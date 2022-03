¿Una excusa para viajar a Groenlandia? Conocer el restaurante con estrellas Michelin más remoto del mundo

Ir a un destino paradisíaco es el sueño de muchos. La playa, la brisa y el mar pueden ser el viaje ideal para la mayoría de los turistas, pero no para todos. Para los amantes de la aventura, ir a un lugar recóndito en medio de la nada es la propuesta perfecta que ofrece el restaurante de lujo Koks. Por años, este negocio se ubicó en Leynar, un pueblo pequeño de Dinamarca, pero durante 2022 y 2023 cerrará esas puertas para abrir nuevas en un hotel de lujo, en Groenlandia.

En medio de las montañas, este lugar con dos estrellas Michelin empezará a funcionar en junio en alianza con el Hotel Ilimanaq y aunque su ubicación anterior ya era remota, esta parece serlo aún más.

Con menos de 60 habitantes, este pequeño pueblo es de difícil acceso, pues para llegar es necesario estar en Ilulissat y desde allí subir a un barco durante media hora hasta el destino.

Cambio de planes

Según Johannes Jensen, dueño del restaurante, el plan inicial era mudar el local a Streymoy, ubicado en el mar de Noruega. Sin embargo, este ha tenido retrasos en sus permisos de construcción.

Como no le dejaban permanecer por más tiempo en su anterior locación, no tuvo más remedio que abandonarla y reubicarse en Groenlandia. “Estamos bastante seguros de que volveremos a las Islas Feroe, y nuestro viaje ahora nos convertirá en un equipo mejor, más fuerte y más interesante”, dijo el chef del restaurante Poul Andrias Ziska para ‘Travel and Leisure’.

De acuerdo con ‘National Geographic Viajes’, “la cabaña en la que se ubica el restaurante fue antaño la residencia del gerente colonial de la localidad, construida en 1740. Esta casa, una de las más antiguas de toda Groenlandia que aún sigue en pie, fue levantada por el misionero y comerciante Paul Edge”.

El restaurante de lujo Koks, es un espacio pensado para pocos comensales Instagram @koks_restaurant

Precios

Los 30 comensales por noche que pueden acceder a la experiencia podrán disfrutar de un menú de degustación con ingredientes nórdicos y groenlandeses por una suma de 2.100 coronas danesas, equivalentes a $33.780. Además, es posible acompañar la comida con un maridaje de vinos con un costo de $25.492 o un maridaje de jugos por $12.776.

Quienes lo visiten pueden pasar por el laboratorio de fermentación del chef, en el cual se utiliza el ‘ræst’, un método de fermentación y conservación de alimentos que él ha logrado dominar. A través de este, trabaja todo tipo de productos creando nuevas experiencias y sabores. “El creativo menú utiliza algas cultivadas de forma sostenible, verduras orgánicas, mariscos capturados localmente de las Islas Feroe criados en libertad, con énfasis en las técnicas tradicionales”, asegura la ‘Guía Michelin’.

Hospedaje

Al ser una experiencia para tan pocas personas, las reservas deben hacerse con anticipación, pues la administración del lugar no garantiza un espacio si usted no se hospeda en el hotel del restaurante. El Hotel Ilimanaq ofrece bungalows con vista al mar instalados para los comensales. Estas habitaciones poco convencionales funcionan a partir de energía solar.

“Los huéspedes que se alojen en uno de los bungalows del Ilimanaq Lodge recibirán el desayuno incluido. El menú de degustación de KOKS, el almuerzo de la casa o el almuerzo para llevar se pueden comprar como extra. Solo es posible pasar una noche en Ilimanaq Lodge”, informa la página del restaurante.

Además, de acuerdo con el sitio web ‘World of Greenland’, pretenden ser un negocio autosostenible, por lo que las sobras de comida se donan a los perros en las prisiones locales y los souvenirs son producidos por personal local en la recepción.

Actividades

Partiendo del hotel, se podrán realizar diferentes excursiones que lo lleven a conocer el país nórdico. Con una duración de siete horas, es posible navegar en un bote abierto al glaciar Ilimanaq Itilliup Ilua, una zona de pesca muy antigua. Allí podrá apreciar el imponente hielo, almorzar e ir a Inland Ice en Dinamarca. Este tour tiene un valor de $37.252. También podrá caminar por Ilimanaq en una visita guiada, en la cual aprenderá de la historia de Groenlandia.

“Entre otras cosas, experimentará el puerto, la tienda, los perros, la escuela, la iglesia y la fábrica de pescado cerrada, y por supuesto, existe la oportunidad de hacer preguntas al guía experto en el camino”, informan en la página. Su costo es de $4011. Si lo que desea es pescar, por $7880 podrá navegar por la bahía de Disko y experimentar una de las actividades que aporta más a la economía de ese país. Acorde con la página, solo se pesca lo suficiente para alimentar a los perros o para usar en las preparaciones para no fomentar el desperdicio.