El secreto de esta casa premiada que no tiene ventanas pero igual es luminosa

Desde afuera parece una contradicción: una casa sin ventanas, encerrada en sí misma, como si quisiera ocultar todo lo que sucede puertas adentro. Una caja blanca y compacta en medio de un barrio privado. ¿Oscura? ¿Aislada? Nada de eso. Basta entrar para que el prejuicio se derrumbe como un muro mal construido.

Ubicada en el country Haras del Sol, en Pilar, al norte de la provincia de Buenos Aires, Casa López fue diseñada en 2013 por el arquitecto Nicolás Pinto da Mota en conjunto con su primer propietario. Tiene 190 metros cuadrados y un concepto tan disruptivo como eficaz: desde el exterior, no se ve una sola ventana. Pero dentro, la luz natural es protagonista absoluta.

El ingreso a la casa refuerza la propuesta arquitectónica de privacidad, con una entrada sin ventanas a la vista Nicolas Pinto da Mota

Los ambientes se organizan alrededor de patios internos que permiten que la iluminación fluya de forma generosa. El color blanco domina todos los espacios, potenciando aún más esa sensación de amplitud y claridad. La cocina, también completamente blanca, sorprende por un extractor cúbico hecho a medida, pensado como una pieza escultórica más que como un artefacto funcional.

En el jardín, una pileta de grandes dimensiones acompaña con armonía la arquitectura general. A pesar de su impronta moderna, la casa no busca impactar con estridencias, sino con una elegancia contenida, casi minimalista. Y lo logró: fue distinguida con una mención en el Premio ARQ. FADEA de Arquitectura en 2018 y otra mención especial en la Bienal de Diseño FADU en 2017.

La cocina se organiza en torno a una isla central y cuenta con un extractor cúbico diseñado especialmente para este espacio Nicolas Pinto da Mota

El patio interno permite la entrada de luz natural y articula la distribución de los ambientes interiores Nicolas Pinto da Mota

El jardín incorpora una pileta de gran tamaño que acompaña de forma armónica la volumetría de la vivienda Nicolas Pinto da Mota

Ese proyecto se convirtió en un punto de inflexión para el estudio Pinto da Mota-Falcón, fundado en 2006, y que a partir de Casa López desarrolló otras viviendas bajo un mismo enfoque: abrirse hacia adentro, vincularse con el entorno sin necesidad de exhibirse.

Otras casas bajo el mismo concepto

Casa Newman es una de sus hijas conceptuales. Terminada en 2018, está ubicada en un barrio cerrado en Benavídez, rodeada de vegetación que inspiró su diseño. En sus 416 metros cuadrados, los arquitectos propusieron una estructura que respeta el entorno: conservaron los árboles preexistentes, incluso integrándolos dentro de la vivienda.

Casa Newman retoma el concepto de apertura interior y preserva árboles preexistentes como parte integral del diseño Nicolás Pinto da Mota

La casa se desarrolla con patios, logias, galerías y terrazas que borran los límites entre el adentro y el afuera. El resultado no solo fue funcional, sino también premiado: en 2018 ganó el primer premio en la Bienal Internacional de Arquitectura de Argentina BIA-AR, el segundo lugar en los premios ARQ. FADEA, y en 2020 obtuvo el Premio Nacional a la Arquitectura en ladrillo.

Otra reinterpretación del mismo lenguaje arquitectónico es Casa Esquina, construida en 2017 en plena ciudad de Buenos Aires. Ubicada entre las calles Teniente General Pablo Ricchieri y Juan Pablo Sáenz Valiente, en el barrio de Núñez, la vivienda se emplaza sobre un lote en esquina y cuenta con una superficie de 280 metros cuadrados. Desde sus terrazas en niveles superiores, dialoga visualmente con el parque vecino, reforzando la conexión entre el interior y el entorno urbano.

Casa Esquina se inserta en un entorno urbano y establece una relación visual con el parque mediante terrazas en niveles superiores Nicolás Pinto da Mota

El living de la casa de Nicolás Pinto Da Mota, arquitecto y diseñador de la propiedad Santiago Cichero/AFV

Desde el exterior se observa cómo los amplios ventanales integran los distintos ambientes desde su verticalidad y el desafío de crear un patio o terraza en altura Santiago Cichero/AFV

El proyecto se organiza como un monovolumen, articulando vacíos y espacios con una marcada vocación urbana. Recibió el Premio CAPBA de Arquitectura Construida y Urbanismo en 2018, una distinción en la BIA-AR y el primer premio ARQ. FADEA Región CABA.

Las tres casas –López, Newman y Esquina– no solo comparten autores, sino también una misma filosofía: vivir hacia adentro, sin renunciar al entorno; integrar la luz sin grandes ventanales; diseñar desde el vacío.

Hoy, Nicolás Pinto da Mota es docente en la Facultad de Arquitectura de la UBA y profesor invitado en la Universidad de San Pablo, en Brasil. Su estudio continúa explorando nuevas formas de habitar, con una arquitectura que apuesta por la introspección, la relación sensible con el paisaje y el valor del diseño como herramienta transformadora.