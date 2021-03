Ferraresi: “No se podrá desalojar si el contrato de alquiler no está registrado en la AFIP”

Procrear, blanqueo, alquileres y reactivación de la construcción. La agenda del sector está cargada pero el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi aceptó el mano a mano con LA NACION. El hombre que asumió luego de la renuncia de María Eugenia Bielsa el pasado 11 de noviembre de 2020 arrancó la charla picante: “Si ponemos en valor la deuda externa que generó el gobierno anterior, se podrían haber construido un millón de viviendas y así haber resuelto el tema estructural en los hogares del país. La Argentina tiene posibilidades hoy de generar un proceso de fuga de capitales a partir de la gran deuda externa que generó durante sus 4 años el gobierno anterior o invertir desde el Estado para generar condiciones de consumo interno y de desarrollo de clases sociales ascendentes”. Durante la charla, el funcionario también se refirió a los temas más candentes de la agenda del sector inmobiliario.

Ley de alquileres: “No veo viable que se derogue la normativa”

Luego de ser consultado por los proyectos de ley que se presentaron desde la oposición para derogar la ley de alquileres en vigencia desde julio de 2020, en un contexto en donde la situación es muy preocupante en el mercado locativo, el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat se mostró contundente y reconoció que no cree que la normativa deje de regir. “No me parece. Además desde Juntos por el Cambio la votaron, muchos de ellos lo hicieron y la verdad que no encuentro que tengan consenso para derogar la ley, ya que desde todos los grupos de inquilinos han trabajado de manera organizada, por lo que me parece que no es viable que eso suceda”, admitió a LA NACION.

Jorge Ferraresi habló con LA NACION dijo que no cree que se deroge la nueva ley de alquileres Agencia AFV

Hasta el momento ya se presentaron tres proyectos para derogar la ley de alquileres. El primero propone derogar la ley, y fue postulado por el Diputado Nacional Alberto Asseff. El segundo es el que encabezó el legislador Álvaro González (PRO, para la ciudad de Buenos Aires) y a diferencia del primero no propone una derogación total de la misma, sino la modificación de dos puntos clave: volver al plazo de dos años del Código Civil y, además, derogar el artículo 14 de la Ley de Alquileres, que introduce la obligatoriedad de una actualización anual según el índice del BCRA. El último proyecto que toca a la política de alquileres fue presentado por el diputado Luciano Laspina y su colega de bancada Jorge Enriquez (Pro, CABA) y tiene como objetivo, además de derogar los artículos de la ley, generar un mecanismo de incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler.

Desalojos: “No va a haber posibilidades de que un juez apruebe un desalojo si no hay un contrato que esté legalizado en AFIP”

Con respecto a las incertidumbres que genera la confirmación de que a partir del 1 de abril no se extenderá la vigencia del decreto que estableció el congelamiento de los valores de los alquileres, Ferraresi puso énfasis en que existe una nueva ley de alquileres que hay que cumplir. La misma entre otros cambios, introdujo un nuevo actor en el proceso de desalojo: la mediación y el registro obligatorio del contrato en la AFIP. En este punto indicó que la inscripción del mismo es necesaria ante la necesidad de avanzar en un desalojo. “No habrá posibilidad que un juez haga un desalojo si no tiene previamente determinada la mediación. No me imagino al sistema judicial generando cosas en contra de la ley de alquileres”, aclaró.

Construcción: “En ultimo tiempo los materiales de aumentaron mucho mas que los valores de la inflación”

La construcción, uno de los sectores más afectados durante la pandemia también fue tema de la entrevista. Afirmó que en el último tiempo “los materiales de la construcción aumentaron mucho más que los valores de la inflación. Estamos buscando soluciones y así generar un compromiso de abastecimiento de cantidad de materiales”. Respecto a los salarios reconoció que desde el gobierno buscan “generar el contexto para que los sueldos del sector superen a la inflación”.

Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat no quiere hablar de "viviendas sociales" Agencia AFV

Vivienda Social: “Hay que erradicar ese concepto”

A la hora de hablar de la creación de viviendas a partir de programas estatales como son Casa Propia y Procrear, Ferraresi confesó que durante su gestión buscará desterrar el concepto de “vivienda social”, que según el funcionario, apareció durante el último gobierno militar tras el peronismo. “Genera el concepto de estigmatización de la pobreza, es decir, se convierte en una casa para pobres, donde nunca va a poder tener un desarrollo en esto que nosotros planteamos sobre la cuestión social ascendente”

Con respecto al pago de las mismas, aclaró que están trabajando en el reintegro de hasta el 25% del ingreso del salario para aquellos que apliquen para tener su hogar. “Todas las viviendas se pagan, ya no hay casas que no se paguen. Una vez que se abonan estamos creando un fondo de recupero solidario que tiene que ver no con una calificación bancaria sino con una distribución en función de una cantidad de segmentos de la sociedad que nosotros vamos a determinar”, sostuvo. También aclaró que el objetivo es lograr “un proceso virtuoso a partir del recupero de recursos en la construcción de viviendas, que al Estado le va a permitir a determinado tiempo ser autosustentable y así resolver una cuestión estructural que ha sido discontinua a lo largo del tiempo”.