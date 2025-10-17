El Gobierno sigue rematando terrenos: se subasta un codiciado lote en Palermo y otro en Caballito

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) continúa con su política de venta de terrenos del Estado. Esta vez, pondrá bajo el martillo un valioso terreno en Palermo, uno de los barrios más cotizados de la ciudad de Buenos Aires, a metros de Juan B. Justo y del outlet Distrito Arcos.

La subasta pública, organizada por Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A. (sociedad inmobiliaria cuyos accionistas son ANSES y la AABE), se realizará el 6 de noviembre de 2025 a las 10 de la mañana a través del portal de subastas electrónicas. El lote principal, denominado manzana 97C, incluye cuatro parcelas ubicadas entre María Teresa, Costa Rica, Godoy Cruz y la futura continuación de Atacalco, con un valor base de US$8.750.421.

El terreno forma parte del predio de las antiguas playas ferroviarias del San Martín, un área que en los últimos años se transformó en un corredor de desarrollos de alta gama, con proyectos residenciales y de oficinas que cambiaron por completo la fisonomía del barrio.

Los lotes forman parte de las antiguas playas ferroviarias del San Martín

Son cuatro parcelas apto desarrollo inmobiliario

La AABE continúa vendiendo tierras

Hace apenas unos días, el empresario Eduardo Costantini, fundador de Consultatio, adquirió por US$127 millones el terreno donde actualmente funciona el Portal Palermo con un Jumbo y Easy, uno de los lotes más grandes y codiciados del Estado nacional en la ciudad.

En este caso, el inmueble se venderá en bloque y desocupado, pero con deudas impagas de ABL que deberán ser absorbidas por el comprador. Según consta en el Boletín Oficial, las cuatro parcelas del bloque 97C registran pasivos por más de $5,9 millones, distribuidos de la siguiente manera:

Parcela 1: $2.602.613,12

Parcela 2: $1.149.880,47

Parcela 3: $1.571.547,65

Parcela 4: $596.133,90

Las tierras contienen deudas por más de $5,9 millones

Actualmente es un baldío ferroviario

También se subasta un terreno en Caballito

El mismo día se subastará otro inmueble perteneciente a Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A., esta vez en el barrio de Caballito, ubicado en Espinosa 151, con un valor base de US$513.942, de 271,4 m².

Según lo publicado en el Boletín Oficial, el terreno se venderá desocupado y sin deudas registradas, conforme al último informe de octubre de 2025. Está lindero a las vías del ferrocarril Sarmiento, a cuatro cuadras de la estación Caballito y a la altura del 5700 de la avenida Rivadavia, en una zona residencial y comercial.

En Caballito, el terreno que se subasta tiene un valor base de US$513.942

De acuerdo con la información oficial, el inmueble cuenta con una altura máxima edificable de 22,8 metros y una superficie total edificable de 1.200,06 m². En las cercanías se encuentran las estaciones Puán y Primera Junta del subte A, el club Ferrocarril Oeste y los colegios San Cirano y Marianista, lo que refuerza su atractivo como oportunidad de inversión urbana.

¿Cómo participar de las subastas?

Los interesados deberán inscribirse hasta 48 horas hábiles antes del acto en la web de la AABE, presentar la garantía del 5% del valor base y podrán visitar el terreno los días 23 y 30 de octubre, en los horarios habilitados. La subasta tendrá una duración de tres horas.

La venta forma parte del plan del Gobierno nacional para generar ingresos a través de la disposición de activos estatales, una estrategia que en 2025 se intensificó con la salida al mercado de terrenos ferroviarios, inmuebles ociosos y propiedades en distintos puntos del país.