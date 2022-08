Decoración verde: cómo aparentar un jardín en tu casa sin poner plantas

Los diseñadores hablan con frecuencia de querer traer el aire libre y la naturaleza a través del diseño. Ya sea que se logre agregando luz natural y vegetación para energizar una habitación o eligiendo estampados florales para las paredes o la tapicería, el objetivo es desdibujar las líneas entre el interior y el exterior. Pero estas elecciones de decoración más obvias quizás pasen por alto un componente crítico: la sensación de estar en el jardín.

Leah O’Connell , una diseñadora del área de la Bahía de San Francisco, intentó recientemente crear este sentimiento en la casa de la familia de su prima en Richmond. “Todo se hizo teniendo en cuenta la luz y el jardín”, dice O’Connell.

Y aunque sus elecciones fueron específicas del cliente, también hablan de tendencias de estilo de vida emergentes más amplias: el interés cada vez mayor en materiales sostenibles, el regreso de las plantas de interior y una fascinación renovada por las colecciones naturalistas, incluida la taxidermia.

Por supuesto, la mayoría de las personas no tienen el espacio (o el presupuesto) para embarcarse en este tipo de proyecto. Pero hablamos con O’Connell y otros diseñadores sobre cómo cualquier persona puede cultivar esa experiencia de jardín dentro de su hogar, sin necesidad de tener conocimientos de jardinería. Aquí están sus sugerencias.

Dejar que la Madre Naturaleza brille

“El paisaje es una parte constante de la experiencia en el hogar: la primavera son rosas y blancos vibrantes, el verano es verde y exuberante, y luego está el color del otoño con sus ocres y amarillos”, dice O’Connell. Ella eligió pintura blanca para la mayor parte de la casa para permitir que las vistas desde las muchas ventanas fueran la estrella del espectáculo. Pero también quería usar el verde de una manera contemporánea. Instaló mosaicos personalizados de color verde grisáceo y blanco en un patrón cubista audaz en el piso del solárium, y eligió un “tono fresco y herbáceo” para la biblioteca en lugar de un tono más predecible. Optó por un acabado brillante en esa habitación para agregar una nota animada. “Es bastante fuerte y brillante, pero como son una familia joven, queríamos frescura y laca”, dice ella.

El verde ha sido durante mucho tiempo un color popular para las bibliotecas, dice O'Connell. Ella eligió un tono más brillante con un acabado brillante para una sensación más enérgica propia de una familia joven Anna Williams - Anna Williams

Crear nuevas vistas

Los murales escénicos, populares desde finales del siglo XVII, cuando China comenzó a exportar papeles pintados a mano a Europa, son otra forma de abordar los temas del paisaje. O’Connell eligió la obra pictórica Early Views of India de Gournay para el comedor, donde sus elefantes, palmeras y montañas lejanas aportan una sensación romántica y lejana.

O'Connell eligió Early Views of India de De Gournay para las paredes del comedor, proporcionando una sensación más romántica y lejana Anna Williams - Anna Williams

“Los papeles escénicos captan su atención y pueden iniciar una conversación”, dice el diseñador de interiores con sede en Nashville Robin Rains. También le gusta la forma en que las imágenes pueden reflejar lugares o atmósferas que nos parecen interesantes. Debido a que querrá la menor interrupción posible en las imágenes “para obtener el efecto completo”, dice, “asegurarse de tener en cuenta las puertas y las ventanas” al colocar las escenas.

Aunque conservó la mayoría de los detalles originales de la casa, O'Connell reconfiguró las estanterías empotradas del comedor creando puertas giratorias, lo que permitió una mayor extensión de papel tapiz Anna Williams - Anna Williams

Explorar patrones

Los estampados botánicos, especialmente en telas, pueden conectar visualmente el interior de una casa con su entorno. O’Connell eligió el estampado de helecho en un par de sillas en la terraza acristalada; el clásico cretona en el rincón del desayuno; y enredaderas de pasiflora, en la biblioteca. Las flores continúan en el dormitorio principal, que O’Connell empapeló con uno de sus propios diseños, Cora, llamado así por la hija de los propietarios. Ella mezcló rayas y sólidos para evitar que las habitaciones se sintieran demasiado grandes.

