Así es el hotel cinco estrellas donde se alojaron Lewis Hamilton y Kim Kardashian

El fin de semana privado que Lewis Hamilton y Kim Kardashian pasaron en la campiña inglesa puso el foco en uno de los hoteles más exclusivos del Reino Unido. La “cita secreta” del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 con la empresaria y socialité habría costado alrededor de US$150.000 por el fin de semana. Se trata de Estelle Manor, un hotel-club de lujo ubicado en Oxfordshire, a unos 95 kilómetros de Londres.

Inaugurado en 2024, Estelle Manor se convirtió rápidamente en uno de los alojamientos más solicitados por celebridades, influencers y deportistas. El hotel también funciona como club privado y mantiene una estricta política de privacidad: se les pide a los huéspedes que cubran las cámaras de sus teléfonos celulares a su llegada, lo que garantiza absoluta discreción.

Según la prensa británica, Hamilton y Kim disfrutaron al máximo de las instalaciones del resort entre el 31 de enero y el 1 de febrero, acompañados por tres guardaespaldas. El periódico The Sun informó que “tuvieron acceso a un lujoso spa antes de disfrutar de una cena en una habitación privada”. Una fuente añadió al tabloide: “Fue todo muy romántico. Aprovecharon todas las comodidades”.

Cómo es el lujoso hotel y sus precios

Ubicado en la región de los Cotswolds, Estelle Manor ocupa una finca histórica rodeada de 60 hectáreas de espacios verdes. Ofrece 108 alojamientos, incluyendo habitaciones, suites y cabañas, además de la opción de alquilar casas completas dentro de la propiedad. Estas residencias, con capacidad máxima para seis huéspedes, pueden costar hasta US$19.000 por noche e incluyen servicio de mayordomo, que se reserva por WhatsApp.

El hotel ofrece piscina climatizada abierta todo el año, bar junto a la piscina, salones con DJ, restaurantes y bares, así como un spa inspirado en las antiguas termas romanas. Las instalaciones también incluyen baño de vapor, salón de té, dos pistas de pádel, un gimnasio de última generación y rutas de senderismo. Animales de granja, como ovejas, ponis Shetland y gallinas, forman parte del bucólico entorno de la propiedad.

La sofisticada arquitectura también es destacable. Según el sitio web de Page Six, el club-hotel cuenta con una diseño clásico, con columnas esculpidas y detalles de mármol, realzados por la luz natural, además de un amplio salón de baño con cinco piscinas. Entre los servicios que ofrece se incluyen masajes terapéuticos y tratamientos exclusivos.

Para quienes no son socios, las tarifas diarias parten de unos US$800 en las habitaciones más pequeñas y pueden alcanzar aproximadamente US$3400 en suites. La membresía anual al club cuesta aproximadamente US$5000. El sitio web CheatsSheet informa que Estelle Manor cobra a sus socios US$200 solo por el uso de las instalaciones, y que Hamilton, según se informa, gastó alrededor de US$150.000 para obtener el uso exclusivo de las instalaciones durante su estancia con Kim.

Según The Sun, la pareja compartía una habitación en la parte principal del edificio. “Dos de los tres guardias de seguridad vigilaban la puerta de la habitación para asegurarse de que nadie los molestara”, declaró una fuente al periódico.

Estelle Manor también fue el escenario de la boda de la heredera de Apple, Eve Jobs, con el jinete olímpico británico Harry Charles

Frecuentada por nombres como Sophie Turner, Rebel Wilson y Kate Moss, Estelle Manor también fue el escenario de la boda de la heredera de Apple, Eve Jobs, con el jinete olímpico británico Harry Charles en julio de 2025.

Los huéspedes se desplazan por la propiedad en bicicletas rosas o vehículos eléctricos, y el lugar incluso cuenta con un helipuerto para llegadas aéreas.

Después de su fin de semana en Oxfordshire, Hamilton y Kim viajaron a Londres, donde se alojaron en el Hotel Rosewood, antes de dirigirse a París.