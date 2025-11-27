Furor por los edificios boutique en Buenos Aires: menos es más cuando la calidad se impone

Frente a enormes construcciones de doble frente y dimensiones dantescas, edificios de entre 1.500 y 3.000 m². En lugar de una marca arquitectónica que homogeniza desarrollos residenciales que se despliegan por diferentes barrios, un sello de autor único que lo diferencia de cualquier otro. Y más que inversiones riesgosas y posventas interminables, tiempos de obra corta y financiación simple y clara en dólares.

En una ciudad donde abundan las torres impersonales y los metros cuadrados repetidos, los edificios boutique se imponen como una nueva forma de entender el real estate. Con diseños de autor, escala humana y terminaciones de alta calidad, este modelo pone el foco en lo esencial: la experiencia de habitar.

Pionero y cultor obsesivo de este enfoque es Brian Melamud, fundador y CEO de Grupo Massana Arquitectura, quien reconoce que empezó con construcciones tradicionales hasta que encontró en el estilo “boutique” una nueva forma de hacer Real Estate. Y mal no le fue. “El concepto boutique lo empezamos a implementar casi desde el inicio. Al principio hacíamos edificios más tradicionales, pero nos fuimos dando cuenta de que el inversor busca otra cosa, de que quiere el detalle, el trato personalizado, de que, aunque se trate de una inversión, quiere comprar como si fuera para él”, dice.

Hotel boutique de Grupo Massana en Malabia y Gorriti, pleno Palermo.

En Grupo Massana sostienen que un edificio puede transformar la forma en que se vive. “No fabricamos metros cuadrados: desarrollamos espacios con alma”, explica Melamud. “Cada edificio tiene una identidad propia, pensada para distinguirse en el tiempo. Apostamos a la calidad, al diseño y a un trato personalizado que el comprador o el inversor valora cada vez más”, añade.

El concepto boutique se apoya en tres pilares: escala contenida, arquitectura de autor y materialidad de excelencia. “Menos es más”, resumen en el estudio. Proyectos como Live Soho, Live Devoto o Live Hollywood reflejan esta filosofía: cada uno es distinto, pero todos comparten la búsqueda de una estética atemporal y de una experiencia de vida superior.

Para lograrlo, el grupo trabaja junto a arquitectos de renombre internacional y nacional como Carlos Ott o Abramson Architects, incorporando arte, luz y proporción en cada desarrollo. “No seguimos modas, creamos estilo”, afirma Melamud.

Otro desarrollo de Grupo Massana en la calle Charcas.

Calidad, confianza y valor en el tiempo

Más allá del diseño, el modelo boutique también ofrece ventajas claras para el inversor: tiempos de obra más ágiles, menor riesgo comercial y mayor plusvalía a largo plazo. “En cada desarrollo buscamos equilibrio: previsibilidad para el cliente y excelencia en la entrega. No vendemos promesas, entregamos valor”, señala Melamud. “Desde que ponemos la primera pala en el terreno, son 24 meses de obra. Al hacer edificios chicos, evitamos postventas interminables y riesgos comerciales difíciles de manejar”, agrega el CEO de Grupo Massana Arquitectura.

En sintonía con ello, establecieron una modalidad de venta en pesos o bien en dólares fijos, que ofrece previsibilidad en un contexto económico volátil como lo suele ser el argentino. “Vendemos con precio cerrado en dólares. El cliente pone un anticipo y después paga en cuotas fijas. Al tener una estructura comercial chica, podemos asumir ese riesgo y darle tranquilidad al inversor”, explica.

Espectacular pileta entre los amenities de Malabia y Gorriti.

¿Y cuál es la “zona boutique”? Para Melamud, sin duda, es Palermo. “Soy un fanático de Palermo. Hollywood y Soho no paran de crecer. Hay cuadras que antes no eran buenas y hoy son espectaculares por los cafés, las clínicas, los comercios. Para mí, la ubicación por excelencia para invertir es Palermo”, afirma el fundador del Grupo Massana.

Ambientes con diseño de autor, uno de los secretos del estilo "boutique" que caracteriza a los desarrollos de Grupo Massana Arquitectura.

Con dos nuevos hoteles boutique en desarrollo en Palermo Soho y Palermo Hollywood, el grupo consolida una visión que redefine el lujo contemporáneo: ni masivo ni ostentoso, sino humano, elegante y duradero.

