Hay oportunidades: cuánto cuestan los departamentos y los lotes en los proyectos más top de la Patagonia

Unidades de departamentos de lujo en el corazón de los centros de esquí, cabañas construidas con técnicas sustentables y barrios cerrados con salida a los lagos. El éxito de la temporada de verano en los distintos destinos turísticos del país reflejó datos prometedores para el real estate, que registró un crecimiento exponencial de desarrollos inmobiliarios y nuevos proyectos.

Así como sucedió en algunos balnearios de la Costa Atlántica, la Patagonia fue uno de los lugares donde se afianzó la tendencia a la construcción de emprendimientos de lujo y barrios cerrados. En los principales destinos turísticos como Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes recibieron una ola de consultas y ventas. Desde una cabaña para salir esquiando en el cerro hasta un tradicional barrio cerrado en Bariloche, las opciones para invertir en el sur del país se multiplican y cada vez encuentran más demanda.

Por eso, según los especialistas del sector consultados por LA NACION, la Patagonia es uno de los lugares con mejor proyección para los desarrollos inmobiliarios. Tal es así, que el año pasado se llevó a cabo el Congreso de Profesionales Inmobiliarios de la Patagonia (Copip) que reunió a referentes de todos los sectores del real estate.

“El crecimiento sostenido del desarrollo inmobiliario en la Patagonia Argentina en los últimos años dio lugar a una fuerte presencia de inversores y desarrolladores buscando un refugio de valor e inversión rentable”, indica a LA NACION, Daniela Aiello, socia en Finca Sur Servicios Inmobiliarios y fundadora de Copip, que este año se realizará en el mes de octubre en la ciudad de Bariloche.

Es que, tras la pandemia, los paisajes que mezclan las montañas, los bosques y los lagos se volvieron un atractivo extra para aquellos que buscan migrar de la ciudad en busca de calidad de vida. Sumado a la posibilidad de trabajar de forma remota, el sur comenzó a acortar las distancias con Buenos Aires y encontró una gran cantidad de compradores e inversores dispuestos a encarar una nueva vida en la Patagonia. Además, con las dificultades para viajar al exterior - a raíz de las restricciones por el coronavirus, un dólar en alza y los impuestos e imposibilidad de pagar en cuotas los viajes- creció el número de turistas que comenzaron a mirar el sur más allá de la temporada de esquí.

El Refugio esquí en Las Pendientes se disfruta también en verano, por su entorno en una reserva (Toribio Achaval)

En este sentido, quienes eligen invertir en ladrillos encuentran un destino mixto en las unidades que adquieren: tanto para el uso con fines turísticos como para vivienda propia y o de renta temporaria.

Tal es así que los agentes inmobiliarios hablan de tasas de retorno que pueden alcanzar hasta el 40 % en dólares en 30 meses aproximadamente.

“El caso de Bariloche, por ejemplo, es una ciudad que sigue creciendo de forma constante en gente que se muda para ganar calidad de vida por lo que hay una deficiencia habitacional muy grande. Desde esa perspectiva entendemos que va a seguir habiendo un mercado más que interesante. Como dato en Bariloche no hay opciones de alquileres de tipo permanente. Esta faltante se da por la gran cantidad de turismo y la gran demanda que está teniendo el sur en general por parte de gente que busca comprar para mudarse de forma permanente”, expresa Ignacio O’Keefe, director de la inmobiliaria homónima.

A continuación, algunos de los principales desarrollos inmobiliarios en los destinos top de La Patagonia.

Bariloche

Barrancas de Melipal: Situado en el km 4,9 de la Avenida Bustillo, en una barranca sobre el lago Nahuel Huapi, este barrio privado anunció el lanzamiento de su quinto edificio, Barrancas del Arrayán. Con vistas abiertas al lago y al Cerro Otto y una superficie total de 8 hectáreas, el masterplan de Barrancas de Melipal demandará una inversión total de $ 135.000.000 y contempla dos grandes tipologías. Por un lado, una zona destinada a viviendas unifamiliares compuesta por 37 lotes con entrega inmediata, y por el otro, distribuidas por el resto del predio, viviendas multifamiliares de baja altura y densidad.

“El barrio, sus ingresos, y sus amenities fueron pensados para que las expensas sean bajas y fáciles de administrar”, asegura O’Keefe, quien comercializa el proyecto.

