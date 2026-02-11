Así es el lujoso departamento de Marcelo Tinelli en Palermo

Marcelo Tinelli no eligió cualquier ubicación para vivir en Buenos Aires. Su departamento está en uno de los edificios más exclusivos y en una de las zonas más caras de la Ciudad. Palermo Chico, sobre el corredor premium de la avenida Figueroa Alcorta, es uno de los puntos más caros y demandados del mercado inmobiliario porteño.

En un contexto en el que los precios de los departamentos en la ciudad de Buenos Aires mostraron señales de recuperación durante el 2025, Palermo consolida su lugar entre los barrios más valorizados. El metro cuadrado promedio ronda los US$3387, según Zonaprop, pero en Palermo Chico y especialmente sobre Figueroa Alcorta esos valores pueden duplicar la media. No es solo una cuestión de precio: pesa el entorno verde, la cercanía con los bosques, el Rosedal, el Hipódromo y una postal abierta al Río de la Plata, además de una concentración de torres premium.

Allí es donde tiene su propiedad el conductor, más precisamente en Le Parc Figueroa Alcorta, un emprendimiento construido por Raghsa, la desarrolladora con más de 55 años de trayectoria fundada en 1969 por Moisés Khafif y responsable de algunos de los proyectos residenciales y corporativos AAA más importantes.

El complejo está compuesto por dos torres residenciales de 30 y 45 pisos Lucas Villafane

El complejo está compuesto por dos torres residenciales ubicadas en Figueroa Alcorta al 3500: la Torre Alcorta, de 30 pisos, y la Torre Cavia, de 45. En total son 126 departamentos distribuidos en una superficie construida de casi 79.600 m². Los semipisos van desde los 200 hasta los 310 m², mientras que los pisos completos alcanzan los 410 m², todos con vistas panorámicas a la ciudad y al río. Fue inaugurado en 2011 y, desde entonces, se mantiene como uno de los edificios más buscados de Buenos Aires

“El proyecto ocupa casi toda la manzana, salvo por un edificio que se encuentra en la esquina. Cuando Khafif quiso comprarlo, todos los propietarios querían vender, salvo uno que tenía problema de papeles y por esa única unidad no se vendió”, cuenta Martín Pinus, de la inmobiliaria homónima, especializada en el segmento de lujo, que vendió varios departamentos allí.

En total son 126 departamentos distribuidos en una superficie construida de casi 79.600 m²

Según pudo saber LA NACION, Tinelli compró dos departamentos y los unificó

Allí Tinelli compró dos departamentos y los unificó, dando lugar a una propiedad de aproximadamente 530 m². El resultado: seis dormitorios, seis baños, sectores bien diferenciados para garantizar privacidad y una distribución pensada tanto para la vida familiar como para recibir invitados y tener privacidad. De un lado están los ambientes de Tinelli y del otro lado los de sus hijos. Los espacios son amplios, luminosos y con grandes ventanales que ofrecen vistas abiertas de la ciudad. Entre los espacios más comentados, un bar privado que funciona como punto de encuentro.

Así es el espacio donde armó su propio bar Marcelo Tinelli Instagram

Del interior se conoce lo que el ex vicepresidente de San Lorenzo muestra en sus redes sociales, pero el edificio dice mucho. De acuerdo a lo compartido por Pinus, hoy Le Parc Alcorta tiene lista de espera principalmente en unidades grandes. Las inmobiliarias aseguran que están esperando que aparezca un departamento de alrededor de 300 m² porque la demanda existe. “Es uno de los edificios más buscados y más caros hoy en Buenos Aires”, agrega el broker.

Pinus agrega que entre el público que elige vivir en las torres se destacan CEOs de multinacionales, empresarios y algunas celebridades, entre las que se encuentra el conductor.

Así es el departamento de Tinelli en Palermo

Es más, en los portales inmobiliarios hay solo dos unidades en venta: una de 210 m², en piso alto, con tres dormitorios en suite y vista al río en 360 grados, publicado a US$3 millones. La otra, de 212 m², cuatro ambientes, cuatro baños y tres dormitorios, se ofrece a US$2,6 millones. Valores que revelan el metro cuadrado que ronda entre los US$10.000 y US$15.000.

“En los últimos meses hay mas consultas que en años anteriores,y varian segun la unidad”, cuenta Lucas Díaz, co-fundador de Mudafy, que comercializa una propiedad en el proyecto. Y, con respecto a los precios, agrega que en este tipo de tickets siempre ven un margen de negociación con el futuro comprador.

Según Díaz, el proyecto de lujo sigue siendo uno de los desarrollos mas competitivos de la zona y de lo más premium de Palermo Chico.

El departamento de Marcelo Tinelli en Palermo

Así es la casa que vendió en Punta del Este

Guanahani, la casa que el creador de Showmatch poseía en José Ignacio, fue además, uno de los escenarios exclusivos en los que transcurrió el reality Los Tinelli. Después de estar años a la venta, y de haber bajado considerablemente su precio de publicación, cerró la venta de la propiedad.

La operación marcó el cierre de una etapa para Tinelli en Uruguay y el inicio de una nueva historia para una de las residencias más emblemáticas de la zona.

En la propiedad de Punta del Este, Marcelo Tinelli pasó, junto a su familia y amigos, infinidad de veranos que solían comenzar con la celebración de cada Año Nuevo. En noviembre último, ese espacio tan significativo (definido como su “lugar en el mundo” por una de sus hijas) cambió de manos, cuando el empresario y conductor entregó las llaves a su nuevo propietario, Tyler Lawton. Y toda la familia se reunió allí para despedirse de esa casa tan querida en sus vidas durante 25 años.

Marcelo Tinelli pasó, junto a su familia y amigos, numerosos veranos en la casa de Punta del Este

La propiedad se ubica en la Ruta 10 en Maldonado

La propiedad se ubica en la Ruta 10 en Maldonado y se extiende sobre una superficie de 5,2 hectáreas. Según la descripción de una de las inmobiliarias que la tuvo en su catálogo, el complejo cuenta con un total de cinco edificios, que incluyen la casa principal y varias casas adicionales para huéspedes.

La casa principal destaca por sus nueve suites de diseño lujoso y su imponente piscina climatizada. Además, posee un gimnasio privado y vistas al mar desde casi todas las habitaciones. Las publicaciones de venta también detallaban que la propiedad tiene calefacción por losa radiante y aires acondicionados en todos los ambientes, junto con varias zonas de almacenaje para maquinaria y equipos.

El complejo cuenta con un total de cinco edificios, que incluyen la casa principal y varias casas adicionales para huéspedes

Tinelli compró la propiedad a principios de la década de los 2000

El empresario compró esta mansión al exfinancista Willy López a principios de la década del 2000, luego de pasar varios veranos allí como inquilino. ¡HOLA! Argentina informó en su momento que, tras la compra, Tinelli demolió la casa original. Junto a su entonces esposa, Paula Robles, construyó la nueva residencia y la bautizó Guanahani, en honor a la primera isla de América en la que desembarcó Cristóbal Colón en 1492.

Los avisos inmobiliarios mencionaban un “fácil acceso a una playa privada”. En la práctica, la zona corresponde a un beach club de carácter semiprivado. Si bien la playa en Uruguay es pública, el loteo de esa área se proyectó con solo dos bajadas públicas, ubicadas a cuatro kilómetros de distancia, lo que limita el acceso general.

La zona corresponde a un beach club de carácter semiprivado