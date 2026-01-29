Cuánto sale hacer un cerramiento de terraza o balcón

Hacer un cerramiento de terraza o balcón es una de las reformas más habituales en departamentos y PH urbanos, impulsada tanto por la necesidad de ganar metros útiles como por el deseo de mejorar el confort térmico y acústico. La pandemia aceleró esta tendencia, pero incluso hoy, con un mercado más estable, sigue siendo una obra frecuente porque permite transformar espacios subutilizados en ambientes integrados, escritorios, jardines de invierno o pequeños livings. Sin embargo, el costo final y los permisos necesarios dependen de múltiples factores: el tipo de cerramiento elegido, la superficie a intervenir, la normativa municipal y las condiciones estructurales del edificio.

Dar privacidad a una terraza: cerramientos, decoración y otros trucos. @Pexels

Variedades y precios

El primer punto a considerar es el tipo de sistema. Los cerramientos más comunes son los de aluminio con vidrio, que pueden ser fijos, corredizos o plegables. El aluminio línea Módena, uno de los más usados por su relación precio-calidad, tiene valores que rondan entre $250.000/m² y $350.000/m² instalado, dependiendo del espesor del vidrio y del color del perfil.

Si se opta por una línea superior, como A30 New o similar, pensada para mayor hermeticidad y resistencia al viento, el costo puede subir a un rango de $350.000/m² a $500.000/m². Los sistemas plegables tipo “balcón vidriado” —muy populares en edificios modernos— suelen ubicarse aún más arriba, entre $450.000/m² y $650.000/m², ya que requieren herrajes especiales y mano de obra más especializada.

Un balcón cerrado se aprovecha como miniestudio con un escritorio hecho con una plancha de madera amurada a lo ancho del espacio

El tipo de vidrio

El vidrio también influye fuertemente en el presupuesto. El DVH (doble vidriado hermético), recomendado para reducir ruidos y mejorar la eficiencia térmica, puede incrementar el costo entre un 20% y un 40% respecto del vidrio simple. En zonas expuestas al viento o en pisos altos, muchos edificios exigen DVH por razones de seguridad y estabilidad. Para una terraza de 10 metros cuadrados, un cerramiento completo con DVH y aluminio de buena calidad puede ubicarse entre $3.000.000 y $5.000.000, mientras que una solución más básica, con vidrio simple y perfiles estándar, puede costar entre $2.000.000 y $3.000.000.

Cómo decorar terrazas cerradas Pinterest

Complementos que encarecen

A estos valores hay que sumar la mano de obra y las tareas complementarias. En muchos casos, cerrar un balcón implica nivelar pisos, agregar desagües, extender instalaciones eléctricas o incluso incorporar calefacción. Estas obras adicionales pueden sumar entre $500.000 y $1,5 millones, según la complejidad. Si el cerramiento se integra al ambiente interior —por ejemplo, ampliando el living— es probable que se necesite retirar la carpintería existente, reforzar dinteles o realizar trabajos de albañilería, lo que eleva aún más el presupuesto.

Un espacio de relax generado en un balcón cerrado Pinterest

¿Hay que tramitar permisos?

El aspecto normativo es clave y suele generar dudas. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, cerrar un balcón o una terraza no es un trámite menor: se considera una ampliación de superficie cubierta y requiere un Permiso de Obra Menor o Mayor según el caso. El proyecto debe estar firmado por un arquitecto o ingeniero matriculado, y en edificios sometidos a propiedad horizontal se necesita la aprobación del consorcio. Muchos reglamentos internos prohíben expresamente modificar la fachada, por lo que antes de avanzar conviene revisar la normativa del edificio. En municipios del conurbano, los requisitos pueden ser más flexibles, pero aun así se exige la presentación de planos y el pago de derechos de construcción, que suelen representar entre el 1% y el 3% del valor estimado de la obra.

Cerrar un balcón o una terraza no es un trámite menor: se considera una ampliación de superficie cubierta y requiere un Permiso de Obra Menor o Mayor, según el caso Pinterest

La seguridad, un punto clave

Otro punto que no debe pasarse por alto es la seguridad. Un cerramiento mal instalado puede generar filtraciones, condensación, desprendimientos o sobrecarga en barandas y losas. Por eso, además de elegir materiales adecuados, es fundamental contratar instaladores con experiencia comprobable. En edificios altos, la instalación puede requerir andamios o trabajos con arnés, lo que incrementa el costo de la mano de obra y exige seguros específicos de responsabilidad civil.

Para intrépidos: una rampa en una terraza cerrada en un departamento de Almagro Martín Lagos

Tiempo de ejecución

El tiempo de ejecución varía según el tipo de cerramiento. Los sistemas de aluminio estándar pueden instalarse en una o dos jornadas, mientras que los plegables o los que incluyen DVH suelen demorar entre tres y cinco días.

Si la obra incluye tareas de albañilería, el plazo se extiende a una o dos semanas. En todos los casos, es recomendable pedir un cronograma detallado y un presupuesto cerrado para evitar sorpresas.

Más allá de la inversión, un cerramiento bien ejecutado puede mejorar notablemente la calidad de vida y aumentar el valor de la propiedad. En departamentos pequeños, sumar un ambiente semicubierto o convertir un balcón en un espacio utilizable todo el año puede marcar una diferencia significativa. Sin embargo, la clave está en hacerlo con permisos, materiales adecuados y profesionales calificados. Lo contrario puede derivar en multas, conflictos con el consorcio o incluso la obligación de desmontar la obra.