La historia detrás de un mítico hotel que fue tragado por la arena en la costa argentina

Mar del Sud es un pueblo de contrastes y de historias extraordinarias que suelen tener como protagonistas a emprendedores que se la han jugado a todo o nada, cazafortunas y criminales. El macabro Boulevard Atlántico es uno de sus capítulos mejor contados, pero existe un antecedente todavía más antiguo y bastante más luminoso, aunque permanezca enterrado bajo la arena desde hace más de 100 años: el Hotel Mar del Sud.

En una zona tapizada por campos vírgenes, médanos fijados con pastos dorados y playas de ensueño donde las vacas se mojan las patas en el mar, en 1889 se trazó el pueblo de Mar del Sud y se construyó un hotel con el mismo nombre que duró en pie solo un par de temporadas, hasta que fue tragado por la arena.

La edificación, actualmente una montaña de arena y escombros a dos kilómetros de la única calle asfaltada del pueblo, no solo le dio el nombre al paraje: también se convirtió en el primer mojón turístico del sur atlántico bonaerense donde la Argentina aristocrática y finisecular del XIX plantó bandera, más allá de Mar del Plata.

A diferencia de la escala arquitectónica monumental y academicista del Hotel Boulevard Atlántico, el Hotel Mar del Sud tenía una sola planta replanteada como un desafío directo a las dificultades del clima, caracterizado por fuertes sudestadas. Emplazado a pocos metros de la orilla, en medio de un desierto con vista al mar y a metros de un arroyo que ahora está seco, las leyendas urbanas decían que el primer hotel de la villa balnearia nunca había existido; también, que una ola gigante lo había borrado del mapa.

Pero los registros del urbanista Pedro Bovet en 1911 confirmaron su existencia, y, también, su lenta agonía.

<i>Agoniza semienterrado otro edificio destinado a hotel. Las arenas ya entran por las ventanas y salen por las puertas; las habitaciones son sótanos, el edificio se encorva y sucumbe. Quise interrogar, abrumado por mi soledad, pero el guardián no estaba. Sin duda esa desolación le pesaba también</i>

Una antigua foto del Hotel Mar del Sud antes de quedar completamente sepultado bajo la arena Archivo

La historia del redescubrimiento

La historia del redescubrimiento, relatada en el libro Hotel Mar del Sud, un misterio bajo la arena, cuenta cómo el documentalista Laureano Clavero, alguna vez vecino del pueblo, emprendió la búsqueda de sus ruinas en el territorio, como si fuera un sabueso. Y en paralelo, el arquitecto especializado en patrimonio Pablo Grigera desenterraba archivos para respaldar la investigación.

Ambos trabajaron en coautoría para contar el hallazgo y, aunque Grigera murió poco después, lograron publicar el libro, y plantar bandera con el descubrimiento.

Ahora, con el respaldo de la documentación histórica y la recopilación de fragmentos de sus ruinas en el terreno, los mismos investigadores recrearon su fachada con ayuda de la IA, simularon el proceso de declive y sumaron más datos al hallazgo.

“El hotel Mar del Sud está pintado de blanco en la recreación porque en el lugar encontré fragmentos de muros y revoques de color blanco. También encontramos pedazos de pared pintados de azul, pero ahí nuestra hipótesis es que sería el color de alguno de los interiores”, cuenta a LA NACIÓN, desde Barcelona, Laureano Clavero.

Clavero encontró las ruinas del hotel Mar del Sud en una zona que ahora se conoce como El Remanso, donde se había trazado catastralmente el pueblo, en los albores de 1880. Luego de años de búsqueda, guiado por el relato de los vecinos más viejos y por los destellos solares reflejados en miles de fragmentos de vidrio antiguo que afloraban en la cima de un médano, halló el hotel y, con él, la confirmación de que la edificación no era un mito ni una leyenda.

Algunos de los ladrillos que se encontraron luego de ubicado el Hotel Mar del Sud Gentileza Pablo Grigera / Laureano Clavero

Cuentan que sus ruinas sufrieron un saqueo histórico “al estilo de las tumbas egipcias”. Lo médanos no se habían fijado con pinos, cómo sí se hizo, tiempo después, en Miramar y en varios puntos de la Costa Atlántica para proteger las construcciones. De esta manera, la arena siguió su curso natural, yendo y viniendo de la playa, hasta tragarse por completo al Hotel Mar del Sud.