En este solárium de Richmond, el papel tapiz de madera de imitación y las telas botánicas crean una conexión con el exterior, dice la diseñadora Leah O'Connell Anna Williams - Anna Williams

“Siempre debe haber elementos de sorpresa, también”, agrega. Un toque del interruptor de la luz del tocador revela el papel pintado, un patrón caleidoscópico de escarabajos de color verde brillante inspirado en los dibujos de la naturalista del siglo XVII Maria Sibylla Merian. Los insectos, polinizadores trabajadores que quizás no reciben tanto amor como algunos de sus compañeros de jardín, son símbolos del renacimiento del antiguo Egipto.

Añadir algo de fauna

Los motivos animales, incluida la taxidermia, están disfrutando de un momento en el diseño de interiores. O’Connell los trajo al espacio de Richmond con estampados de pájaros antiguos, un espejo con marco de serpiente y un faisán de taxidermia vintage .

Un cartel de Audubon enmarcado de una garza cuelga en la entrada del área de niños Anna Williams - Anna Williams

“La taxidermia puede ser complicada. O te gusta o no”, dice el diseñador de Los Ángeles Kevin Beer , cuya casa (adornada con sus pájaros disfrazados de taxidermia) aparece en The New Naturalists, un libro que destaca a los coleccionistas interesados en tales curiosidades. Pero si las criaturas rellenas no son para ti, dice Beer, hay otras opciones. “Los mercados de pulgas y los locales comerciales de antigüedades son una buena fuente de tesoros económicos, pero si tienes la suerte de tener un jardín, todo está ahí gratis: plumas, rocas, vainas de semillas, una rama de cornejo en flor”, dice. dice. “Solo hay que salir al exterior. Los objetos encontrados están por todas partes”. Ya sea que los disperses por toda tu casa o los reúnas en gabinetes o cúpulas de vidrio, como lo hace Beer, crean una historia personal y representan lo que “la tierra te ha dado”, agrega.

Un faisán de taxidermia antiguo de Creel and Gow cuelga sobre la entrada de la biblioteca Anna Williams - Anna Williams

Jugar con la textura

La incorporación de texturas intrigantes, que incluyen superficies protuberantes y materiales de decoración naturales, puede dar incluso a un espacio formal una sensación relajada y al aire libre, mientras se recrea la experiencia sensorial y táctil de estar en el jardín. O’Connell llenó el solárium y la sala de estar con piezas antiguas de ratán, mimbre y bambú, por ejemplo. Para la sala de estar, trajo una consola de ratán hecha a mano que está tejida para que parezca una tela drapeada. También encontró un papel pintado de imitación de madera color gris para el solárium, y le dio a una silla bergère del dormitorio de invitados un borde utilitario con tapicería de arpillera.

El protagonismo de las plantas. “Una planta verde te hace sentir bien”, dice Stephen Block, propietario de Inner Gardens , un vivero y sala de exhibición de California. “El mundo es un desastre en este momento, hay una guerra y todos nos sentimos fuera de control, pero las plantas se están poniendo a tierra”.

Al comparar la demanda actual con el auge de las plantas de la década de 1970, Block dice que son la manera perfecta de agregar un toque natural. “Simplemente, no traiga plantas que agreguen estrés. Piense en el costo, la vida útil y la facilidad de mantenimiento”, dice. “Las plantas pequeñas pueden ser más difíciles porque tienen sistemas de raíces frágiles, mientras que las plantas más grandes pueden soportar variaciones en el cuidado”.

Para esta casa de Richmond, O’Connell se centró en los frondosos helechos de Boston y de estrella azul, así como en las plantas, paraguas y las orquídeas, “para hacer eco de lo que hay afuera”, dice ella. “Las plantas de interior tienen una sensación menos formal que las flores cortadas, y no es necesario cambiarlas todo el tiempo”, dice, señalando que los ramos frescos vienen en ocasiones especiales.

“La vegetación es el enfoque principal aquí, pero también se trata de la facilidad para los clientes”, agrega. “Y la casa se siente como ellos: fresca y conectada a tierra”.