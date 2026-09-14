Esta cabaña tiene forma de huevo, se alquila y es más rentable que una habitación de un hotel tradicional

Proponerse construir una casa icónica es una tarea difícil de abordar desde la lógica. Una fachada distinta, un material innovador o una forma extravagante no alcanzan por sí solos. Pero cuando una obra logra convertirse en un ícono local, aparece una consecuencia especialmente interesante para quienes pensamos la arquitectura también desde la inversión: la diferenciación puede adquirir valor económico.

Viajé a Trevelin, en la provincia de Chubut, para conocer el Huevo de Dragón. Mi interés no era solamente entender cómo se había construido una casa completamente curva y distinta a cualquier alojamiento convencional, sino también comprender por qué una obra tan singular consigue funcionar como un producto hotelero exitoso. Respuestas a las que accedí en el mano a mano que mantuve con su creador, el arquitecto Martín de Estrada.

La obra de Martín Estrada se convirtió en un producto hotelero exitoso Adrian Omar Nasif

–¿Qué convierte a un proyecto arquitectónico en un icono local?

–El proyecto se vuelve icónico cuando parte de una idea concisa y capaz de dialogar con su contexto. En el Huevo de Dragón ese diálogo aparece en el paisaje y también en la cultura galesa de Trevelin. La forma no es, entonces, un recurso aislado: estructura, interiores, materiales y entorno responden a una misma idea.

Amor y odio

La reacción que generó una vez construido ofrece otra pista. Martín cuenta que despertó “amor y odio”. Una obra que pretende trascender difícilmente sea indiferente. Esa capacidad de provocar una reacción, que en arquitectura puede leerse como una cualidad artística. Estrada reconoce que en el momento en el que se encontraba personalmente cuando surgió el concepto no era el mejor. “Estaba muy mal, en el peor momento económico, psicológico, en todos los posibles niveles de análisis (se ríe...). Por eso pensé en términos de un lugar de protección, de paz, de reconstrucción donde juntar todos los pedacitos de lo que era y tratar de armar algo nuevo. El huevo es por esencia un lugar de cuidado ¿no? Es una referencia al útero, a la protección durante la reconstrucción”, reflexiona el arquitecto y detalla el proceso creativo:

Martín Estrada, arquitecto y creador del Huevo de Dragón

Esa visión inicial terminó imponiendo una exigencia para la obra: si el exterior prometía una experiencia extraordinaria, el interior no podía convertirse en una habitación recta convencional. Todos los elementos de su construcción debían ser curvos, sus paredes, puertas, muebles y detalles para generar la experiencia de dormir dentro de un huevo.

Para resolver la estructura, el equipo llegó a construir y ensayar previamente una sección a escala real. Las piezas principales fueron cortadas con router CNC y ensambladas como un rompecabezas. A eso se sumaron revoques interiores de barro, arcilla y cal, estucos, terminaciones con cera de abeja y trabajos artesanales especialmente complejos. La dificultad no era un objetivo en sí mismo; era una consecuencia de sostener el concepto hasta sus últimos detalles.

Todos los elementos de su construcción debían ser curvos para generar la experiencia de dormir dentro de un huevo Gentileza

–¿Tuviste claridad desde el comienzo respecto de que el Huevo tendría una buena recepción de la demanda hotelera?

–No, para nada. Sí sabía que iba a ser exitoso en términos visuales. Desde que vi el render pensé que iba a generar impacto. Hay una intriga muy simple que aparece enseguida: “¿Cómo será dormir en un huevo?”. También sabía que la experiencia del huésped iba a ser buena. Esas dos cosas las tenía claras; lo que no sabía era cuál iba a ser el resultado comercial.

–¿Por qué alguien está dispuesto a pagar más por esa experiencia?

–Creo que hay una especie de aburrimiento, agotamiento de lo repetitivo en general. La arquitectura se ha vuelto un poco aburrida en algún punto. Pago un poco más porque acá me voy a encontrar con algo diferente; estoy de vacaciones y quiero vivir algo distinto.

Hay una variable que vuelve especialmente interesante el caso desde el punto de vista de la inversión: todo esto ocurre en apenas 22 metros cuadrados construidos. Esto genera una consecuencia económica muy concreta: concentrar una experiencia de alto valor percibido —y los ingresos que genera— en una superficie muy pequeña.

Ahí aparece una lógica distinta para pensar la rentabilidad hotelera. No alcanza con preguntarse cuánto cuesta construir cada metro cuadrado. También importa cuántos ingresos puede generar cada metro construido y cuál es el retorno sobre la inversión total.

El Huevo de Dragón propone un diálogo con el paisaje y la cultura galesa de Trevelin Gentileza

–¿Cuánto factura por año?

–Alrededor de US$15.000 y un tercio son gastos, es decir, impuestos, electricidad, limpieza y manutención del espacio en general.

–¿Cuánto costó construirlo?

–La inversión en la unidad, sin contar la tierra ni la infraestructura general del predio, estuvo entre US$50.000 y los US$60.000, completamente equipada.

Martín aclara que el desarrollo total requirió además inversiones en caminos, electricidad, agua, parquización y otra infraestructura del terreno que no están incluidas en ese valor. Igual, los números le cierran. Según un análisis estadístico, los alojamientos comparables para dos pasajeros y una habitación en Trevelin se cobran de US$64 por noche, un negocio que con una ocupación anual del 19% genera cerca de US$4400 brutos al año. Mientras que el “huevo” factura US$15.000 brutos al año.

La cifra se vuelve especialmente interesante cuando se relaciona con la superficie construida. Sus 22 metros cuadrados generan alrededor de US$681 anuales por metro cuadrado. En cambio, los alojamientos comparables con habitaciones de 35 m² para dos pasajeros en Trevelin generan US$125 anuales por metro cuadrado. En otras palabras, el Huevo de Dragón consigue generar más de cinco veces los ingresos por metro cuadrado construido.

El Huevo de Dragón factura US$15.000 brutos al año Gentileza

A la hora de analizar el fenómeno hay que pensar el negocio a partir de tres mecanismos diferentes:

Su arquitectura llama la atención y logra diferenciarse entre decenas de opciones que compiten por la misma mirada en las plataformas de alquiler temporario. Esa mayor capacidad de captar interés puede traducirse en más demanda.

y logra diferenciarse entre decenas de opciones que compiten por la misma mirada en las plataformas de alquiler temporario. Esa mayor capacidad de captar interés puede traducirse en más demanda. El precio . Una vez captada la atención, la arquitectura, las formas curvas y el entorno natural construyen una experiencia distinta por la que el huésped está dispuesto a pagar más.

. Una vez captada la atención, la arquitectura, las formas curvas y el entorno natural construyen una experiencia distinta por la que el huésped está dispuesto a pagar más. La construcción de menos metros cuadrados permite concentrar ingresos por metro cuadrado y reducir la inversión total necesaria.

En definitiva, el caso del Huevo de Dragón muestra que la diferenciación arquitectónica, cuando se combina con una experiencia atractiva en la naturaleza, puede convertirse en una herramienta económica para el emprendedor. No hay dudas de que animarse a algo que el huésped quiera vivir y recordar puede resultar más valioso que sumar metros cuadrados o recurrir al lujo tradicional.

El autor es @german.rimoldi