Nadie lo sabe: hay un misterioso departamento en lo alto de la Torre Eiffel

Durante más de un siglo, la existencia de un departamento privado en lo alto de la Torre Eiffel permaneció oculta al público, desafiando la lógica de una ciudad donde los metros cuadrados son escasos y muy apreciados.

A más de 300 metros sobre las calles de París, el espacio ofrece una vista panorámica única de la capital francesa y revela una faceta poco conocida del ingeniero que diseñó el monumento.

El apartamento ofrece una vista panorámica única de la capital francesa Astrid DI CROLLALANZA - Gamma-Rapho

Gustave Eiffel diseñó la planta superior de la torre, inaugurada como pieza central de la Exposición Universal de 1889, para albergar una oficina privada de aproximadamente 100 metros cuadrados. El espacio incluía baño, cocina y muebles a medida, del escultor y ebanista Jean Lachaise, pero no incluía dormitorio, lo que indica que el ingeniero no pernoctó allí.

Gustave Eiffel diseñó la planta superior de la torre, para albergar una oficina privada de aproximadamente 100 m2 Astrid DI CROLLALANZA - Gamma-Rapho

El espacio se utilizaba principalmente para observaciones meteorológicas y experimentos sobre la resistencia del aire, además de servir como sala de recepción para periodistas y figuras influyentes de la época. A pesar de las generosas ofertas de la élite parisina interesada en alquilar la propiedad, Eiffel las rechazó todas, preservando así la privacidad del lugar.

De la Exposición Universal al símbolo de París

La construcción de la Torre Eiffel comenzó en enero de 1887 y finalizó en marzo de 1889, tras ganar un concurso que reunió más de cien propuestas, entre ellas, ideas tan inusuales como una guillotina monumental. Con un peso de 10.100 toneladas, se convirtió en la estructura más alta jamás erigida por la humanidad en su momento.

La construcción de la Torre Eiffel comenzó en enero de 1887 y finalizó en marzo de 1889 API - Gamma-Rapho

Desde un principio, la torre se concibió como una atracción pública, con la planta superior abierta al público. Actualmente, casi siete millones de personas suben sus 1665 escalones cada año, atraídas por la privilegiada vista de la ciudad y el simbolismo histórico del monumento.

Actualmente, casi siete millones de personas suben sus 1665 escalones cada año, atraídas por la privilegiada vista de la ciudad Science & Society Picture Librar - SSPL

La oficina de Eiffel, sin embargo, mantuvo un carácter reservado y se convirtió en punto de encuentro de figuras ilustres. En septiembre de 1889, el inventor estadounidense Thomas Edison visitó las instalaciones y le regaló al ingeniero uno de sus fonógrafos patentados, precursor del gramófono, capaz de grabar sonidos en cilindros de cera.

La oficina de Eiffel mantuvo un carácter reservado y se convirtió en punto de encuentro de figuras ilustres Astrid DI CROLLALANZA - Gamma-Rapho

La visita quedó registrada en el “Libro de Oro” del departamento. Edison escribió una dedicatoria en la que elogiaba a Eiffel como “el valiente constructor de un ejemplo tan gigantesco y original de ingeniería moderna”. El libro también incluye las firmas de miembros de las familias reales europeas, la actriz Sarah Bernhardt, el artista Paul Gauguin y el empresario Buffalo Bill.

Actualmente, el espacio alberga instalaciones técnicas, aunque se ha recreado una pequeña zona con fines históricos

Tras la muerte de Gustave Eiffel en 1923, la oficina permaneció vacía hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó a utilizarse como almacén para los equipos relacionados con las antenas de televisión y telecomunicaciones instaladas en lo alto de la torre. Actualmente, el espacio alberga instalaciones técnicas, aunque se ha recreado una pequeña zona con fines históricos.

El interior no está abierto al público, pero los visitantes pueden observar figuras de cera que representan a Eiffel y Edison a través de las ventanas. Los códigos QR repartidos por la torre ofrecen experiencias inmersivas, como un recorrido virtual de 360 ​​grados por el apartamento y una recreación del encuentro entre el ingeniero y el inventor. Sin embargo, quienes sueñan con vivir en París tendrán que buscar en otro lugar: el apartamento más exclusivo de la ciudad permanece, definitivamente, fuera del mercado.