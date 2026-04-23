Buenas noticias en Nueva York: construirán cientos de viviendas para 2027 y los migrantes podrán aplicar

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció este miércoles el inicio de las obras del Westchester Crossing, un proyecto en Port Chester que transformará un sitio hospitalario abandonado en un complejo de casi 1000 residencias. La iniciativa, que forma parte de la agenda estatal de vivienda asequible, busca dar alivio a las poblaciones más vulnerables del estado, un grupo en el que podrían incluirse los migrantes que residan en el estado y cumplan los requisitos.

En qué consiste el proyecto Westchester Crossing de Hochul en Nueva York

Según informó la oficina de la gobernadora en un comunicado, Hochul encabezó la ceremonia de colocación de la primera piedra de Westchester Crossing, un desarrollo de uso mixto que promete entregar un total de 957 nuevas unidades de vivienda, de las cuales más de 100 tendrán la condición de asequibles.

La oficina de la gobernadora Kathy Hochul anunció el inicio del proyecto Westchester Crossing en Nueva York / Instagram @govkathyhochul Mike Groll

El proyecto contará con una inversión aproximada de 65 millones de dólares y su meta será completar las obras de infraestructura básica para 2027. De acuerdo con los detalles técnicos del anuncio, el estado destinará hasta US$10 millones a través del Fondo de Impulso del Mid-Hudson (Mid-Hudson Momentum Fund) para preparar el terreno, que está prácticamente inutilizado desde hace décadas.

El comunicado remarca que esta inversión inicial será para modernizar los servicios públicos esenciales, lo que incluye sistemas de agua, alcantarillado y drenaje; así como para la creación de nuevas vías internas y senderos peatonales que integrarán el próximo complejo de viviendas en Port Chester.

El proyecto en Nueva York promete viviendas asequibles y acceso para todos

Uno de los ejes del proyecto Westchester Crossing es la incorporación de 105 viviendas asequibles dentro del total de 957 unidades previstas.

es la incorporación de 105 viviendas asequibles dentro del total de 957 unidades previstas. Este tipo de desarrollos está dirigido a hogares de bajos ingresos que cumplan con ciertos requisitos, en los que pueden incluirse también ciertos migrantes.

en los que pueden incluirse también ciertos migrantes. Hochul destacó que esta iniciativa forma parte de la estrategia estatal para enfrentar la crisis habitacional en Nueva York.

Las obras incluirán un total de 957 nuevas viviendas, de las cuales 105 serán asequibles / Unsplash

La comisionada de Renovación de Viviendas y Comunidades (HCR, por sus siglas en inglés), RuthAnne Visnauskas, señaló que el desarrollo refleja la política de impulsar proyectos en comunidades que facilitan la construcción de vivienda.

Según datos oficiales, la agencia ha creado o preservado más de 4000 unidades asequibles en el condado de Westchester durante la actual administración.

La agenda “Let Them Build” y las metas a cumplir para 2027 en Nueva York

De acuerdo con el comunicado, la construcción del complejo se alinea con la agenda legislativa de la gobernadora denominada Let Them Build (permítanles construir), que busca agilizar los procesos de aprobación de infraestructura y reducir los costos de desarrollo mediante reformas a las revisiones ambientales y acciones ejecutivas.

El presupuesto ejecutivo para el año fiscal 2027 tiene como objetivo completar el plan quinquenal de propiedades del estado, que aspira a crear o preservar 100 mil viviendas asequibles en todo Nueva York.

El proyecto forma parte de la agenda "Let Them Build" de la gobernadora Hochul en Nueva York / Unsplash

Dentro de este gran plan, se contempla que 10.000 unidades cuenten con servicios de apoyo específicos para poblaciones vulnerables. Además, el presupuesto de 2027 contará con 250 millones de dólares adicionales en capital para acelerar la construcción de miles de nuevos hogares.