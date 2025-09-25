Granitha: la línea de hidromasajes premium que llegó a Buenos Aires

Con la apertura de su nueva sucursal en Avenida Libertador y Udaondo, Hidromasajes Córdoba desembarca en Buenos Aires con una propuesta que trasciende el confort y redefine el diseño en el universo del bienestar. La marca, con más de dos décadas de trayectoria, presenta su línea premium Granitha: una colección de hidromasajes pensada como objeto de diseño, elaborada con una materialidad exclusiva única en el mundo.

Granitha es el resultado de una fórmula propia que combina resinas, piedra de montaña, entonadores y acrílicos, logrando un acabado de alta resistencia, brillo perdurable y estética natural. Cada pieza está concebida para integrarse con elegancia a distintos estilos de hogar, tanto en interiores como en exteriores, y se ofrece en ocho variantes de color para, justamente, acompañar la estética de cada casa.

El diseño, inspirado en cascadas y texturas pétreas, no solo aporta valor visual sino que estimula la relajación corporal y auditiva, convirtiendo al hidromasaje en una experiencia sensorial completa. “Esta es la línea premium. Se diferencia en que está hecha con un núcleo de piedra. Esto quiere decir que va con un diseño mucho más rústico y mucho más moderno”, explica Horacio Scholtus, Socio Gerente de Hidromasajes Córdoba.

La propuesta apunta tanto al consumidor final como a desarrollistas y constructoras que buscan incorporar piezas de lujo en proyectos de alta gama. “Están pensados sobre todo para consumidor final, pero también para desarrollistas y constructoras que están haciendo edificios de categoría”, agrega Ana Vocos, socia de Hidromasajes Córdoba, quien además invita a conocer el nuevo showroom inaugurado en Av. Libertador y Udaondo.

Con esta apertura, Hidromasajes Córdoba, una industria 100% nacional, refuerza su posicionamiento como referente en innovación y calidad, llevando la fuerza de lo natural al corazón del diseño arquitectónico.

Para más información sobre Granitha ingresá a la web o seguilos en sus redes sociales @hidromasajescordoba.granitha

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.