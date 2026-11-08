Cuánto cuesta mantener una pileta durante todo el verano

Tener una pileta propia suele ser uno de los grandes atractivos del verano, especialmente durante las jornadas de altas temperaturas. Sin embargo, más allá de la inversión inicial que implica construirla o instalarla, existe un gasto permanente asociado a su mantenimiento que es bueno conocer antes de tomar la decisión de contar con una. Productos químicos, consumo eléctrico, reposición de agua y, en algunos casos, la contratación de un servicio especializado, forman parte de una ecuación que puede variar considerablemente según el tipo y el tamaño de la piscina.

El costo de mantenimiento depende principalmente del volumen de agua, la frecuencia de uso, la exposición al sol y el sistema de filtrado. No es lo mismo una pileta pequeña de fibra que una piscina de material de grandes dimensiones utilizada diariamente por una familia. Cuanto mayor sea el volumen de agua, mayores serán las necesidades de cloro, alguicidas, filtrado y limpieza.

Uno de los rubros más importantes son los productos químicos. Los especialistas coinciden en que el tratamiento básico del agua requiere tres elementos principales: cloro, alguicida y clarificador. Estos productos permiten controlar bacterias, prevenir la formación de algas y mantener el agua transparente durante toda la temporada.

La clave es mantener el agua transparente durante toda la temporada Metaresidence

Tomando una pileta familiar de tamaño medio, el gasto mensual en productos químicos suele ubicarse entre $45.000 y $72.000, considerando cloro, alguicidas, reguladores de pH y clarificadores. En casos de uso intensivo o de piscinas más grandes, esos valores pueden ser superiores.

Otro componente relevante es la electricidad. Para mantener el agua en condiciones adecuadas es necesario que la bomba y el sistema de filtrado funcionen varias horas por día. La cantidad de horas depende del volumen de agua y de la temperatura ambiente, pero en verano suele oscilar entre tres y seis horas diarias. En una pileta residencial típica, el consumo eléctrico asociado al filtrado puede representar entre $6000 y $10.000 por mes, aunque la cifra varía según la potencia de la bomba y la tarifa del usuario.

La bomba de una pileta debe filtrar el agua entre tres a seis horas por día Airbnb

A esto se suma la reposición de agua. La evaporación es un fenómeno constante durante los meses de calor y se intensifica cuando la piscina recibe muchas horas de sol o está expuesta al viento. Distintas estimaciones indican que una pileta familiar puede perder varios miles de litros por mes únicamente por evaporación, lo que obliga a reponer agua regularmente para mantener el nivel adecuado.

Vista de una pileta de una casa

Quienes prefieren delegar las tareas de mantenimiento también deben contemplar el costo de contratar un piletero. Según relevamientos de mercado, un servicio mensual completo, que incluye limpieza, control químico y mantenimiento básico de los equipos, puede ubicarse entre $80.000 y $130.000 mensuales, dependiendo de la zona, el tamaño de la piscina y la frecuencia de las visitas.

Por otra parte, existen gastos extraordinarios que no forman parte del mantenimiento cotidiano pero que pueden aparecer durante la temporada. Recuperar una pileta que se puso verde, reemplazar la arena del filtro, reparar una bomba o solucionar pérdidas son intervenciones que incrementan significativamente el presupuesto. Una limpieza profunda o un tratamiento de recuperación del agua puede superar los $78.000, mientras que ciertas reparaciones pueden implicar costos aún mayores.

El mantenimiento puede estar a cargo del propietario o de un piletero contratado ALEJANDRO GUYOT

Si se suman productos químicos, electricidad y pequeñas tareas de mantenimiento, una pileta familiar promedio puede demandar entre $50.000 y $100.000 mensuales durante el verano. Para quienes además contratan un servicio profesional, la cifra total puede superar con facilidad los $150.000 mensuales.

Así, en una temporada completa de tres meses, el gasto acumulado puede ubicarse entonces entre $150.000 y más de $450.000, dependiendo del tamaño de la piscina, del uso que se le dé y del nivel de servicio elegido. A esos números hay que añadir eventuales reparaciones o mejoras que puedan surgir durante el período de mayor utilización.