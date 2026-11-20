En las redes sociales, Javier Milei y Elon Musk llegaron hasta la cima del Obelisco a bordo de un Tesla, así es el video hecho con inteligencia artificial que publicó el presidente de la Nación este viernes por la mañana anunciando la llegada de la automotriz al país. En la vida real, el desembarco de la compañía ya tiene cuatro ubicaciones definidas: dos centros comerciales, un local a la calle en Belgrano y un parque industrial en el norte del Gran Buenos Aires.

La compañía estadounidense, que comenzó a comercializar en el mercado argentino sus primeros dos modelos de vehículos eléctricos, avanzó con la búsqueda de los inmuebles desde los que organizará sus operaciones comerciales y de posventa. Entre los que se encuentran cuatro ubicaciones comerciales y un centro de de entrega de autos, donde se realizará el servicio de posventa y sus oficinas corporativas.

El video hecho con IA que subió Javier Milei a sus redes sociales

Cómo será el espacio donde Tesla entregará sus autos

Munro Center, un complejo empresarial ubicado en el partido de Vicente López, a pocos minutos de la Ciudad de Buenos Aires, se trata de un parque industrial de más de 75.000 m² perteneciente a Grupo Zönna, una empresa argentina con más de 30 años de trayectoria en el sector inmobiliario industrial y logístico. Allí, Tesla alquiló una nave de aproximadamente 3700 m², que será adaptada para responder a las necesidades de la automotriz.

A diferencia de las marcas tradicionales, Tesla tiene un modelo de comercialización que se apoya principalmente en la venta online: los clientes pueden configurar y comprar sus vehículos a través de una plataforma digital, mientras que los espacios físicos están destinados a realizar pruebas de manejo, entregar las unidades y los servicios de mantenimiento.

“Buscaban un parque industrial que tuviera determinadas características: que un camión mosquito pudiera venir desde Zárate por un acceso de alto tránsito y llegar directamente, pero que al mismo tiempo estuviera cerca de Capital y fuera accesible para un cliente de Tesla”, explica a LA NACION Sebastián Trassens, gerente general de Grupo Zönna. “Este fue el parque que reunió todos los requisitos que buscaban”, resume el ejecutivo.

El lugar se encuentra en Munro, en la zona norte del Gran Buenos Aires

Según detalló Trassens, la nave industrial estará dividida en dos grandes sectores: uno destinado a la entrega de vehículos 0 km y otro al servicio técnico y de posventa.

Sin embargo, adaptar una nave industrial para una automotriz de vehículos eléctricos implica una serie de exigencias técnicas. “En lo que respecta a la nave, nos pidieron potencia eléctrica, determinada altura, certificaciones vinculadas con la prevención de incendios, habilitaciones y accesos para vehículos de tránsito pesado”, detalla el ejecutivo.

La nave industrial de Tesla estará dividida en dos grandes sectores

En este sentido, la automotriz instalará sus propios cargadores, para lo cual será necesario desarrollar un tendido de media tensión y una sala de transformadores específica.

Pero, la compañía de Elon Musk no solo contará con una nave logística, sino que también tendrá en el mismo sitio sus oficinas corporativas. Por esto es por lo que desde Grupo Zönna explican que sus desarrollos responden a un modelo que prefieren denominar “parques empresariales”, ya que combinan depósitos y naves industriales con oficinas de categoría triple A, espacios de servicios e infraestructura tecnológica.

Así es una de las oficinas que hay en el parque industrial, similar a la que usaría Tesla

En el caso de Tesla, la posibilidad de reunir distintas actividades en un mismo predio fue uno de los elementos que permitió concretar el acuerdo. Pero también hubo otra condición: que las instalaciones respondieran a las exigencias estéticas, arquitectónicas y tecnológicas de una compañía internacional.

“Sumar a Tesla a nuestra cartera de clientes es muy importante para nosotros. Detrás de este acuerdo hubo mucho trabajo para entender y adaptar los espacios a las necesidades de una empresa de primer nivel internacional”, señala Trassens y aclara que en conjunto, el grupo administra más de 300.000 m² de infraestructura industrial, logística y empresarial, con una cartera de más de 100 compañías de distintos sectores, entre ellas Mercado Libre, Siemens, Hunter Douglas, Saphirus, Equus y Jazmín Chebar.

