Dónde van a construir el edificio más alto de Latinoamérica

Un ambicioso proyecto inmobiliario pretende quebrar los récords de altura vigentes en toda la región. La edificación de la Torre Rise avanza en un punto estratégico bajo estándares internacionales de ingeniería. Este proyecto de usos mixtos modifica el perfil urbano mediante una inversión orientada a la infraestructura corporativa y residencial de gran escala.

Dónde están construyendo el edificio más alto de Latinoamérica

La construcción de la Torre Rise se localiza en la colonia Obispado, dentro de la ciudad de Monterrey, México. El rascacielos se sitúa en una zona de alta relevancia histórica y geográfica, cerca del cerro y el museo del mismo nombre.

Su ubicación estratégica frente al río Santa Catarina y sobre la avenida Constitución garantiza la conexión con uno de los principales corredores viales de la capital de Nuevo León. Con una altura total proyectada de 484 metros, la estructura se posiciona como el edificio más alto de América Latina y el segundo más elevado de todo el continente americano.

Este desarrollo arquitectónico supera por 170 metros a la Torre Obispado, que ostenta el título de referencia actual en México. A nivel global, la obra ocupa el decimotercer puesto entre las torres más altas del mundo. La estructura total se compone de una sección habitable de 408 metros y culmina con una aguja decorativa de 76 metros de largo. La obra inició sus fases preliminares en 2023 y mantiene un ritmo de ejecución constante para cumplir con el cronograma oficial.

Qué características técnicas tiene el rascacielos más alto de México

La Torre Rise cuenta con un total de 96 pisos diseñados para albergar múltiples actividades. La distribución interna contempla: 35 niveles destinados a oficinas comerciales, 22 pisos para departamentos residenciales, diez niveles para un hotel de lujo y cuatro niveles de uso comercial. La marca que operará el sector hotelero aún no cuenta con una confirmación oficial por parte de los desarrolladores.

En la cúspide del rascacielos, el proyecto incluye un espacio de observación denominado SkyDeck 360°. Este mirador panorámico ocupa los últimos tres pisos y ofrece vistas totales del entorno natural y urbano de Monterrey. Los informes técnicos de septiembre pasado indicaron que el piso más alto dispone de una tirolesa ubicada en el borde de la estructura para actividades recreativas.

La estructura habitable de la torre alcanza los 408 metros de elevación

La fachada del edificio presenta un diseño de cristal con control térmico y esquinas curvas. Estas terminaciones redondeadas tienen el objetivo técnico de reducir la resistencia del viento a grandes alturas. El complejo integra 4.300 metros cuadrados de áreas verdes que refuerzan la habitabilidad del entorno.

Según la información oficial de El Universal, la obra recibió múltiples certificaciones internacionales en materia de sustentabilidad y eficiencia: LEED Silver, Green Globes, Building EQ y Well, otorgada por el International Well Building Institute.

“La inauguración se proyecta para 2026, antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA”, según declaraciones del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. El mandatario provincial vinculó el progreso de la estructura con la proyección global que busca la ciudad durante ese año.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.