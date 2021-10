El grupo Alvear hará residencias en el hotel Plaza

Los cambios de hábitos impulsados por la irrupción del coronavirus alteró los planes de aquellos que tenían proyectos en carpeta. Tal es el caso del Grupo Alvear que replanteó los planes tenía para el hotel Plaza, el establecimiento ubicado frente a plaza San Martin e inaugurado en 1909 para ser usado en la exposición del Centenario de la Revolución de Mayo en 1910.

En 2013, el grupo empresario pagó US$280 millones por el cinco estrellas que se encuentra cerrado desde hace tres años. Al Plaza, lo forman dos edificios, el original que da a la plaza y otro construido en 1921, ambos protegidos por la Ley 4610 de patrimonio histórico. “Fue la primera vez en su historia que el Plaza Hotel cierra para realizar estos trabajos de remodelación. En otras ocasiones siguió funcionando, pero nosotros tenemos la experiencia de haber hecho las reformas del hotel Alvear sin cerrarlo al público y fue algo traumático”, describe Andrés Kalwill, director del grupo empresario que cerró la compra hace ocho años pero la decisión fue postergar los trabajos de remodelación hasta que se inauguró el Alvear Icon, otro de los hoteles del grupo, para que el personal del Plaza migre al Icon y trabaje mientras se ejecutan las obras de remodelación que demandarán entre US$40 y US$50 millones de inversión.

Uno de los emblemáticos salones del Hotel Plaza

El plan original era la puesta en valor de la fachada y la adecuación de sus 318 habitaciones: reducir los cuartos y agrandar los baños adaptados a la demanda actual: generar cuartos compartimentados en los que el bidet, el inodoro, la ducha y la bañera estén separados.

Sin embargo, hoy, pandemia por medio, el grupo analiza cómo redefinirá el proyecto. “Antes del Covid, proyectábamos un mix de hotel y oficinas pero los hábitos cambiaron y trabajamos en un proyecto que contempla el hotel por un lado y las residencias por el otro”, relata Kalwill. El ejecutivo detalla que las unidades tendrán entre 70 y 200 metros cuadrados y que quienes las habiten podrán disfrutar de todos los servicios del hotel. Además, habrá un sector destinado a oficinas pequeñas tipo studios “que no tendrán más de 40 metros cuadrados”. “Hay directivos de empresas que, por diversas razones, no van más a trabajar a las compañías y en vez de hacerlo desde sus casas, prefieren contar con una pequeña oficina para recibir a sus clientes”, ejemplificó. También se realizarán cocheras subterráneas que hoy el hotel no tiene.

Respecto a los precios de venta, Kalwill aclara que si bien es prematuro hablar de valores, estima que en pozo cada metro cuadrado de las residencias del Plaza no bajará de los US$5000.

Andrés Kalwill, el director del Grupo Alvear que lleva adelante la transformación del hotel

“El mercado inmobiliario tiene una demanda insatisfecha, esto no significa que haya gente saliendo a comprar pero el interés está. Por otro lado, el contexto actual de la Argentina desde hace tres años hace que no estén dadas las condiciones para que quien necesita una vivienda tenga acceso”, analiza Kalwill con la experiencia de haber construido el Alvear Icon, el hotel ubicado en Puerto Madero en el que se destinaron US$140 millones de inversión y en donde el 30 por ciento de su superficie fue destinada a residencias.

El grupo también construyó, el Alvear Tower, la torre más alta de sudamérica también ubicada en Puerto Madero en donde los pisos defienden valores de venta de US$8000 por metro cuadrado. “Aún quedan a la venta unidades de entre 90 y 500 metros que arrancan en los US$600.000″, detalla el ejecutivo.

Respecto al impacto de la ubicación del Plaza, en el área del microcentro porteño, Kalwill reconoce que es una zona “en crisis pero hay demanda”, se refiere al perfil de compradores que busca vivir en estas propiedades icónicas y únicas.