“Encontrar el espacio no era solo cuestión de ubicación y escala. Además de la infraestructura premium que requiere Tesla, la potencia eléctrica fue fundamental, porque sus vehículos son eléctricos, y muchos predios nuevos no tenían esa potencia instalada. En Munro encontramos un predio que reunía todo lo que necesita un centro de servicio y entrega”, explica Santiago Diz, broker senior de CBRE Argentina, la firma que participó de la selección de las propiedades y de las negociaciones para concretar los acuerdos.

Así es el parque industrial en el que se encontrará Tesla

Dónde estarán los primeros locales de Tesla en la Argentina

Los primeros puntos de contacto con los consumidores estarán en dos de los centros comerciales más conocidos de Buenos Aires: Unicenter, ubicado en Martínez, será una de las primeras vidrieras de la marca, con vehículos en exhibición y la posibilidad de realizar pruebas de manejo.

El segundo espacio estará en Alcorta Shopping, uno de los centros comerciales de IRSA, en Palermo Chico, donde la apertura está prevista para el lunes 23 de noviembre. Al igual que en Unicenter, se tratará de un local temporal, conocido comercialmente como pop-up, que permitirá a los visitantes conocer los autos antes de decidir una compra.

En ambos establecimientos está previsto que los visitantes puedan conocer los vehículos y realizar pruebas de manejo (test drives), una modalidad que le permitirá a la automotriz acercar su propuesta comercial al público antes de la apertura de su local permanente.

“Para una marca que llega a un mercado nuevo, cada espacio es su primer contacto con el cliente. El desafío fue encontrar ubicaciones con la visibilidad, el flujo de público y la calidad que Tesla necesita, y que además se complementen: shoppings para el primer contacto y las pruebas de manejo, y un local a la calle para el showroom”, explica Mar Sauthier, broker de CBRE Argentina.

Sin embargo, el proyecto más importante en términos de presencia comercial permanente estará en Belgrano. Allí, Tesla cerró un acuerdo para instalar su primer showroom a la calle en Vía Viva, el desarrollo comercial ubicado bajo las vías del ferrocarril Mitre, en el corredor de avenida del Libertador.

Vía Viva, el proyecto del bajo Viaducto Mitre donde funcionará uno de los locales de la ciudad

A diferencia de los espacios temporales de los shoppings, este local estará pensado como una sede estable de exhibición y atención comercial. Según las previsiones actuales, su apertura se concretaría entre marzo y abril de 2027.

Los primeros modelos que llegaron a la Argentina

La automotriz presentó de manera oficial los dos vehículos con los que comenzará a competir en el mercado argentino: el Model 3 y el Model Y, ambos 100% eléctricos.

El Model 3, un sedán que se ofrece en tres versiones, cuesta entre US$41.590 y US$54.590 (de $64.859.605 a $85.133.105). El Model Y, un SUV con dos variantes, va de US$44.590 a US$50.590 (de $69.538.105 a $78.895.105).

Tesla Model 3, uno de los modelos que traerá en la Argentina

Estos son los precios de compra finales para particulares e incluyen IVA, US$350 de destino y documentación y US$250 de reserva no reembolsable, que se paga al hacer el pedido. Cabe aclarar que los importes en pesos son orientativos y la automotriz los calcula con el tipo de cambio vendedor divisa del Banco Nación al cierre del día hábil anterior.

Para las cinco versiones, el sitio indica entregas estimadas entre marzo y abril de 2027 y cuenta con compra al contado o financiación en pesos a través del Banco Santander. Además, en la web oficial figuran tanto los precios finales de compra como el valor de lista, que es menor porque no incluye la carga impositiva.

Así, mientras Tesla comienza a comercializar sus primeros vehículos en el país, también empieza a tomar forma la infraestructura que necesitará para operar.