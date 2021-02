Gran ganador: el destino de la Costa más elegido en enero con 91% de ocupación

Enero llegó a su fin y si bien el verano continúa, los turistas ya dieron que hablar en sus elecciones de lugares para pasar sus vacaciones en pandemia durante el primer mes del año. Según el Observatorio de Pinamar, la ciudad más elegida por los turistas en estas semanas fue Cariló, con una ocupación total de 91%. Fue seguida por Pinamar, con 75%, Ostende, con 63% y Valeria del Mar, con 62%

A través del informe, relevaron que esta temporada fue atípica. Es que las primeras casas en alquilarse fueron las de mayor equipamiento o amenities, principalmente con piscinas o ubicadas sobre la playa, y se dieron en gran medida contratos directos entre inquilinos y propietarios, dejando de lado las intermediaciones inmobiliarias.

“Cariló es una burbuja dentro del partido de Pinamar y dentro de la Costa porque es un bosque, tiene pocos accesos para el ingreso y egreso de la gente, y es mucho más controlado ese ingreso. Las playas amplias, el bosque que es hermoso y hay mucha más inversión tanto en hotelería como en gastronomía, balnearios y locales comerciales. Todo eso ofrece más opciones para los visitantes ya sea que tengan un fabuloso día de playa o si está nublado”, comenta Mauro Moyano, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cariló.

Durante la primer quincena de enero, según fuentes del Municipio que dialogaron con LA NACION, Cariló había sido la que más visitantes albergó con una ocupación real del 88%, seguida por Pinamar, con 70%, Valeria del Mar, con 61% y Ostende, con 55%.

A su vez, el primer mes del año se insertó en un contexto inmobiliario particular. Es que hubo una reducción del 35% de la oferta de alquileres a través de inmobiliarias porque los propietarios decidieron vacacionar en sus propias casas y no darlas en alquiler este verano, principalmente en la localidad de Pinamar. La estadía promedio en la ciudad de la costa atlántica fue de 3,7 noches para el rubro hotelero, y de 5,3 noches para los rubros Apart Hotel y departamentos con servicios.

“El balance de la temporada en enero es positivo por el contexto actual. Desde el invierno comenzamos a planificar lo que ahora estamos viviendo. Fue récord la primera quincena de diciembre, y enero arrancó de menos a más por la incertidumbre que había por los posibles rumores de cierres, pero luego los niveles de ocupación de la segunda quincena fueron altos”, afirma Juan Ibarguren, Secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Pinamar.

El partido de Pinamar, compuesto por la ciudad homónima y las ciudades de Mar de Ostende, Ostende, Valeria del Mar y Cariló cuentan con 25.000 plazas hoteleras, hosterías y departamentos con servicios. Por otra parte, también hay 270.000 plazas extra hoteleras, compuestas por casas y departamentos sin servicios, alquiladas el 25% por inmobiliarias.

“La oferta hotelera en Cariló es muy amplia: hay hoteles económicos sin servicios, hoteles medios, hoteles premium y hoteles de alta gama con todos los servicios. Esto también hace que Cariló sea uno de los más elegidos en este momento y es una prueba de que la inversión permanente que se hace en turismo, en capacitar al personal, en hotelería, incluso los mismos propietarios de casas, es valorada porque convierten a Cariló en un destino único”, cierra Moyano.