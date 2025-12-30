Se vendió un terreno clave ubicado sobre la avenida Libertador

En la última semana del año, cuando el mercado suele bajar un cambio, se llevó a cabo una importante operación inmobiliaria. Raghsa, la mayor desarrolladora de oficinas del país, concretó la compra de terreno estratégico de Núñez, ubicado en Avenida del Libertador al 7000, detrás del futuro Parque de la Innovación y a metros del proyecto residencial Chateau Libertador.

La empresa de los Moisés Khafif desembolsó US$73 millones en la compra de un lote de 5800 m² con una capacidad constructiva estimada en 75.500 m², una escala que lo posiciona entre las joyas urbanas más codiciadas del corredor norte porteño. Con esta adquisición, la empresa gana terreno en el segmento de oficinas AAA y avanza en el desarrollo del polo corporativo de la avenida Libertador, uno de los que defiende los valores más altos de alquiler de oficinas del mercado.

“El Corredor Norte de la ciudad se consolida con el Parque de la Innovación proyectado como su futuro epicentro. Su conectividad estratégica, junto con una creciente oferta de transporte, servicios, comercios y gastronomía, ya está impulsando el desarrollo urbano del área y anticipa una sostenida valorización del entorno”, afirmó Mariano Vega, Gerente General de Raghsa.

El Parque de Innovación promete una circulación diaria de 30.000 personas con una actividad económica que rondará los US$1000 millones

Con más de 1.000.000 de metros cuadrados construidos, la desarrolladora fundada en 1968 por Khafif se destacó en el negocio residencial por la construcción de las torres Le Parc de Palermo, Puerto Madero y ahora en Punta del Este, pero su foco en Buenos Aires es netamente corporativo (oficinas top).

La compra no es un movimiento aislado, sino una pieza más en la estrategia de la empresa de desarrollar uno de los polos corporativos más grandes de la ciudad en el barrio de Núñez. Entre terminados y en construcción ya tiene más de 200.000 metros cuadrados de oficinas.

El antecedente inmediato fue en enero de 2024, cuando la compañía se quedó con el terreno donde funcionaba una estación de servicio Axion, frente al estadio de Obras y junto al McDonald’s de Libertador. El plan de la desarrolladora en el terreno donde estaba la estación de servicio es construir una nueva torre corporativa de oficinas premium destinada al mercado de renta para empresas de primera línea. Se trata de un edificio con 50.000 m² totales de construcción y aproximadamente 25.000 m² rentables, con plantas libres y flexibles, dotadas de tecnología de última generación, según informó la propia empresa en un comunicado.

El Centro Empresarial Núñez tiene 50.000 metros cuadrados y fue alquilado por J.P Morgan

Su primera apuesta en la zona fue en plena pandemia: la compañía inauguró el Centro Empresarial Libertador, el proyecto más ambicioso de la empresa hasta la fecha. Con una superficie de 100.000 m², esta imponente estructura, ubicada en la Avenida del Libertador al 7200, cuenta con 26 plantas libres que oscilan entre 1200 y 2900 m². Con un total de 60.000 m² rentables y un alquiler promedio de los US$32/m² al mes, se consagra como el edificio de oficinas AAA más grande del país.

Otra de las jugadas que hizo Raghsa en la zona fue cuando llevó a cabo la compra de un terreno atrás del Mc Donalds, en la misma manzana que ahora adquirió la tierra de la ex Axion, contigua al Centro Empresarial Libertador y en las inmediaciones de la antigua estación de servicio. En este terreno, previamente ocupado por canchas de fútbol, está en construcción el Centro Empresarial Núñez en Manuela Pedraza y Arribeños.

La torre de US$55 millones de inversión estará terminada entre 2026 y 2027, pero ya fue alquilada en su totalidad por JP Morgan. La operación se cerró en mayo de este año y fue la más importante de los últimos 20 años del mercado corporativo en el país. Una vez finalizadas las remodelaciones, la firma ocupará más de 20 pisos en el campus de Núñez.

“La operación fue un hito en el mercado local de oficinas no solo por su escala, sino también por el respaldo de una compañía internacional que, con esta decisión, envía una señal clara de confianza en la estabilidad y proyección del país”, afirmó Nicolás Cox, presidente de CBRE para Argentina y Chile, la compañía que cerró la transacción.

El Centro Empresarial Libertador, la torre que defiende los valores de alquiler de oficinas más altos del mercado

“El interés sostenido de compañías de primer nivel confirma que Núñez se ha transformado en el nuevo centro de la ciudad. Esta adquisición consolida nuestra visión de largo plazo: seguir desarrollando edificios emblemáticos, con estándares internacionales y amenities diferenciales, en los corredores que están definiendo el nuevo mapa corporativo de Buenos Aires”, reflexionó Mariano Vega, Gerente General de RAGHSA, y agregó que: “en los últimos años, se instalaron bancos, restaurantes, gimnasios, universidades, supermercados y complejos cinematográficos, aportándole más servicios y fáciles accesos para satisfacer las necesidades de la demanda que sigue en aumento. Estos desarrollos tienen un impacto positivo a nivel económico, social y medioambiental, ya que potencian la zona con nuevas oportunidades de crecimiento”.”.