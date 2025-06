Cómo es la isla con 6 playas privadas que Johnny Depp tiene en Bahamas

Alejado de los escándalos luego de su propio juicio de divorcio, Johnny Depp disfruta de la tranquilidad de su isla privada en las Bahamas: Little Hall’s Pond Cay.

“El dinero no te compra la felicidad, pero te compra un yate lo suficientemente grande como para navegar hasta ella”, dijo el actor cuando le preguntaron sobre su adquisición de la isla. Su nave, en la que llega a la isla, se llama Vajoliroja y la compró por US$8 millones.

Little Hall’s Pond Cay, la isla privada de Johnny Depp

Fue adquirida por aproximadamente US$3,6 millones

Un refugio en el paraíso

Adquirida en 2004 por aproximadamente US$3,6 millones, Little Hall’s Pond Cay es una isla de 45 acres ubicada en el archipiélago de las Exumas. Este rincón paradisíaco se convirtió en el santuario personal de Depp, un lugar donde puede escapar del escrutinio público y reconectar consigo mismo.

“Es mi lugar en el mundo y donde mejor me siento porque nadie me mira y puedo ser absolutamente normal. En esta isla nadie me está mirando”, confesó el actor en una entrevista.

Johnny Depp Island

La isla no solo ofrece playas de arena blanca y aguas cristalinas, sino que también refleja la vida y relaciones personales de Depp. Cada una de las seis playas lleva nombres significativos: Lily-Rose y Jack, en honor a sus hijos; Paradis, por su ex pareja Vanessa Paradis; Gonzo, en tributo a su amigo Hunter S. Thompson; y Brando, en homenaje a su mentor Marlon Brando.

Sobre esa gran masa de tierra, el actor que le dio vida al querido Jack Sparrow, construyó una casa estilo rancho con vista panorámica de 360 grados, desde donde puede observar tanto la salida como la puesta del sol sin inconvenientes. Así como también, una yurta de dos habitaciones, una casa de playa y una casa redonda con dormitorio.

En la isla, el actor celebró su boda junto a Amber Heard

La isla de Johnny Depp cuenta con puertos y casas adicionales para recibir visitantes Engel & Völkers Bahamas via TopTenRealEstateDeals.com

Pero no todo fue felicidad en este paraíso de ensueño. Poco tiempo después de ser el escenario donde celebró su boda junto a Amber Heard, comenzaron los problemas. Fue allí donde la relación entre ambos comenzó a desmoronarse llegando a incluso a agresiones verbales y físicas.

Y los problemas económicos no tardaron en lugar. En 2016 se esparcieron diversos rumores sobre la posible venta de la isla, momento en el que los actores se encontraban en medio de una batalla legal por su divorcio. Pero, la venta al final no se concretó de manera oficial y Depp conservó la isla.

Entre las celebridades que rodean la isla y se convirtieron en “vecinos” del hombre que protagonizó grandes éxitos de Tim Burton, se encuentran Tyler Perry, Eddi Murphy y David Copperfield.