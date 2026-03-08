La isla paradisíaca de Miami que eligió Mark Zuckerberg para mudarse: compró un terreno de US$200 millones

Indian Creek Village es una de las direcciones más prestigiosas del mundo. Ubicada en Miami, al oeste de Surfside, sobre la bahía de Biscayne, es uno de los enclaves más exclusivos elegidos por multimillonarios y celebridades.

En esta isla privada, Mark Zuckerberg —creador y CEO de Meta— adquirió una propiedad sobre un terreno de casi 8000 m² por un valor cercano a los US$200 millones, según agentes inmobiliarios locales. Junto a su esposa, Priscilla Chan, se convirtió en nuevo vecino de figuras como Ivanka Trump, Tom Brady, Gisele Bündchen y Jeff Bezos, de acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal.

La pareja planea mudarse en abril, según trascendió entre los residentes de la isla.

Curiosidades sobre la isla

Indian Creek encarna el lujo y la exclusividad. Con menos de 100 habitantes, el territorio no es natural: hace un siglo era apenas un montículo de arena y lodo producto de las excavaciones realizadas en la bahía de Biscayne. La isla fue creada a principios del siglo XX como parte de un ambicioso proyecto para desarrollar un gran territorio frente a Surfside. Sin embargo, la iniciativa quedó trunca y el enclave terminó transformándose en un paraíso del real estate de ultra lujo.

La Villa de Indian Creek Island se constituyó oficialmente en 1939. Las primeras construcciones fueron casas de veraneo destinadas a la élite de Miami. Aunque ninguna de esas edificaciones originales se conserva, aún permanecen viviendas de la década de 1950. Con el paso del tiempo, muchos propietarios dejaron de utilizar sus residencias como casas de vacaciones para establecerlas como hogar permanente.

La exclusividad es tal que ni siquiera ser propietario garantiza el acceso al club de golf privado de la isla. “Puede no ser aceptado en el club incluso si vive aquí”, explicó un agente especializado en propiedades de lujo. El campo de golf es considerado uno de los mejores de Florida, aunque permanece fuera del circuito tradicional de los aficionados.

Dónde vivía antes la pareja

Hasta ahora, Zuckerberg residía en Palo Alto, California. En 2011 compró una casa de 520 m² en el barrio de Crescent Park, sobre Edgewood Drive. Con el tiempo, expandió su presencia en la zona: según The New York Times, invirtió más de US$110 millones en la adquisición de al menos 11 propiedades cercanas.

Cinco de esas viviendas fueron integradas en una gran residencia principal que incluía casas de huéspedes, una cancha de pickleball, una piscina con piso móvil hidráulico y hasta una estatua de su esposa. Además, construyó un sótano de 650 m² que los vecinos apodaron “la baticueva del multimillonario”.

Otra de sus propiedades fue utilizada como escuela privada, aunque ese uso estaba prohibido por el código urbano de la ciudad.

Las obras constantes, el movimiento de seguridad y el aumento de la vigilancia generaron malestar entre los residentes. Nueve vecinos —siete de ellos bajo anonimato— aseguraron haber soportado ocho años de construcciones diarias. “Ningún vecindario quiere sentirse ocupado, pero eso es precisamente lo que han hecho”, declaró Michael Kieschnick, cuya vivienda limita en tres lados con propiedades del empresario.

¿Por qué se mudaron?

California esta viviendo un éxodo de grandes fortunas, impulsado —según The Wall Street Journal— por la intención del gobierno estatal de implementar un impuesto adicional del 5% para los patrimonios más elevados.

En ese contexto, Florida resulta especialmente atractiva, ya que no aplica impuesto estatal sobre la renta.

Zuckerberg no es el único empresario tecnológico que elige el estado del sol. Larry Page, cofundador de Google, adquirió recientemente dos residencias de lujo en Coconut Grove, en Miami, por más de US$173 millones, según informó Realtor.