a estos animales. En ciertas culturas, ver una lagartija en la casa se interpreta como una señal de buena suerte, especialmente en lo que respecta a la protección del hogar, la prosperidad económica y la armonía familiar.

Las lagartijas están relacionadas con la buena suerte, especialmente en lo que respecta a la protección del hogar, la prosperidad económica y la armonía familiar. instagram @antonelaroccuzzo

Por otro lado, en las tradiciones espirituales, su presencia se asocia con la llegada de energías positivas, actuando como mensajeros de renovación y portadores de sabiduría.

Según los expertos del Feng Shui, las lagartijas representan la visita de un ser espiritual, y su aparición en los hogares trae varios beneficios, entre los que se incluyen: