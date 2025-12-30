El lugar de Nueva York que es el más competitivo para comprar una casa en EE.UU., según Redfin

El sector inmobiliario de Estados Unidos atraviesa una reconfiguración marcada por la búsqueda de viviendas accesibles en un contexto de tasas hipotecarias elevadas y escasez de oferta. Dentro de ese escenario, el oeste de Nueva York aparece como el principal foco de competencia entre compradores al superar a mercados históricamente más dinámicos.

Cómo se encuentra actualmente el mercado inmobiliario de EE.UU.

De acuerdo con un análisis de Redfin, los compradores de vivienda se enfrentan a un mercado muy inasequible, lo que les obliga a dirigirse hacia otros sectores para buscar buenos precios.

“Muchos eligen ciudades más económicas, donde su dinero rinde más. Pero otros siguen compitiendo en el segmento de lujo”, señaló Asad Khan, economista sénior de la inmobiliaria tecnológica.

Redfin identifica al oeste de Nueva York como la región con el mercado inmobiliario más competitivo de Estados Unidos Foto de Megan Bucknall en Unsplash

El oeste de Nueva York concentra varios de los mercados donde las viviendas se venden con mayor rapidez y, en muchos casos, por encima del precio de publicación.

El fenómeno no responde a un crecimiento explosivo de la construcción, sino a la combinación entre demanda sostenida y un inventario reducido que obliga a los compradores a tomar decisiones en plazos muy breves.

“La competencia y la asequibilidad están estrechamente relacionadas. Generalmente, cuando una baja, la otra sube”, explicó Khan. “A medida que aumente la oferta de viviendas y mejore el poder adquisitivo de los compradores, comenzaremos a acercarnos a cifras de ventas más ‘normales’”, agregó.

El oeste de Nueva York se ubica entre los lugares donde más rápido se vende una casa

Irondequoit, un suburbio ubicado en el área metropolitana de Rochester, encabeza el ranking nacional de mercados inmobiliarios más competitivos. Según los datos del informe de Redfin, las viviendas en esta localidad permanecen disponibles en promedio menos de nueve días antes de concretar una transacción.

Otro indicador que refleja la intensidad del mercado es el precio final de las operaciones. Las casas se venden por encima del valor inicial solicitado y logran alcanzar en promedio el 119,3% del importe de lista. Esta dinámica está directamente vinculada a la escasez de propiedades disponibles.

Localidades como Irondequoit y Tonawanda lideran la lista debido a sus precios accesibles, lo que provoca que las viviendas se vendan rápidamente y por encima del valor inicial Freepik

Por otro lado, Tonawanda Town y North Tonawanda, ambos suburbios de Búfalo, Nueva York, también figuran entre los diez mercados más competitivos del país norteamericano. En estas localidades, las viviendas suelen venderse en alrededor de 11 días.

En conjunto, estas ciudades de Nueva York concentran una parte significativa de la demanda nacional que busca alternativas más accesibles frente a los altos precios de las grandes áreas metropolitanas.

La oferta limitada como motor de la competencia en el mercado inmobiliario

Uno de los elementos centrales que explican la situación en el oeste de Nueva York es la baja incorporación de nuevas viviendas al mercado.

A diferencia de estados como Texas o Florida, donde la construcción residencial creció de manera sostenida, el estado de Nueva York mantiene niveles de edificación considerablemente más bajos.

En ciudades como Rochester o Búfalo, la cantidad de casas nuevas que se ofrecen es insuficiente para absorber la demanda existente, lo que intensifica la competencia por cada propiedad disponible.

Esto hace que los compradores deban presentar ofertas rápidamente y, en muchos casos, aceptar precios finales más altos que los inicialmente anunciados.

La escasez de nuevas construcciones en estados como Nueva York presiona los precios al alza, incluso en las regiones dónde el valor es más bajo que el promedio nacional Foto de Josephine Baran en Unsplash

¿Es más barato comprar una casa en el oeste de Nueva York que en las áreas metropolitanas de EE.UU.?

