El actor de Hollywood que bajó US$700.000 el precio de su casa pero igual le cierra el negocio inmobiliario

La casa que compartieron el actor David Harbour, protagonista de la aclamada serie Stranger Things, y la cantante Lily Allen volvió a ser noticia debido a que, tras unos meses a la venta, la expareja decidió rebajar el precio.

El lujoso brownstone ubicado en Carroll Gardens, un barrio residencial de Brooklyn, había sido puesto a la venta por unos US$8 millones a finales de octubre. Pero a comienzo de 2026 tomó la decisión de rebajarlo US$700.000 y ahora lo vende a US$7,3 millones.

El lujoso brownstone está ubicado en Carroll Gardens

Harbour y Allen compraron la propiedad en febrero de 2021 por unos US$3,35 millones, al poco tiempo de formalizar su relación. De concretarse la venta al precio publicado, tanto el actor como la cantante obtendrían más del doble de lo que pagaron por la propiedad hace cuatro años, aun después de la rebaja.

Construida en 1899, la vivienda encarna un estilo clásico neoyorquino de casas adosadas de piedra rojiza, típicas de Carroll Gardens, una zona muy apreciada por su mezcla de tranquilidad y acceso a la ciudad.

La vivienda encarna un estilo clásico neoyorkino de casas adosadas de piedra rojiza

Con la ayuda del arquitecto Ben Bischoff y el diseñador Billy Cotton, la expareja la transformó por completo con un interior ecléctico, con influencias inglesas e italianas y un guiño a sus propias excentricidades.

Cómo es la casa

La propiedad se distribuye en cuatro plantas con cinco dormitorios y cuatro baños, un pequeño patio privado, una amplia cocina y espacios luminosos que aprovechan al máximo la estructura clásica de un típico edificio residencial neoyorquino.

El diseño interior, que fue protagonista de una edición especial de Architectural Digest en 2023, es audaz. Los ambientes están cargados de color, con paredes florales, texturas vibrantes y una mezcla de estilos extravagantes que, de alguna manera, logra funcionar.

Los ambientes están cargados de color con paredes florales y texturas vibrantes

Un claro ejemplo de esta combinación de estilos está en el salón principal, donde una chimenea clásica convive con divisorios contemporáneos. La cocina, pensada como un espacio social más que solo de preparación de comidas, se abre a la luz natural y está rodeada de detalles italianos.

La cocina se abre a la luz natural y es el ambiente más claro y sobrio de la casa

Es un interior que no pasa desapercibido y varios críticos de diseño señalaron la riqueza cromática como sello característico de la casa.

La inspiración de su último disco

La propiedad salió a la venta poco después del lanzamiento del álbum West End Girl de Lily Allen, en octubre de 2025, una obra cruda e íntima de Allen sobre su relación y posterior ruptura con Harbour.

En la canción que da título al disco, la cantante hace referencia de forma explícita a la decisión de comprar la casa y a su mudanza a Nueva York desde Londres. Sin embargo, a lo largo de toda la obra, la cantante narra por capítulos cómo la vivienda estuvo siempre presente en su historia, entre arreglos e infidelidades, hasta llegar a los hechos que desencadenaron la separación y culminaron en la decisión de vender la propiedad.

David Harbour y Lily Allen se casaron en 2020 en Las Vegas, en una ceremonia oficiada por un imitador de Elvis Presley Captura Instagram

El álbum de la cantante británica no tardó en pasar a ser un fenómeno mediático y llevó al brownstone de Brooklyn a convertirse en tema de conversación frecuente en las redes sociales. Entre rumores e hipótesis, la propiedad empezó a circular tanto por las lecturas que los fanáticos de Allen hacían de las letras como por su diseño interior singular.

Mientras esperan a concretar la venta, Harbour se volvió a mudar a su antiguo departamento en el West Village y Allen volvió a Londres con sus hijas, marcando el cierre de un capítulo que había comenzado con sueños, expectativas y proyectos de vida compartidos en esta icónica y original casa neoyorquina.

Más fotos de la propiedad en venta

Una de las habitaciones de la propiedad, con vista a las calles de Brooklyn

La cocina, en tonos más neutros, funciona como un oasis entre los ambientes de colores brillantes

El diseño juega con distintos colores, formas y texturas

Cada ambiente tiene su diseño particular y es un universo en sí mismo

Un rincón del baño principal, característico por la mezcla de patrones florales

Otra vista al salón principal con un escritorio antiguo

La casa se distribuye en cuatro plantas con cinco dormitorios y cuatro baños