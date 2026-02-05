ARBA informó el calendario 2026 de los impuestos inmobiliarios

Hace un mes que comenzó el año y los bonaerenses comienzan a consultar el calendario oficial de ARBA para no perder los beneficios por pago en término.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) definió el calendario de vencimientos para los impuestos patrimoniales correspondientes al ejercicio fiscal 2026.

¿Qué impuesto se paga?

El impuesto inmobiliario está dividido en distintas categorías:

Edificado (propiedades construidas)

(propiedades construidas) Baldío (terrenos sin construcciones)

(terrenos sin construcciones) Rural

Complementario (para quienes tienen más de un inmueble en la provincia)

El inmobiliario edificado se abona en cinco cuotas, las demás categorías se pagan en cuatro pagos.

¿Qué es el impuesto inmobiliario complementario?

Este tributo se suma cuando una persona posee más de una propiedad. Según explica ARBA, se calcula como la diferencia entre lo que se pagaría por cada inmueble por separado y lo que se tributa al aplicar la escala y alícuota sobre el total de las valuaciones fiscales combinadas. En la práctica, esto siempre genera un monto adicional a pagar.

El impuesto inmobiliario está dividido en: edificado, baldío, complementario, rural

Las fechas de vencimiento del impuesto inmobiliario

Cuota 1

Edificado: 19 de febrero

Baldío: 19 de febrero

Rural: 17 de marzo

Complementario: 17 de marzo

Cuota 2

Edificado: 14 de abril

Baldío: 14 de abril

Rural: 11 de junio

Complementario: 11 de junio

Cuota 3

Edificado: 16 de junio

Baldío: 16 de junio

Rural: 8 de septiembre

Complementario: 8 de septiembre

Cuota 4

Edificado: 6 de agosto

Baldío: 6 de agosto

Rural: 5 de noviembre

Complementario: 5 de noviembre

Cuota 5

Edificado: 13 de octubre

¿Cómo pagar el impuesto inmobiliario?

Los pagos se pueden realizar de forma digital ingresando al sitio oficial de ARBA con la Clave de Identificación Tributaria (CIT). Además, existen varias alternativas habilitadas:

A través de la web: www.arba.gov.ar con las tarjetas Visa, Mastercard, Cabal o American Express (tarjetas de crédito)

www.arba.gov.ar con las tarjetas Visa, Mastercard, Cabal o American Express (tarjetas de crédito) Home Banking o Cuenta DNI

Débito automático: a través de cuenta bancaria de débito o tarjeta de crédito

a través de cuenta bancaria de débito o tarjeta de crédito Cajero Automático : Red Link, Red Banelco

: Red Link, Red Banelco En efectivo : en sucursales de Provincia Net, Banco Provincia, Banco Nación (fuera de la provincia) o Banco Ciudad (solo para clientes)

: en sucursales de Provincia Net, Banco Provincia, Banco Nación (fuera de la provincia) o Banco Ciudad (solo para clientes) Cheque: debe confeccionarse a nombre de la “Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires ARBA- No a la orden” y consignar el monto exacto. Los bancos habilitados son el Provincia, Nación y Ciudad (este último es solo para clientes).

Cómo acceder a un descuento

A su vez, ARBA otorga descuentos a los contribuyentes que se encuentran al día con los pagos. Los requisitos son:

No tener deuda exigible sobre el objeto que recibe el beneficio.

Estar al día con las cuotas de 2026.

Abonar la cuota antes del vencimiento.

Los que cumplen los requisitos tienen 15% de descuento en el pago anual, o 10% de descuento en el pago por cuota. Sin embargo, estos beneficios no son acumulables.

Cómo se pagan las deudas

Para quienes aún no pagaron alguna cuota anterior, es importante recordar que ARBA permite consultar deudas y realizar pagos atrasados desde su sitio web oficial, aunque en esos casos no se accede a los descuentos.