Hilton y del Palacio Duhau. El drama de los hoteles de lujo, en primera persona

Algunos empresarios estiman dos años para recuperar los niveles pre Covid. Ya se habla de un cambio de paradigmas en la industria.

Dolores Pasman Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de abril de 2020 • 10:52

Situación inédita. Nadie imaginó una debacle semejante. Ni siquiera los arquitectos más prestigiosos de la Argentina manejaron la posibilidad ni previeron en sus planos que alguna vez los hoteles deberían cerrar sus puertas temporariamente. Sin embargo, el coronavirus superó la ficción e hizo estragos en la industria hotelera. "Va a llevar al menos un par de años para salir de esta crisis. Este año está perdido y el próximo puede ser de rehabilitación muy paulatina ", dice con resiliencia Paula González, presidente del Grupo Madero Este, propietaria del hotel Hilton en Buenos Aires.

Con ella coincide Francisco Scalesciani, presidente de Dysyn Group, dueño del Palacio Duhau Park Hyatt quien asegura: " Nos tomará dos años para estar a los niveles pre Covid19 . Hoy el panorama es muy incierto porque al no haber tratamientos probados, el distanciamiento social limita mucho cualquier tipo de recuperación para nuestra industria ."

Ambos participaron de una reunión online organizada por Arturo García Rosa, presidente y fundador de SAHIC, una plataforma de promoción de inversiones especializada en el desarrollo de proyectos hoteleros y turísticos en Latinoamérica, para explicar cómo están atravesando la crisis y conversar sobre los nuevos paradigmas de la hotelería. Sin duda, uno de los sectores más castigados con la clausura de las conexiones aéreas, el cierre de los aeropuertos y la desaparición del turismo interno, producto de la cuarentena obligatoria declarada por el Gobierno nacional que paralizó la actividad comercial y obligó a muchos hoteles a apagar sus luces transitoriamente.

En el caso del Hilton en Puerto Madero, la decisión fue mantenerlo abierto con un staff de 12 personas que trabajan en forma rotativa y que duermen en el hotel. La ocupación es la peor de su historia y se limita al 3% con algunos pasajeros que quedaron varados por la cuarentena y no pudieron volver a sus casas. " En 2001, con 18% de la ocupación, pensábamos que nunca íbamos a tener una situación peor ", recuerda la empresaria.

De los 9 pisos de huéspedes, tienen habilitado solo el primer piso . "Implementamos al máximo todos los cuidados de higiene y sanidad. No hay nadie en la recepción, hay una persona en el lobby en el Alberto's Bar y las luces están apagadas desde el segundo piso hacia arriba . Es muy triste verlo", se sincera González. Y agrega que tampoco es posible clausurar el parking del hotel con 1800 cocheras: "no se construyó pensando en una eventualidad como esta".

El hotel cuenta con 380 empleados fijos que recibieron una propuesta para tomarse las vacaciones pendientes y una reducción salarial a partir del mes de abril . "Hicimos un plan a 60 días que vamos a extender a 90".

A nivel país hay 200 instalaciones cerradas con ingresos nulos según datos de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) -entidad que nuclea a establecimientos de 4 y 5 estrellas-. El Palacio Duhau Park Hyatt es uno de ellos. De sus 300 empleados fijos, en la actualidad solo hay un equipo mínimo de seguridad y mantenimiento. "Estamos tratando de aguantar todo lo posible. Tenemos que pensar cómo hacemos para que sobreviva el hotel, el trabajo y el negocio. No tomamos ninguna decisión, estamos analizando medidas. El empresario pronostica que muchos hoteles van a desaparecer: "Nosotros estamos en una posición privilegiada dentro de la industria porque veníamos de un buen año y de un óptimo mes de marzo hasta que la actividad se cortó a cero".

Frente a este escenario de tanta incertidumbre y desolación, la industria hotelera reclama la ayuda del Gobierno para salir adelante. Se trata de una industria con una alta demanda laboral y de la cual viven muchas familias. La AHT revela que en la actualidad toda la cadena productiva de turismo del país ocupa 1.100.000 personas y los hoteles de cuatro y cinco estrellas dan trabajo a unos 15.000 empleados directos . En cuanto a plazos, en la AHT y en la Cámara Argentina de Turismo (CAT) concuerdan que los flujos de caja de cualquier hotel pueden resistir como máximo 21 días sin ingresos y que superado ese lapso obliga a un replanteo inminente del negocio.

Por su parte, González del Hilton afirma: "Es imprescindible diferir los impuestos y que el Gobierno genere algún tipo de crédito que nos ayude a mantener los puestos de trabajo". Arturo García Rosa, quien actuó como moderador del encuentro, resume: "es importante un diálogo entre las partes y la implementación de medidas concretas".

Tras el paso de la pandemia

Ahora bien, ¿qué pasará el día después? En el mercado ya se habla de un cambio de paradigmas post coronavirus. Los empresarios aseguran que es importante estar atentos al futuro para ver cómo se reorganizan. Habrá que aggiornarse, ser creativos e innovar para satisfacer las nuevas necesidades de sus clientes. "Nuestros huéspedes no quieren hacer cola para el check in, quieren llegar e ir directo a su habitación y en la Argentina no estamos preparados para esto porque tenemos la obligación de pedir los pasaportes. Hay que repensar y reformular absolutamente todo", dice la propietaria del Hilton. Scalesciani coincide y agrega: "la implementación de la tecnología es clave. Basta de llenar papelitos con birome en recepción. Tenemos que brindarle una experiencia mejor a nuestro cliente". Además, la distancia entre las mesas en sus restaurantes y bares ya no será la misma y el ingenio será clave en el rediseño de las nuevas propuestas.

Si bien González recalca que es un momento difícil, asegura que las crisis también presentan oportunidades: "No puedo contestar hoy cómo nos vamos a reorganizar pero a pesar de todas mis preocupaciones tengo mucho entusiasmo por el día después, cuando se levante la cuarentena. Tengo varias ideas: quiero seguir creciendo en este negocio y tengo fe de que vamos a poder hacerlo. Va a ser distinto, tanto las reuniones de convenciones como las sociales pero sí creo que surgirán oportunidades". A la hora de mirar hacia el futuro, Scalesciani finaliza afirmando que "si logramos sobrevivir, confío que vamos a salir . Habrá contracción de la demanda, con recesión mundial en el corto plazo, pero en el mediano y largo no van a disminuir los viajes ".