Barrancas de Melipal sobre la avenida Bustillo

Actualmente, se anunció el lanzamiento de Barrancas del Arrayán, un edificio compuesto por 41 unidades con vistas panorámicas al bosque, lago y Cerro Otto, de 1 a 4 ambientes. Las unidades en el nivel subsuelo cuentan con jardines propios. Los precios parten desde los US$ 64.000 para los monoambientes; desde US$ 84.000 para los 2 ambientes; desde los US$ 140.500 para los 3 ambientes; y desde los US$ 226.000 para los 4 ambientes. Existe la posibilidad de financiar el precio mediante el pago de un anticipo del 40% y el saldo en 30 meses. La entrega está prevista para Junio de 2025.

En cuanto a la oferta en el sector de lotes, se ofrecen terrenos de entre 390 y 598m2 de superficie desde US$62.400 por pago en efectivo o la opción de financiar en hasta 12 cuotas en pesos.

Desde O’Keefe estiman para los inversores de capital, aquellos que quieran invertir y vender antes de tomar posesión, que las tasas de retorno pueden alcanzar hasta el 40 % en dólares en 30 meses aproximadamente. Para el caso de aquellos que buscan renta permanente, las tasas oscilan entre el 2% y el 3.5% anual libre de gastos y para los inversores de renta temporaria las tasas pueden ascender entre el 7% y el 8%, dependiendo la cantidad de días que el cliente quiera alquilar su unidad. En general muchos inversores alquilan sus propiedades en temporadas altas y las disfrutan ellos el resto del año.

- Capitalinas Bariloche: A orillas del lago Nahuel Huapi, en el Km 1 de la Avenida Bustillo, el desarrollo tiene un total de 65 residencias sobre un terreno de 5400 m2 y ofrece unidades de uno y dos dormitorios que se destacan por la imponente vista.

Con amenities que van desde restaurantes con vista al lago y piscina climatizada hasta spa, solárium y salón de eventos, la obra está avanzada en un 85% y tiene fecha de entrega dentro del primer semestre de 2022. Toribio Achaval comercializa 12 unidades de 1 dormitorio disponibles, cuyo precio se diferencia por la vista y la superficie: las que miran a la avenida por un valor e US$238.444 y las que tienen vista al lago Nahuel Huapi, por US$364.640.

- Arelauquen: El tradicional barrio privado de Bariloche cuenta con una superficie de 800 hectáreas, de las cuáles 550 se destinan a reserva natural y áreas comunes y solo 250 hectáreas están destinadas a terrenos, calles, accesos e infraestructura. Allí O’keefe está lanzando Klover Patagonia VII, un edificio de condominio de jerarquía dentro del emprendimiento, con departamentos de 4 ambientes. “La mayoría de los compradores optan por un mix entre turismo y alquiler temporal”, dice el titular de la inmobiliaria.

Klover Patagonia VII, en Arelauquen, el tradicional barrio privado de Bariloche

Son casas de 170 metros entre cubiertos y descubiertos, y cerca de 700 metros de terreno que se comercializan desde US$297.750, con una forma de pago que consiste en un 40% de adelanto, 20% a la posesión, y el saldo en 24 cuotas en pesos ajustadas por CAC. En tanto, si se paga al contado el precio es de US$ 282.692.

La entrega de los town houses de Klover Patagonia VII está prevista para el segundo semestre del 2024.

Jardines del lago. Ubicado a orillas del Lago Nahuel Huapi, al este de la ciudad y a sólo 5 minutos del centro de San Carlos de Bariloche. Este barrio cerrado cuenta con una superficie de 53.000 m2 y 250 m de costa de lago. Tiene 40 lotes con superficies desde 930 m2 hasta 2600 m2, todos con acceso al lago.

Los valores de los lotes arrancan en US$95.945 - con un terreno de 1.066,05 m2- y varían enormemente dependiendo la extensión y la ubicación (si da a la costa del lago). En este sentido, el más caro disponible casi duplica la superficie del más económico, con 1.846,78 m2 y se ofrece por un valor de US$ 267.783. Mientras que hay otros a valores intermedios que oscilan entre los US$110.000 y los US$ 180.000.

Entre las inmobiliarias que lo comercializan está la corredora local María Neme, que hace un mes formalizó una alianza estratégica con Adrián Mercado, cuyo desembarco en la ciudad está ligado al fuerte crecimiento inmobiliario de la Patagonia.

