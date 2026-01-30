LA NACION

El ex marido de una famosa cantante fue el agente inmobiliario que vendió la única casa del arquitecto Niemeyer en EE. UU.

El precio final fue menor de lo que esperaban los vendedores

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
OGloboRennan Setti
La única casa diseñada por Oscar Niemeyer en Estados Unidos finalmente se vendió
La única casa diseñada por Oscar Niemeyer en Estados Unidos finalmente se vendió

Tras más de seis meses en el mercado, la única casa diseñada por Oscar Niemeyer en Estados Unidos finalmente se vendió. Los registros públicos consultados muestran que la propiedad en Santa Mónica, California, se adquirió discretamente en diciembre, en una transacción por US$11,3 millones.

La propiedad en Santa Mónica, California, se adquirió en diciembre por US$11,3 millones
La propiedad en Santa Mónica, California, se adquirió en diciembre por US$11,3 millones

No hay información pública sobre el comprador, quien fue asesorado por el agente inmobiliario Paul Small de Compass. Los vendedores, por otro lado, recurrieron a los servicios de Christie’s International, a través de los famosos agentes inmobiliarios Aaron Kirman —presente frecuente en realities sobre bienes raíces de lujo— y Dalton Gomez.

Gomez, por cierto, es una celebridad incluso fuera del mundo inmobiliario, ya que estuvo casado con la estrella del pop Ariana Grande entre 2021 y 2023.

El dato sobre los alquileres que sorprendió a quienes invierten en propiedades
No hay información pública sobre el comprador
No hay información pública sobre el comprador

Las rebajas del precio

El precio final resultó muy inferior al que los propietarios deseaban inicialmente. La casa se puso a la venta por US$19,99 millones en mayo pasado. Ante la falta de compradores, los propietarios concedieron un descuento inicial del 20% en julio, reduciendo el precio a US$15,99 millones. En noviembre, se aplicó un descuento adicional del 18,8%, fijando el precio en US$12,99 millones. Finalmente, el cheque del comprador fue de US$11,3 millones.

La casa se puso a la venta por US$19,99 millones en mayo, ante la falta de compradores, los propietarios bajaron su precio
La casa se puso a la venta por US$19,99 millones en mayo, ante la falta de compradores, los propietarios bajaron su precio

Cómo es por dentro

La propiedad cuenta con 480 metros cuadrados, cinco dormitorios, seis baños, una sala de estar con paredes de cristal y piscina. Se encuentra en La Mesa Drive, una calle llena de propiedades de interés arquitectónico, a solo media hora del centro de Los Ángeles.

La propiedad cuenta con 480 metros cuadrados, cinco dormitorios y seis baños
La propiedad cuenta con 480 metros cuadrados, cinco dormitorios y seis baños

Diseñada remotamente por Niemeyer, cuyas convicciones comunistas le impidieron obtener una visa estadounidense, la casa modernista fue encargada por el cineasta, productor y guionista Joseph Strick —ganador del Oscar al Mejor Cortometraje Documental y director de adaptaciones de obras como Ulises y Trópico de Cáncer— y su entonces esposa, la escritora Anne Strick. Según su obituario en el New York Times, Niemeyer nunca vio la obra terminada.

La casa modernista fue encargada por el cineasta, productor y guionista Joseph Strick
La casa modernista fue encargada por el cineasta, productor y guionista Joseph Strick

La casa se terminó en 1964, pero el matrimonio terminó poco después; Joseph se mudó a París y Anne se quedó con la propiedad. La escritora vivió en la casa hasta 2001, cuando la vendió por US$3.000.000. Según el Wall Street Journal, los compradores querían hacer una renovación radical, pero grupos de preservación arquitectónica los presionaron para que abandonaran sus planes y vendieron la propiedad a una pareja de arquitectos, Michael y Gabrielle Boyd.

Cómo son los materiales de construcción hechos con caña de azúcar, bacterias o desechos de cerveza

La pareja pagó US$3,5 millones de dólares en 2003 y se mudó a la casa tras tres años de reformas. En 2025 decidieron vender la casa diseñada por el genio brasileño para invertir en un nuevo proyecto de restauración.

Por Rennan Setti
O Globo/GDA
propiedades
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Casas y Departamentos
  1. La zona con proyectos en la que los departamentos se venden a millones de dólares
    1

    Punta del Este: la zona con proyectos en la que los departamentos se venden a millones de dólares

  2. Las zonas en las que más subieron y la brecha que existe entre un dos y un tres ambientes
    2

    Precios de las propiedades: las zonas en las que más subieron y la brecha que existe entre un dos y un tres ambientes

  3. Esto dice la ley sobre el uso de parrillas, maceteros y tenders en el balcón
    3

    Estas son las partes del balcón que se pueden modificar sin autorización, según la Ley de Propiedad Horizontal

  4. ¿Qué dice la ley sobre ruidos molestos en CABA?
    4

    Estos son los horarios donde está prohibida la construcción en CABA, según la ley