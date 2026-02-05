ARBA informó los vencimientos para el pago de patentes en la provincia de Buenos Aires

Luego de la polémica en la Ciudad de Buenos Aires por la suba del más del 100% en los valores de las patentes, que obligó al Gobierno porteño a reconocer el error y dar marcha atrás estableciendo que los aumentos no podrán superar a la inflación, la provincia de Buenos Aires comunicó sus plazos de vencimiento para pagar las patentes y el esquema con el que calculará el impuesto a los automotores.

La norma define las alícuotas, escalas y criterios de aplicación, introduciendo precisiones clave para las pickups y vehículos de trabajo, como también fija el calendario oficial de vencimientos, tanto para quienes eligen pagar en cuotas como para quienes optan por el pago anual.

El monto final de la patente dependerá de una combinación de factores: tipo de vehículo, valuación fiscal, año/modelo y uso declarado, con diferencias significativas entre los automóviles de uso particular y aquellos destinados a actividades económicas.

Cuándo pagar la patente en 2026: el calendario completo de vencimientos

El impuesto se puede pagar de dos maneras: en un solo pago anual o en hasta diez cuotas mensuales (esta cantidad de plazos se implementa por primera vez este año). El primer vencimiento es el más importante, ya que el 10 de marzo vence tanto la cuota 1 como el pago anual. El resto del cronograma se organiza bajo la siguiente manera:

Cuota 1 y pago anual : 10 de marzo

: 10 de marzo Cuota 2 : 9 de abril

: 9 de abril Cuota 3 : 7 de mayo

: 7 de mayo Cuota 4 : 9 de junio

: 9 de junio Cuota 5 : 8 de julio

: 8 de julio Cuota 6 : 11 de agosto

: 11 de agosto Cuota 7 : 10 de septiembre

: 10 de septiembre Cuota 8 : 9 de octubre

: 9 de octubre Cuota 9 : 10 de noviembre

: 10 de noviembre Cuota 10: 10 de diciembre

Cómo se calcula la patente en provincia de Buenos Aires

Para los autos que están patentados desde 2016 hasta 2026 (Provincia solo cobra durante diez años, luego pasa a los municipios), la ley mantiene un esquema progresivo basado en la valuación fiscal asignada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).

El impuesto no se calcula con una tasa única, sino mediante una escala por tramos, que combina una cuota fija y una alícuota aplicada únicamente sobre el excedente del valor mínimo de cada tramo.

De este modo, a mayor valuación fiscal, mayor es el porcentaje marginal que se paga, aunque siempre aplicado solo sobre la porción que supera el límite inferior del tramo correspondiente. Según la ley impositiva 2026 se redujeron los tramos para este año (de 15 a 5), quedando de la siguiente manera:

Hasta $14.100.000: se paga el 1% del valor fiscal.

se paga el 1% del valor fiscal. De $14.100.000 a $18.700.000: $141.000 más el 2% sobre el excedente.

$141.000 más el 2% sobre el excedente. De $18.700.000 a $26.100.000: $233.000 más el 3% sobre el excedente.

$233.000 más el 3% sobre el excedente. De $26.100.000 a $53.900.000: $455.000 más el 4% sobre el excedente.

$455.000 más el 4% sobre el excedente. Más de $53.900.000: $1.567.000 más el 4,5% sobre el excedente.

Qué significa el “excedente” y por qué no se aplica la alícuota sobre todo el valor del auto

El concepto de “excedente” es central para entender cómo se calcula la patente cuando se utiliza una escala progresiva. En este sistema, el porcentaje de cada tramo no se aplica sobre el valor total del vehículo, sino únicamente sobre la parte que supera el límite mínimo de ese tramo.

Por ejemplo, un auto con una valuación fiscal de $16.000.000 queda comprendido en el tramo que va de $14.100.000 a $18.700.000, cuya fórmula es: $141.000 más el 2% sobre el excedente.

En este caso, el excedente es la diferencia entre el valor del auto y el piso del tramo: $16.000.000 menos los $14.100.000 da un excedente de $1.900.000. Sobre ese monto —y no sobre el total del vehículo— se aplica la alícuota del 2%, lo que arroja $38.000. Sumados a la cuota fija de $141.000, el impuesto anual final es de $179.000.

La clave es que la cuota fija ya incluye el impuesto correspondiente a los tramos anteriores, es decir, lo que se pagaría si el auto valiera exactamente $14.100.000. Por eso, el porcentaje solo se calcula sobre el excedente y no se vuelve a gravar todo el valor desde cero.

Pickups y utilitarios: diferentes pagos según su uso

Otro de los aspectos centrales está en el tratamiento de las pickups, camionetas, jeeps, furgones y camiones livianos, que no tributan automáticamente como vehículos de trabajo. Estos vehículos pagan la patente como un auto particular, es decir, según la escala progresiva, salvo que se acredite fehacientemente su uso en una actividad económica.

Los vehículos afectados a actividades económicas o "de trabajo", cuentan con una alícuota plana del 1,5% sobre la valuación fiscal

Si ese es el caso, la ley establece una alícuota plana del 1,5% sobre la valuación fiscal para los vehículos afectados a actividades económicas, siempre que se cumplan determinadas condiciones:

Que el uso laboral esté debidamente acreditado.

Que el vehículo esté vinculado a una actividad registrada en Ingresos Brutos.

Que se encuentre acreditado el pago del Impuesto de Sellos, cuando corresponda.

Si alguno de estos requisitos no se cumple, el vehículo vuelve automáticamente a tributar según la escala general, como si fuera de uso particular. En ese sentido, la norma introduce una cláusula de resguardo.

Si el vehículo destinado a una actividad económica tributara en la escala progresiva menos de 1,5%, pagará el importe más bajo. De esa manera, argumentan, se evita que el régimen laboral termine siendo más oneroso.

Las verificaciones que hace ARBA en relación a si la unidad cumple o no con estos requisitos se realizan antes de la emisión de la primera cuota del año.

Qué pasa con los autos más viejos

Durante 2026, los vehículos de 2006 a 2015 continúan pagando patente, pero el impuesto pasa a ser recaudado por los municipios y no directamente por la provincia.

El dato clave es que no cambia la forma de cálculo: se utiliza la misma escala y criterios, lo único que se modifica es el organismo que percibe el tributo. Pasados los diez años desde que el impuesto es cobrado por el municipio, se deja de pagar la patente, es decir, a los veinte años de antigüedad.

Los vehículos de 1990 a 2015 continúan pagando patente pero el impuesto pasa a ser recaudado por los municipios



