El ex marido de una famosa cantante fue el agente inmobiliario que vendió la única casa del arquitecto Niemeyer en EE. UU.

Tras más de seis meses en el mercado, la única casa diseñada por Oscar Niemeyer en Estados Unidos finalmente se vendió. Los registros públicos consultados muestran que la propiedad en Santa Mónica, California, se adquirió discretamente en diciembre, en una transacción por US$11,3 millones.

No hay información pública sobre el comprador, quien fue asesorado por el agente inmobiliario Paul Small de Compass. Los vendedores, por otro lado, recurrieron a los servicios de Christie’s International, a través de los famosos agentes inmobiliarios Aaron Kirman —presente frecuente en realities sobre bienes raíces de lujo— y Dalton Gomez.

Gomez, por cierto, es una celebridad incluso fuera del mundo inmobiliario, ya que estuvo casado con la estrella del pop Ariana Grande entre 2021 y 2023.

Las rebajas del precio

El precio final resultó muy inferior al que los propietarios deseaban inicialmente. La casa se puso a la venta por US$19,99 millones en mayo pasado. Ante la falta de compradores, los propietarios concedieron un descuento inicial del 20% en julio, reduciendo el precio a US$15,99 millones. En noviembre, se aplicó un descuento adicional del 18,8%, fijando el precio en US$12,99 millones. Finalmente, el cheque del comprador fue de US$11,3 millones.

Cómo es por dentro

La propiedad cuenta con 480 metros cuadrados, cinco dormitorios, seis baños, una sala de estar con paredes de cristal y piscina. Se encuentra en La Mesa Drive, una calle llena de propiedades de interés arquitectónico, a solo media hora del centro de Los Ángeles.

Diseñada remotamente por Niemeyer, cuyas convicciones comunistas le impidieron obtener una visa estadounidense, la casa modernista fue encargada por el cineasta, productor y guionista Joseph Strick —ganador del Oscar al Mejor Cortometraje Documental y director de adaptaciones de obras como Ulises y Trópico de Cáncer— y su entonces esposa, la escritora Anne Strick. Según su obituario en el New York Times, Niemeyer nunca vio la obra terminada.

La casa se terminó en 1964, pero el matrimonio terminó poco después; Joseph se mudó a París y Anne se quedó con la propiedad. La escritora vivió en la casa hasta 2001, cuando la vendió por US$3.000.000. Según el Wall Street Journal, los compradores querían hacer una renovación radical, pero grupos de preservación arquitectónica los presionaron para que abandonaran sus planes y vendieron la propiedad a una pareja de arquitectos, Michael y Gabrielle Boyd.

La pareja pagó US$3,5 millones de dólares en 2003 y se mudó a la casa tras tres años de reformas. En 2025 decidieron vender la casa diseñada por el genio brasileño para invertir en un nuevo proyecto de restauración.