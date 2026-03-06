Una antigua prisión se convirtió en un hotel cinco estrellas con tarifas desde US$350 por noche

Pasar tiempo entre rejas suele evocar miedo y castigo. Sin embargo, en Melbourne, esta imagen se ha redefinido. Una de las prisiones más infames de Australia se ha transformado en un hotel de cinco estrellas que combina lujo, historia y experiencias de bienestar en un entorno marcado por más de un siglo de encarcelamiento.

El Interlude se construyó en el sitio de la antigua División B de la Prisión de su Majestad de Pentridge, un complejo que funcionó como unidad penitenciaria entre 1851 y 1997. El sitio albergó a algunos de los criminales más famosos del país, entre ellos Ronald Joseph Ryan, el último hombre ahorcado en Australia, y Mark “Chopper” Read, un criminal convicto que luego se convirtió en escritor.

Hoy, los antiguos pasillos por donde circulaban los presos dan acceso a 19 suites de lujo, creadas mediante la unión de cuatro o cinco celdas abiertas en los gruesos muros de piedra azul. Las habitaciones conservan techos abovedados y paredes de piedra, pero cuentan con acabados contemporáneos, un minibar con productos locales seleccionados y artículos de cuidado personal de la marca australiana Hunter Lab. Las tarifas diarias parten de AU$449, aproximadamente US$350.

En el corazón del hotel se encuentra una piscina subterránea de alta gama, cuya construcción duró aproximadamente tres meses y se planificó para minimizar el impacto en la estructura histórica.

El Interlude también cuenta con restaurante, vinoteca y servicio de habitaciones, así como un “Jardín de la Reflexión”, un espacio dedicado a la memoria del lugar y a la historia del barrio de Pentridge.

El antiguo complejo penitenciario, antes conocido como “The Bluestone College” y “College of Knowledge”, fue el más grande construido en el estado de Victoria en el siglo XIX.

Ubicado a unos ocho kilómetros al norte del centro de Melbourne, en la zona que hoy se conoce como Coburg, Pentridge fue clausurado oficialmente tras la decisión del gobierno de privatizar el sistema penitenciario, con el traslado de reclusos a otras unidades, como la prisión de Barwon.

En 1999, el gobierno victoriano vendió el terreno a inversores inmobiliarios independientes. La conversión en hotel se completó en 2023, cuando el Interlude abrió sus puertas con el objetivo de ser “el primer refugio urbano de bienestar del mundo ubicado en una antigua prisión”.