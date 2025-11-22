En el Bajo Belgrano: oportunidad para invertir desde 100 dólares en un desarrollo residencial

“ILLA Belgrano” es el nombre del último desarrollo residencial que, ubicado en el Bajo Belgrano, fue recientemente anunciado por Volsmart, el primer hub de inversiones digitales en real estate que democratiza el acceso a inversiones en proyectos inmobiliarios.

Fue el 3 de noviembre de 2025, en el marco del evento “La nueva era del mercado de capitales tiene fecha de inicio”, que la compañía presentó de forma oficial esta nueva propuesta de inversión.

El encuentro, moderado por la directora ejecutiva de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos Mali Vázquez, reunió a referentes del sector financiero e inmobiliario: entre ellos Ricardo Arriazu, Damián Tabakman, Matías Ferrari, Ian Gawianski, Carlos Montalvo, Julián Segovia y Pablo Longo Elía. Los expertos se dedicaron a analizar la situación económica, el impacto de la tokenización en el sector inmobiliario y presentaron además los detalles de ILLA Belgrano.

Se proyecta una rentabilidad esperada del 16,25% en dólares, proveniente de la plusvalía en el precio del metro cuadrado.

“Democratizar el acceso a las inversiones en real estate”

El objetivo es adquirir de pozo un total de 13 departamentos, 14 cocheras y un local comercial, con un plazo de obra estimado en 18 meses. Se proyecta una rentabilidad estimada para el inversor del 16,25% anual en dólares, proveniente de la eventual revalorización en el precio del metro cuadrado a ser vendido una vez finalice la construcción.

El fideicomiso financiero emitirá certificados de participación bajo el régimen de oferta pública y permitiendo la inversión desde un ticket mínimo de USD 100, lo que amplía el acceso a proyectos inmobiliarios de calidad. El emisor será CFA Compañía Fiduciaria Americana S.A., fiduciario financiero debidamente registrado como tal ante la Comisión Nacional de Valores.

La inversión podrá ser realizada mediante agentes debidamente registrados ante la Comisión Nacional de Valores, principalmente a través de la sociedad de bolsa Winvest by LEBSA o vía la plataforma marca blanca desarrollada por Volsmart, bajo la marca “Quality Home”, en app.grupoqh.com, para la sociedad de bolsa DMA Broker.

La propuesta combina la seguridad de los fideicomisos tradicionales con la innovación de la tokenización regulada por la CNV.

“Con ILLA Belgrano seguimos consolidando nuestra propuesta de acercar inversiones inmobiliarias de primer nivel a más personas, con tickets cada vez más accesibles”, explicó Matías Ferrari, presidente de Volsmart.

La empresa, formada por un equipo de 45 profesionales, fue fundada en el año 2012 y viene desde entonces ofreciendo soluciones financieras innovadoras, como la posible tokenización de activos reales, herramientas de análisis de datos y consultoría financiera estratégica.

“Hoy aparece otra forma de inversión”

“Quien quiera exponerse a metros cuadrados en Argentina puede recurrir al formato clásico, comprarse un terreno para construir, algo que es para pocos, o comprar un boleto en pozo, que es tradicionalmente otra opción”, marcó por su parte el consultor inmobiliario Damián Tabakman. “Pero hoy –agregó– aparece otra forma, con un sello de calidad que antes no estaba. Hoy los ojos de la CNV están puestos en este producto: Volsmart presenta un fideicomiso financiero con oferta pública y cuenta con todos los controles para hacerlo, lo que lo convierte para muchas personas en la primera oportunidad de inversión”.

Por lo pronto, quienes quieran conocer más sobre esta oportunidad de inversión pueden inscribirse a través de este link al webinar informativo que se realizará el martes 25 de noviembre a las 09:30 hs y el miércoles 26 de noviembre a las 17:00 hs.

Innovación regulada: inversión digital en activos reales bajo normas claras

Volsmart integra una estructura que ofrece a los inversores una alternativa accesible y transparente. La compañía podría conectar el mercado de capitales tradicional con la distribución digital tokenizada, siempre bajo una infraestructura auditada y un sistema de custodia y gobernanza alineados a los estándares regulatorios. Esto garantiza tanto seguridad en todas las operaciones como trazabilidad de las tenencias.

Al autorizar la tokenización regulada de activos reales y su extensión a valores negociables, las recientes Resoluciones Generales 1069/25, 1081/25 y 1087/2025 de la CNV marcan en ese sentido un hito en la evolución del mercado de capitales argentino.

La plataforma podrá facilitar el acceso a la inversión y acelerará la digitalización de la economía real, lo que en definitiva permite a las empresas y a los inversores acceder y gestionar activos tradicionales en un formato digital que resulta más práctico, más líquido y más transparente.

Para mayor información al respecto del fideicomiso, por favor consulte con su correspondiente asesor en inversiones. Volsmart no se responsabiliza sobre el resultado de cualquier inversión realizada.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.