Alquileres: cuánto suben los precios según los distintos métodos en enero 2026

El 2026 acaba de arrancar, y con él un nuevo aumento de los contratos de alquiler vigentes que se ajustan en enero. Es importante aclarar que el aumento dependerá de la modalidad bajo la que se firmó el acuerdo de locación ya que, en la actualidad, continúan vigentes tres tipos de contratos a la vez: los que fueron firmados bajo la ley de alquileres, los que lo hicieron con su actualización y los que se acordaron luego de la derogación de la normativa.

Las características de cada modalidad son las siguientes:

Los que fueron firmados bajo la ley de alquileres: tienen ajustes anuales por el Índice de Contratos de Locación (ICL).

tienen ajustes anuales por el Índice de Contratos de Locación (ICL). Los que lo hicieron luego de la actualización de la normativa -en octubre de 2023-: con ajustes semestrales por Casa Propia.

-en octubre de 2023-: con ajustes semestrales por Casa Propia. Los que se pactaron a partir de la derogación de la ley -el 29 de diciembre de 2023-, con libertad contractual entre las partes. La mayoría de los contratos se ajustan por inflación (IPC)

Pero, tal como ocurrió en el mes anterior, el impacto solo se verá en un tipo de modalidad porque solo se actualizarán aquellos acuerdos firmados luego de la derogación de la ley de alquileres -el 29 de diciembre de 2023- que estén bajo el IPC (Índice de Precios al Consumidor). Esto se debe a que los contratos pactados bajo la antigua ley de alquileres -a pesar de que muchos siguen vigentes- y con ajustes por ICL ya no percibirán aumentos; y los que lo hicieron luego de la actualización de la normativa -en octubre de 2023- recién tendrán un nuevo incremento en abril de 2026.

Solo se actualizan aquellos acuerdos firmados luego de la derogación de la ley de alquileres Daniel Basualdo

Qué contratos se actualizan en enero

En este contexto, los contratos que percibirán aumentos este mes son los siguientes:

Los firmados a partir del 29 de diciembre de 2023, luego de la derogación de la ley, con ajustes trimestrales o cuatrimestrales según el IPC.

Aumento por IPC

A partir del 29 de diciembre de 2023, con la derogación de la ley de alquileres, los contratos comenzaron a pactarse con libertad entre las partes. Esto significa que los propietarios e inquilinos pueden acordar libremente la duración del contrato, la periodicidad de los ajustes y el índice a utilizar.

En la mayoría de los casos, los acuerdos incluyen actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales basadas en la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De esta manera, para quienes firmaron contratos con ajuste cada tres meses, el aumento de enero se calculará con el último índice publicado por el Indec -noviembre de 2025-, por lo que el incremento será del 7,05%. En números concretos: si el alquiler es de $600.000, el nuevo valor a pagar en enero deberá ser de aproximadamente $642.299. Mientras que, si el alquiler es de $800.000, el nuevo monto ascenderá a $856.399.

Por ICL

Es importante aclarar que, como en la actualidad los contratos se pactan con libertad contractual, hay acuerdos que pueden seguir cerrándose con ajustes por ICL pero ya no tienen la obligación de ajuste anual como decía la ley. De esta manera, para los que perciban en enero el aumento -con incrementos cada tres meses- por este índice, tendrán un alza del 5,91% (1,14% menos que el IPC). Es decir que, por un monto de $600.000 se pasará a pagar $635.459.

Los contratos de alquiler que se ajusten en enero por IPC, tendrán un incremento de 7,05% (Foto: Redes Sociales)

¿Qué pasa con los contratos que finalizan?

En enero también finalizarán contratos, estos son los que fueron pactados en el mismo mes del 2023 y firmados bajo la ley de alquileres: por tres años y con ajustes anuales bajo el ICL.

Ahora, el panorama del mercado es otro: la gran mayoría de los contratos de alquiler comenzaron a pactarse bajo libre negociación de las partes, por dos años con ajustes cada tres o cuatro meses, en pesos y atados a la inflación. Por lo que, tanto los inquilinos que finalicen sus acuerdos como los que optaron por continuarlo, deberán acordar el nuevo contrato bajo estas condiciones.