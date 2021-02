Fake news: Howard Johnson desmiente vender la franquicia de Rosario y anuncia nuevas aperturas

En las últimas horas una noticia generó revuelo en la ciudad de Rosario: en varios portales web de compraventa de inmuebles apareció a la venta el fondo de comercio del hotel Howard Johnson Rosario. Con un precio de US$3800 millones, el rumor de que la crisis generada por la pandemia había llegado incluso a las grandes firmas comenzó a expandirse. Sin embargo, sus dueños lo desmintieron y al poco tiempo las publicaciones en la web aparecieron dadas de baja.

“El hotel fue tasado hace un par de año por una inmobiliaria que trajo a un candidato que quería comprarlo, pero no es que el hotel esté a la venta. El aviso que apareció dando vueltas es viejo. ¿Fue un año difícil? Sí, por supuesto. Pero no se tomó una decisión de venta por la pandemia, el hotel es muy solvente y no tiene deudas”, le explicó Damian Auzunbud a LA NACION, gerente general del Hotel Howard Johnson Rosario.

Ubicado en la calle Italia 1100, pleno microcentro rosarino, en el aviso de la Inmobiliaria Llauró Propiedades se describió al hotel con 2500 metros cuadrados, 51 habitaciones, 12 cocheras, un desayunador y una recepción. Pero esa información también es errónea. Durante la cuarentena, sacándole provecho a la nula actividad, se realizaron en el lugar algunas reformas y expansiones. Actualmente, con la apertura del turismo, el hotel rosarino se encuentra abierto al público aunque con una capacidad máxima del 50% de sus plazas, por la normativa vigente en relación al Covid-19.

A pesar de no haber salido a la venta, desde el hotel admitieron que “escucharían las propuestas” que pudieran llegar a surgir en un futuro. En los últimos tres años han recibido dos ofertas diferentes de interesados que buscaban invertir en el mercado inmobiliario hotelero -ambas de ellas antes de la pandemia-, pero sus dueños decidieron declinarlas.

Plan de expansión

“Ya nos ha pasado en otras oportunidades: se informa algo que es totalmente al revés”, expresó al respecto Alberto Albamonte, presidente de Howard Johnson Argentina. En ese sentido, y a pesar de la crisis hotelera, la compañía redobló sus apuestas y le adelantó a este diario que tiene planificado cinco nuevas inauguraciones para el corto plazo: tres Day Inn y dos Howard Johnson. En diálogo continuo con el Ministro de Turismo y Transporte de Nación, Matías Lammens, la firma está a la espera de que se apruebe el protocolo de inauguración para así llevar a cabo los eventos.

Los destinos elegidos son Villa Devoto, La Plata, Dolores, Zárate y Resistencia, y los hoteles contarán con más de 120 habitaciones. De ellos, el edificio de La Plata ya está en una fase de preapertura y recibe huéspedes con “tarifas especiales”. Además, para mediados de 2021 se espera que se terminen de construir tres hoteles más. “Estamos hablando de inaugurar ocho hoteles nuevos para este año, por eso me sorprende la noticia de venta que se difundió”, cerró Albamonte.