Los lotes más caros en el barrio Cerrado Jardines del Lago son los que están situados sobre la costa

“Bariloche es una plaza muy interesante por sus características paisajistas, la gastronomía y la locación del aeropuerto para tener llegada a distintos destinos. Se nota un fuerte crecimiento de personas que quieren vivir acá o invertir por la actividad en la parte turística, que funciona todo el año. , dice a LA NACIOn la martillera María Nemes”.

En este barrio cerrado ofrecen un 15% de descuento para los 3 primeros lotes que se vendan (a excepción de los q tienen la costa de lago).

San Martín de los Andes

- El Refugio Ski & Summer Lodge: Bajo la premisa “esquiar en la puerta de casa”, este emprendimiento ubicado a 35 minutos de San Martín de los Andes y tres kilómetros de la base del cerro Chapelco, se desarrolla a 1.400 metros de altura en plena montaña, con postales del lago Lacar, el volcán Lanín y la cordillera de los Andes. Se trata de departamentos de 1 y 2 dormitorios con todos los servicios (SUM con área de fuego, parrilla y kids club con guardería) y el plus de dos pistas de esqui.

El Refugio Ski & Summer Lodge prevé contar con una tercera etapa

Con una primera etapa totalmente finalizada y vendida, la inmobiliaria Toribio Achával comenzó la segunda etapa está en periodo de comercialización de sus últimas unidades. Entre las unidades disponibles, los departamento de 2 dormitorios cuestan US$ 235.000 con financiación y los de 1 dormitorio US$ 180.000.

- Altos del Refugio: Se trata de un exclusivo lanzamiento en Las Pendientes, que ofrece la posibilidad única de acceder a un conjunto de casas con jardín propio, servicios y amenities comunes. El proyecto consiste en un conjunto de 10 casas individuales, cada una con 3 dormitorios -uno de ellos en suite-, un estar, terraza, parrilla y quincho, jardín exclusivo de cada unidad y estacionamiento propio. Con amplias vistas a la cordillera, bosque y al volcán Lanín, cuenta con una ubicación estratégica en un macro lote de 10.600 m2, en la parte alta de Las Pendientes (a más de 1400 metros de altura), garantiza la calidad de la nieve en invierno que posibilita salir esquiando de tu casa. Mientras que en verano tiene el plus de estar rodeado de una reserva.

Del total del proyecto actualmente se encuentran disponibles 4 casas de 3 dormitorios. Cada una tiene unos 162 m2 totales a un valor de US$365.000.

Las pendientes en San Martín de los Andes

- Aldeas del Golf. Diseñada por el arquitecto Alejandro Polici, se trata de una construcción sustentable en pino enastrado que tiene cero huella de carbono. Ubicado dentro de Chapelco Golf & Resort Rodeado de imponentes paisajes, ríos y montañas, el proyecto es comercializado por la inmobiliaria Finca Sur. Ofrecen departamentos en tres niveles de un dormitorio desde US$155.657 y de 2 dormitorios a partir de US$ 182.197

Está desarrollado sobre 226 hectáreas, con 400 lotes residenciales y 115 casas construidas, una cancha de 18 hoyos, un Hotel con 85 habitaciones, salones para eventos, pileta climatizada y spa. Con seguridad 24 hs Senderos internos, 1.000 m de costa del río Quilquihue a 40 minutos del centro de esquí Chapelco Ski Resort

Aldeas del Golf

Villa La Angostura

- Dos Lagos Villas & Marinas: con el inconfundible espíritu de la Patagonia: Entre montañas y bosques arbolados, emerge Dos Lagos Villas & Marinas, un exclusivo barrio privado de lotes y departamentos con vistas panorámicas al lago Correntoso. Actualmente cuenta con disponibilidad para la venta de departamentos de 1 y 2 dormitorios en cuatro niveles. Además, los espacios comunes del edificio se articulan para dar lugar a la piscina in-out, el solárium (cubierto y descubierto) y el spa.

Entre las unidades disponibles para entrega inmediata que comecializa Toribio Achával, hay departamentos de 64 m2 con 1 dormitorio por un valor de US$ 225.000 y de dormitorios desde US$ 420.000. Además, una segunda etapa con entrega estimada para fines de 2023 con precios de preventa a partir de los US$ 151.500 con financiación.