Ladrillos, aberturas y demás materiales en buen estado fueron extraídos del lugar a mediados del siglo XX y colocados en nuevas construcciones donde finalmente se asentó el nuevo pueblo, dos kilómetros al sur, entre los arroyos La Tigra y La Carolina, en otra localidad que en los papeles se designa como Boulevard Atlántico pero todos la conocen como Mar del Sur, con “r”.

Para Clavero, las ruinas del Hotel Mar del Sud todavía tienen mucho que contar. Tanto que hasta uno de los mayores arqueólogos del país, Daniel Schávelzon, estuvo en el lugar para confirmar que se trataba del mismo hotel del que históricamente habló Bovet, quién, 17 kilómetros al norte, diseñó la ciudad de Miramar, en 1888.

Uno de los costados del Hotel Mar del Sud en 1931 Archivo: MMPH

El hotel y su reconstrucción

Junto al fotógrafo y editor español Sergio García, Clavero analizó archivos, fotos y descripciones literarias, y con el trabajo de campo y ayuda de la IA lograron recrear cómo se vería el hotel hoy. Y si bien la ubicación exacta se mantiene bajo reserva para evitar el vandalismo, la reconstrucción virtual permite ahora al público “visitar” el hotel sin perturbar el sitio arqueológico.

“Me basé en los hallazgos de campo pero también en los planos y en las fotos. En los años 40 era el divertimento de los chicos del pueblo ir a las ruinas del hotel y llevarse cosas de souvenir. Y en estos años he encontrado de todo: fragmentos de botellas de cerveza holandesa y de ginebra, hechas de gres; clavos, vajilla, cubertería y hasta fallebas de las ventanas”, detalla Clavero.

Y cuenta que en 2017 intentó hacer algo similar junto con Pablo Grigera: reconstruyeron los planos y generaron una imagen 3D con programas de arquitectura, en un trabajo mucho más complejo de llevar adelante que hoy, con las facilidades que otorga la IA. “Ahora hay más precisión y las imágenes tienen mayor fidelidad”, cuenta.

Y agrega: “Incluso reconstruimos los andamios con los que se habría levantado el hotel. Y cuando recreamos su destrucción, el viento viene en la dirección que sopla realmente, del sudeste”. Originalmente fue una edificación bien planteada. El arqueólogo Schávelzon “habla de una construcción sólida y bien hecha aunque de materiales simples, en especial la cal de baja calidad”.

El Hotel Mar del Sud en el principio de su decadencia según la recreación de Laureano Clavero y Sergio García Clavero/García

“El Hotel Mar del Sud tuvo una segunda vida, eso se ve en las excavaciones y en el paper que publicó Schávelzon. Una antigua vecina, Irma Malmoria, me contó que alguna vez funcionó allí también la primera escuela primaria del pueblo, por muy poquito tiempo”, sostiene Clavero.

De acuerdo con todas las fuentes que trabajaron el tema, el Hotel Mar del Sud fue la primera gran construcción edificada a metros del mar argentino al sur de Mar del Plata. Pero su destino trágico estaba escrito: funcionó solo dos temporadas hasta que el avance implacable de la naturaleza hizo lo que tenía que hacer, y los médanos se lo devoraron. Esta enseñanza dio origen al bosque de Miramar, en 1923, cuando se plantaron miles de pinos que funcionaron como barrera natural contra el movimiento de la arena.

“El acceso difícil, el clima duro, la hipotética sequía del arroyo y el avance de la arena lo complicaron todo, fue una tormenta perfecta”, afirma el investigador sobre las razones del ocaso, y finaliza: “Todavía quedan dos grandes enigmas: dónde estaba el horno para cocinar los ladrillos y qué había (y qué hay hoy) en el sótano del hotel Mar del Sud, si es que verdaderamente existió. ¿Está colapsado o permanece intacto? ¿Qué hay adentro? Eso me quita el sueño”.