Durante años, el llamado “Rust Belt” o “Cinturón del Óxido” fue asociado con pérdida de población y actividad económica limitada.

Sin embargo, el contexto actual impulsó un cambio en esa percepción, especialmente en ciudades medianas donde los costos de vivienda siguen inferiores al promedio nacional.

Según Redfin, el aumento de las tasas hipotecarias desde 2022 llevó a muchos compradores a descartar mercados costeros de alto valor y a considerar regiones donde el presupuesto alcanza para una vivienda unifamiliar. El oeste de Nueva York se benefició de ese desplazamiento de la demanda.

Aunque la oferta es limitada, tanto Rochester como Búfalo registran precios medios de US$249.132 en Irondequoit, US$245.732 en North Tonawanda y de US$269.978 en Tonawanda.

El interés renovado no solo proviene de compradores locales, sino también de personas que se mudan desde otros estados en busca de estabilidad de precios y menor presión financiera.

El resultado fue un incremento sostenido de la competencia en zonas que hasta hace pocos años mostraban un mercado más equilibrado.

Redfin señaló que esta tendencia podría mantenerse durante 2026, con ciudades cercanas a los Grandes Lagos posicionándose entre las más activas del país norteamericano.

Las diez ciudades con el mercado inmobiliario más competitivo de EE.UU.

Irondequoit, suburbio de Rochester, Nueva York : con un precio medio de US$249.132, las casas se venden en un promedio de apenas 8,5 días.

: con un precio medio de US$249.132, las casas se venden en un promedio de apenas 8,5 días. Sunnyvale, Área de San José, California : con un precio medio de venta de US$2.671.373, las propiedades suelen estar fuera del mercado en 9,6 días.

: con un precio medio de venta de US$2.671.373, las propiedades suelen estar fuera del mercado en 9,6 días. Santa Clara, Área de San José, California : las viviendas, con una oferta promedio de US$1.988.297, se venden en aproximadamente 10,1 días.

: las viviendas, con una oferta promedio de US$1.988.297, se venden en aproximadamente 10,1 días. Tonawanda Town, suburbio de Buffalo, Nueva York : representando la fuerza del “Rust Belt”, las casas aquí se venden en 11,3 días a una cotización promedio de US$269.978.

: representando la fuerza del “Rust Belt”, las casas aquí se venden en 11,3 días a una cotización promedio de US$269.978. Mountain View, Área de San José, California : con un precio de US$2.654.896, las propiedades permanecen en el mercado 10,3 días promedio.

: con un precio de US$2.654.896, las propiedades permanecen en el mercado 10,3 días promedio. North Tonawanda, suburbio de Buffalo, Nueva York : las propiedades se venden a un valor de US$245.732 en un promedio de 11,5 días.

: las propiedades se venden a un valor de US$245.732 en un promedio de 11,5 días. Crestwood, Área de St. Louis, Misuri : es un punto focal de competencia en el Medio Oeste, con ventas que promedian los 9,8 días y valores cercanos a los US$340.845.

: es un punto focal de competencia en el Medio Oeste, con ventas que promedian los 9,8 días y valores cercanos a los US$340.845. Elizabethtown, Área de Lancaster, Pensilvania : el precio promedio de una propiedad es de US$343.385 y se mantiene en el mercado en un promedio de diez días.

: el precio promedio de una propiedad es de US$343.385 y se mantiene en el mercado en un promedio de diez días. Melrose, Área de Boston, Massachusetts : las propiedades, con un precio de US$1.003.400, se venden en un promedio de 13,9 días.

: las propiedades, con un precio de US$1.003.400, se venden en un promedio de 13,9 días. San Mateo, Área de San Francisco, California: las casas que se venden en 12,1 días a un precio medio de US$2.026.814.